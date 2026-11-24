Na Assembleia Legislativa, o déficit orçamentário de 2027 previsto para a Lei Orçamentária Anual (LOA) de Minas Gerais é de R$ 10,51 bilhões, após retificação enviada pelo Executivo corrigindo a previsão de R$ 8,87 bilhões. Mas o problema pode ser ainda mais grave. O vice-governador eleito, Luís Eduardo Falcão (Republicanos), afirmou nesta segunda-feira que o déficit poderá alcançar R$ 14 bilhões.

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Para além do buraco no orçamento do exercício de 2027, o problema estrutural é amplamente conhecido. A dívida pública de Minas é de R$ 208,91 bilhões, dos quais R$ 188,23 bilhões com a União, renegociados pelo Programa de Pleno Pagamento das Dívidas dos Estados (Propag), e R$ 14,54 bilhões com outras instituições. Neste corrente ano, o serviço da dívida é estimado em R$ 4,93 bilhões. Para 2027, a estimativa média dos serviços alcança R$ 7 bilhões. Os dados estão disponíveis no Portal da Dívida Pública Estadual.

Até aqui são projeções. A precisa profundidade do poço da situação fiscal de Minas segue nebulosa. A equipe de transição do governador eleito Cleitinho (Republicanos) não pretende deixar passar vírgula sobre vírgula, até porque também o governador Mateus Simões (PSD) está documentando em vídeo e áudio todas as reuniões para, no futuro, se preciso for, demonstrar que as coisas estavam sob controle em seu governo. Copo cheio ou copo meio vazio, eis o drama do clássico embate político entre gestões adversárias que se intercalam no poder. Do ponto de vista político, os dois têm razão. Se a granada que Cleitinho vai segurar está ou não com pino é uma questão de perspectiva. O quadro não é bom, até as pedras sabem. A única saída para Minas é política.

Seja como for, Cleitinho está fazendo o que Zema nunca fez. Desde a campanha anunciou que não faria um governo ideológico: conversaria com qualquer presidente eleito. Uma vez vitorioso, reiterou que busca a pacificação do estado com todas as forças políticas que quiserem integrá-lo. Cleitinho se sentou com a senadora eleita Marília Campos (PT), a deputada federal Ana Pimentel (PT) e a deputada estadual e presidente do PT de Minas, Leninha. Conta com essas e outras lideranças para uma aproximação com o governo Lula. À jovem deputada federal eleita Ana Elisa (PT), também de Divinópolis, Cleitinho dirige elogios e palavras de solidariedade, em repúdio à violência política de que ela tem sido vítima.

Ao mesmo tempo, o governador eleito visitou o ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), Antonio Anastasia, e Aécio Neves (PSDB), ex-governadores de Minas. Esteve no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, no Tribunal Federal da 6ª Região, no Tribunal de Contas do Estado (TCE) e na Assembleia Legislativa. O governador eleito convidou o deputado estadual Sargento Rodrigues (PL), presidente da Comissão de Segurança Pública, para anunciar o novo comando da Polícia Militar de Minas Gerais. Com todos esses gestos, demonstrou que segue o caminho inverso ao de Romeu Zema.

Cleitinho chamou lideranças do PL, como o deputado estadual eleito Vittorio Medioli, para o coração do governo. Mantém conversas com o MDB, o PSD, o PSB, em amplo leque partidário. Do PL, visitou o deputado federal Nikolas Ferreira, embora o parlamentar tenha apoiado a candidatura ao Palácio Tiradentes de Flávio Roscoe (PL), presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg).

E aí está o ponto. Ainda que se reconheça como um político da direita conservadora, Cleitinho não foi candidato do bolsonarismo em Minas. Foi uma candidatura independente. Teve eleitores bolsonaristas, assim como lulistas. Nesse particular, ainda que siga fazendo gestos ao bolsonarismo, já não é mais devedor. Pagou em 2026 o apoio que lhe foi dado em 2022. A eleição acabou e o governador eleito sabe que a hora é de seguir em frente. Quem ensina são as velhas raposas: “Às vezes a política é um remédio amargo. Mas a única alternativa a ela é o veneno.” Que cada um faça a sua escolha.



Termo de posse

Seis ex-procuradores-gerais de Justiça acompanharam o novo procurador-geral de Justiça, Carlos Eduardo Ferreira Pinto, em solenidade para a assinatura do termo de posse, nesta segunda-feira (23/11), na Cidade Administrativa. O governo de Minas foi representando pelo presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador Vicente de Oliveira Silva, no exercício interino. Também estavam presentes Nedens Ulysses Freire Vieira, Jarbas Soares Junior, Carlos André Bittencourt, Castellar Guimarães, Epaminondas Fulgêncio Neto e Alceu José Torres Neto. Paulo de Tarso Morais Filho foi a ausência sentida. A solenidade de posse de Carlos Eduardo perante o Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público será em 14 de dezembro, no Palácio das Artes. Após eleição interna realizada em 10 de novembro, Carlos Eduardo compôs a lista tríplice com o procurador-geral de Justiça, Paulo de Tarso Morais Filho, e o procurador de Justiça José Carlos Fernandes Júnior.

Reunião virtual

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL) fez na sexta-feira (20/11) reunião virtual com a bancada de sete vereadores do PL da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Segundo a assessoria do parlamentar, o objetivo do encontro foi estabelecer o diálogo, para que cada vereador expusesse o seu posicionamento na corrida para a presidência da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Até o momento, dos sete parlamentares do PL, cinco acompanham Nikolas no apoio à candidatura do vereador Wanderley Porto (PRD). Cláudio do Mundo Novo e Marilda Portela dão sustentação à candidatura do vereador Diego Sanches (Solidariedade).

Na China

O governador Mateus Simões (PSD) aceitou o convite para lecionar na Renmin University Pequim. A universidade é referência nacional na formação em gestão pública e privada, além de economia e direito. “Minha ideia é ficar um semestre. Havia outros convites, mas a China neste momento merece toda a nossa atenção e se a universidade fez o convite para assumir a condição de Qiushi Scholar, será um prazer estar com eles a partir do primeiro semestre”, informou Mateus Simões a esta coluna.

Trombada

De retorno da China, em escala com duração de 10 horas por Doha, o presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE-MG), Durval Ângelo, esbarrou com Mateus Simões no Souq Waqif, mercado popular localizado no Centro Histórico da cidade. Além do conselheiro Alencar da Silveira, Durval estava acompanhado de professores da Universidade Federal de Minas Gerais e da Universidade Federal de Ouro Preto. Os conselheiros foram conhecer os órgãos de controle externo na China.

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Soberania digital

Durante a passagem por aquele país, Durval Ângelo esteve em Xangai com Dilma Rousseff, presidente do Novo Banco de Desenvolvimento (NDB), conhecido como o Banco do Brics. O TCE-MG e as universidades federais estão articulando um conjunto de parcerias com a instituição para o financiamento de projetos focados na soberania digital.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.