Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

O encontro entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o governador eleito de Minas Gerais, Cleitinho Azevedo (Republicanos), nesta quinta-feira (26/11), no Palácio da Alvorada, em Brasília, provocou reações nas redes sociais. Deputadas eleitas por Minas Gerais elogiaram a aproximação entre os dois políticos, enquanto internautas ironizaram a postura do governador eleito e chegaram a dizer que ele seria de esquerda.

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Como mostrou o EM, a deputada federal eleita Ana Elisa (PT-MG) elogiou a reunião em um comentário na publicação de Lula sobre o encontro. “Coisas que a polarização havia estragado, e o nosso estadista tenta arduamente reconstruir. Parabéns, presidente!”, escreveu.

Natural de Divinópolis, Ana Elisa tem 21 anos e recebeu 524.219 votos nas eleições de 2026 para a Câmara dos Deputados. Ela foi a segunda candidata mais votada em Minas Gerais, atrás apenas de Nikolas Ferreira (PL), e a mais votada do PT em todo o país.

“É disso que nosso povo precisa”

A deputada Loanna França (PV) também comentou o encontro. Em publicação nas redes sociais, ela destacou a importância do diálogo entre políticos de diferentes campos ideológicos e fez referência ao bolsonarismo.

“Essa imagem aí só parece extraordinária porque pro bolsonarismo que tomou conta do país nos últimos anos, não existe o básico: diálogo”, escreveu.

Na sequência, Loanna parabenizou Lula e Cleitinho pela reunião e afirmou que a conversa entre os dois representa o que a população espera da política.

“Parabéns, presidente. Parabéns, governador. É disso que nosso povo precisa”, concluiu.

'Cleitinho é de esquerda'

O encontro também provocou comentários irônicos de internautas. Parte das manifestações questionou o posicionamento político de Cleitinho, que é filiado ao Republicanos, partido de centro-direita, e sugeriu que a cordialidade demonstrada pelo governador eleito durante a reunião com Lula seria um sinal de alinhamento à esquerda. “Na verdade, o Cleitinho é de esquerda, só não descobriu isso ainda”, comentou um usuário.

“Enquanto o Brasil afunda sob o comando da esquerda, Cleitinho parece incapaz de enxergar a gravidade da situação. Coitada de Minas Gerais, que elegeu alguém que, na minha opinião, se presta ao papel de idiota útil da esquerda”, escreveu outro.

Dívida de Minas, Minha Casa, Minha Vida e combate à polarização

O encontro entre Lula e Cleitinho teve como principais assuntos a dívida de Minas Gerais com a União, o programa habitacional Minha Casa, Minha Vida e a relação entre os governos federal e estadual. Em uma conversa amistosa, os dois também falaram sobre a necessidade de superar a polarização política.

Ao conversar com jornalistas depois da reunião, Cleitinho classificou o encontro como “extremamente produtivo” e afirmou que a relação com o governo federal será “respeitosa, democrática”. Segundo ele, o país precisa superar as divisões políticas.

“O país precisa ser pacificado”, declarou. Para o governador eleito, o Brasil “não vai prosperar da forma que está dividido”.

Negociação da dívida de Minas

A dívida de Minas Gerais com a União, atualmente estimada em R$ 206 bilhões, foi o principal tema da reunião no Palácio da Alvorada. Também participaram o ministro da Fazenda, Dario Durigan, a ministra-chefe da Casa Civil, Miriam Belchior, e o advogado-geral do Estado, Danilo Castro.

A equipe de Cleitinho apresentou uma contraproposta nos moldes do Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag), iniciativa federal de renegociação dos débitos estaduais. Durigan ficou responsável por reavaliar os termos apresentados.

Uma reunião técnica está marcada para esta sexta-feira (27/11), em Brasília. Novas conversas também devem ocorrer na semana seguinte.

Questionado se Lula havia dado algum sinal sobre a proposta mineira, Cleitinho respondeu: “A sinalização é estar aqui hoje. Tem sinalização maior que essa?”. Em seguida, acrescentou: “Quero pagar a dívida, desde que seja de uma forma que eu consiga pagar”.

Entre as alternativas em discussão está a Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais (Codemig). Uma das possibilidades é a federalização da empresa. Outra prevê a transferência do fluxo de receitas à União, com a manutenção da administração pelo estado. O contrato teria duração de 30 anos e poderia alcançar R$ 30 bilhões. A equipe do governador eleito ainda não divulgou oficialmente os detalhes da proposta.

A negociação já vinha sendo discutida entre as equipes. Na quarta-feira (25/11), a senadora eleita Marília Campos (PT) anunciou a criação de uma comissão técnica formada por representantes do governo eleito e do governo federal. O grupo terá a missão de elaborar uma proposta de maior consenso.

A comissão foi definida após uma reunião de Marília com o advogado-geral da União, Jorge Messias, em Brasília.

“Estamos trabalhando todos os dias para resolver, o mais rápido possível, essa dívida histórica que se arrasta há mais de 30 anos”, escreveu a senadora eleita nas redes sociais.

Segundo Marília, a intenção é reduzir o peso das parcelas do Propag e permitir que Minas volte a ampliar os investimentos em saúde, estradas e serviços públicos.

Lula revela convite para a posse de Cleitinho

O presidente Lula também comentou o encontro nas redes sociais, na tarde desta quinta-feira (26/11). Em uma publicação, afirmou que teve uma conversa sobre política, economia e o futuro do Brasil e de Minas Gerais. “Tivemos uma conversa muito boa sobre política, economia e o futuro do Brasil e de Minas”, escreveu.

Foi o primeiro encontro presencial e a primeira conversa entre Lula e Cleitinho. Segundo o presidente, o governador eleito falou sobre sua trajetória pessoal e seu compromisso com a população mais pobre.

Lula também contou que relatou ao mineiro suas viagens pelo estado desde a década de 1970 e sua relação com o Vale do Jequitinhonha e o Vale do Mucuri.

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Na publicação, o presidente confirmou que recebeu um convite para participar da posse de Cleitinho, prevista para 6 de janeiro, no Vale do Jequitinhonha.