O senador Alessandro Vieira (MDB-SE) pediu nesta quinta-feira, 26, ao presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Edson Fachin, o levantamento do sigilo dos relatórios da PF (Polícia Federal) sobre as menções a ministros da Corte no material apreendido no celular do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master. O parlamentar também solicitou ao magistrado acesso reservado à íntegra dos documentos. Ao procurador-geral da República, Paulo Gonet, pediu a entrega de uma coletânea cronológica de fatos noticiados envolvendo os ministros Alexandre de Moraes, Kassio Nunes Marques e Dias Toffoli.

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Vieira argumenta que o objetivo das petições apresentadas ao presidente do STF é garantir que o Congresso possa acompanhar o caso e para verificar eventual omissão de informações nos documentos elaborados pela PF. O emedebista questiona a reformulação dos relatórios e a substituição dos delegados responsáveis pelas investigações do caso Master. O episódio foi noticiado em primeira mão pelo PlatôBR. "Conhecer os documentos antes de agir protege os Ministros mencionados mais do que os expõe", afirmou o senador.

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Ele ainda pediu à PGR para que requeira ao STF a instauração de inquérito para apurar as citações de Vorcaro aos ministros registradas nos relatórios. Os documentos foram produzidos a partir da análise do material extraído dos celulares de Vorcaro e de seu cunhado, Fabiano Zettel. A orientação de Fachin à PF foi reunir todas as menções aos integrantes da Corte, acompanhadas do contexto das conversas, em caráter estritamente descritivo, sem análises investigativas, cruzamentos de dados ou formulação de hipóteses criminais.