O presidente nacional do PSDB e ex-governador de Minas Gerais, Aécio Neves, avaliou que as conversas institucionais mantidas pelo governador eleito do estado, Cleitinho Azevedo (Republicanos), em Brasília serão essenciais para que Minas consiga apoio para superar suas dificuldades financeiras. A declaração foi feita depois de uma visita dos dois ao ministro Gilmar Mendes, decano do Supremo Tribunal Federal (STF), nesta quarta-feira (25/11).

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"Como ex-governador de Minas, acredito que conversas institucionais como essa, dentre outras que o governador vem mantendo, serão essenciais na busca de apoio para a superação das atuais dificuldades de Minas Gerais", escreveu o tucano nas redes sociais.

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Segundo Aécio, no encontro com Gilmar, Cleitinho apresentou dados sobre a situação fiscal do estado e se mostrou otimista em relação aos desafios que vai enfrentar a partir de janeiro, quando assume o governo.

Maratona em Brasília

A visita ao STF ocorreu no mesmo dia em que Cleitinho participou de reunião com o advogado-geral da União, Jorge Messias, para discutir a dívida de Minas com a União, estimada em mais de R$ 200 bilhões. No encontro, articulado pela senadora eleita Marília Campos (PT), foi criada uma comissão técnica com representantes do governo federal e do estado para buscar uma proposta de consenso.

Não é a primeira vez que Aécio se aproxima do governador eleito. No dia 17 de novembro, os dois se reuniram em Brasília, e o tucano prometeu ajudar o próximo governo a enfrentar a dívida, apesar das diferenças partidárias.

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