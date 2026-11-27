Repórter de Política do Estado de Minas. Jornalista e mestre em Comunicação Social pela UFMG, com pesquisa em Inteligência Artificial aplicada ao jornalismo. Atua na cobertura dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário em Minas Gerais e Brasília.

O senador e governador eleito de Minas Gerais, Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG), rebateu as críticas de políticos da direita ao encontro com o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e afirmou que outros dois senadores de direita foram conversar com o magistrado logo após sua visita, na quarta-feira (25/11). Sem citar nomes, o parlamentar acusou os colegas de esconderem encontros semelhantes.

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A declaração foi dada durante entrevista ao programa MathiasTV, transmitido nessa quinta-feira (26/11). Cleitinho defendeu a reunião com o ministro, que teve como pauta a dívida de Minas Gerais com a União, e chamou de hipócritas os políticos de direita que o criticaram. “Assim que eu estava saindo de lá, que eu estou recebendo críticas de políticos de direita, que é um bando de hipócritas, dois senadores de direita estavam indo lá conversar com ele também. Pergunta se esses senadores de direita divulgaram”, declarou.

O governador eleito sustentou que, diferentemente dos colegas, não teria interesses pessoais no encontro com o magistrado. Cleitinho, contudo, não identificou os parlamentares nem apresentou detalhes sobre os supostos assuntos tratados por eles. “Eu divulgo porque eu não fui tratar nada em benefício próprio meu. Eu fui lá tratar coisas do meu estado. Diferente deles, que foram lá para tratar coisas pessoais deles”, afirmou.

Cleitinho também direcionou críticas a influenciadores de direita que questionam sua atuação política. Para defender seu posicionamento ideológico, o senador citou seus posicionamentos contrários às indicações de Cristiano Zanin e Flávio Dino ao STF e à eleição de Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) para a presidência do Senado. “Eu sou muito mais de direita do que esses políticos de direita que falam que são de direita. Porque eu sou de direita e falo direito”, disse.

O governador eleito voltou a defender o diálogo institucional com diferentes lideranças políticas, independentemente de suas posições ideológicas, e afirmou que manterá essa postura à frente do Executivo mineiro. “Eu vou dialogar com quem eu quiser. Eu vou conversar com quem eu quiser. Eu vou governar para todos. Eu falei isso na campanha e vou fazer isso”, pontuou.

????URGENTE - Cleitinho diz que não esconde que foi falar com Gilmar Mendes sobre a dívida de MG e afirma que tinha dois senadores de direita que foram visitar o ministro ontem assim que ele saiu de lá “Tem políticos de direita que vai lá escondido e não divulga! Assim que eu estava saindo de lá, que eu tô recebendo crítica de políticos de direita, que é um bando de hipócrita! Dois senadores de direita estavam indo lá conversar com ele também! Pergunta se esses senadores de direita divulgaram” — SPACE LIBERDADE (@NewsLiberdade) November 26, 2026

Dívida de Minas

O encontro de Cleitinho com Gilmar Mendes foi mediado pelo deputado federal e ex-governador de Minas Gerais Aécio Neves (PSDB-MG), que também participou da reunião no Supremo. Nas redes sociais, o tucano afirmou que o governador eleito apresentou ao magistrado dados sobre a situação fiscal do estado.

“Como ex-governador de Minas, acredito que conversas institucionais como essa, dentre outras que o governador vem mantendo, serão essenciais na busca de apoio para a superação das atuais dificuldades de Minas Gerais”, escreveu Aécio.

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No dia seguinte ao encontro com Gilmar Mendes, Cleitinho também se reuniu com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e com o ministro da Fazenda, Dario Durigan, para apresentar uma contraproposta sobre o pagamento da dívida de Minas Gerais com a União.

