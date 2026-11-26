O deputado estadual eleito Eduardo Azevedo (PL), irmão do governador eleito de Minas Gerais, Cleitinho Azevedo (Republicanos), criticou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) após o encontro entre os dois políticos, realizado nesta quinta-feira (26/11), no Palácio da Alvorada, em Brasília.

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Em publicação nas redes sociais, Eduardo afirmou que mantém a mesma opinião sobre Lula e acusou o governo federal de prejudicar a população, principalmente os mais pobres.

A minha opinião sobre o Lula continua a mesma! O Lula está destruindo o país, basta ir ao supermercado para comprovar isso. O desgoverno dele está massacrando o povo, principalmente os pobres. O meu irmão Cleitinho é governador e precisa sentar com esse tipo de gente, mas eu não! O meu papel enquanto deputado é FALAR, DENUNCIAR E REPRESENTAR os eleitores que me elegeram. Por isso vou passar os 4 anos denunciando esse regime que prendeu inocentes, prendeu idosas e que está massacrando o nosso povo aumentando impostos todos os dias para manter a regalia da Janja e dessa corja toda. Fora Lula! — Eduardo Azevedo (@eduardoazevemg) November 26, 2026

“A minha opinião sobre o Lula continua a mesma! O Lula está destruindo o país, basta ir ao supermercado para comprovar isso”, escreveu.

O deputado eleito, no entanto, reconheceu que o irmão precisa manter diálogo institucional com o presidente por ocupar o cargo de governador.

“O meu irmão Cleitinho é governador e precisa sentar com esse tipo de gente, mas eu não!”, afirmou.

Eduardo também declarou que pretende fazer oposição ao governo federal durante os quatro anos de mandato na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG).

“O meu papel enquanto deputado é FALAR, DENUNCIAR E REPRESENTAR os eleitores que me elegeram”, disse.

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Na publicação, ele ainda acusou o governo Lula de aumentar impostos e mencionou a prisão de pessoas que considera inocentes, incluindo idosas. Eduardo encerrou a manifestação com a frase “Fora Lula!”.