A deputada federal eleita Ana Elisa (PT-MG) elogiou nesta quinta-feira (26/11) o encontro do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com o governador eleito de Minas Gerais, Cleitinho Azevedo (Republicanos). “Coisas que a polarização havia estragado, e o nosso estadista tenta arduamente reconstruir. Parabéns, presidente!”, escreveu, em um comentário no post de Lula no Instagram. Até a publicação desta reportagem, o comentário tinha mais de 15 mil curtidas.

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Natural de Divinópolis, Ana Elisa tem 21 anos e recebeu 524.219 votos nas eleições para deputada federal em 2026, o que lhe garantiu o posto de 2ª mais votada em Minas Gerais para o cargo, atrás apenas de Nikolas Ferreira (PL). Ela também se tornou a candidata do PT mais votada para a Câmara dos Deputados em todo o país.

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Lula recebeu Cleitinho no Palácio da Alvorada nesta quinta-feira. Na publicação, o presidente afirmou que os dois tiveram “uma conversa muito boa sobre política, economia e o futuro do Brasil e de Minas”. O presidente contou que falou ao governador eleito sobre suas viagens pelo estado desde os anos 1970 e sobre sua “relação afetiva com o Vale do Jequitinhonha e o Vale do Mucuri”. Ele confirmou ainda que foi convidado para a posse de Cleitinho, que deve ocorrer no Jequitinhonha.

O presidente também afirmou que os dois trataram do Propag, o programa federal de renegociação das dívidas dos estados, e das condições de pagamento do débito de Minas com a União, que ultrapassa R$ 180 bilhões. Lula, porém, lembrou que qualquer proposta do futuro governo mineiro precisa estar “enquadrada nos marcos legais e fiscais do Propag”. A equipe de Cleitinho vai se reunir com técnicos do Ministério da Fazenda nesta sexta-feira (27/11).

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Foi a primeira conversa e o primeiro encontro presencial entre os dois. Depois da reunião, Cleitinho chamou o encontro de “extremamente produtivo” e tratou a conversa como um gesto de pacificação. “O país precisa ser pacificado”, disse.