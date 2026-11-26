Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

O deputado federal eleito Gleidson Azevedo (Republicanos-MG) reafirmou que fará oposição ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) após a repercussão do encontro entre o irmão dele, o governador eleito de Minas Gerais, Cleitinho Azevedo (Republicanos), e o chefe do Executivo federal, nesta quinta-feira (26/11), em Brasília. Em vídeo publicado nas redes sociais, Gleidson declarou: “É fora Lula”.

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Apesar de demonstrar incômodo com a imagem dos dois políticos juntos, o futuro parlamentar defendeu a reunião e afirmou que o irmão não cometeu nenhum erro ao procurar o presidente. Segundo ele, o encontro já havia sido anunciado por Cleitinho durante a campanha eleitoral, quando prometeu conversar com Lula, independentemente do resultado da disputa presidencial, para buscar uma solução para a dívida de Minas Gerais com a União.

“Eu, como deputado federal, vou continuar na oposição e vou desmascarar todas as coisas erradas que o Lula está fazendo. Eu não vou mudar minha posição. Tenho posição: é fora Lula”, afirmou Gleidson.

O deputado eleito reconheceu que também gostaria de ver o irmão em uma fotografia ao lado de Flávio Bolsonaro (PL), que disputou a Presidência da República, mas não venceu a eleição.

“Eu queria muito que essa foto que eu estou vendo agora, como vocês da direita, não fosse com o Lula, fosse com o Flávio Bolsonaro. Mas, infelizmente, o Flávio não ganhou, e quem ganhou foi o Lula”, disse.

Ver esse post no Instagram Um post compartilhado por Gleidson Azevedo (@gleidsonazevedovmj)

Gleidson também afirmou compreender a insatisfação de eleitores da direita com a continuidade do governo petista. No entanto, ponderou que Cleitinho assumirá o comando do Executivo mineiro em janeiro de 2027 e terá de manter o diálogo institucional com o governo federal para tratar dos interesses do estado.

“Eu não estou aqui para defender o meu irmão, porque ele não cometeu nenhum crime. Estou aqui para ser justo”, declarou.

Ao longo do vídeo, o deputado eleito disse acompanhar a atuação do irmão e afirmou que o governador eleito está empenhado em encontrar uma saída para o endividamento de Minas Gerais. No encerramento, reforçou que o encontro com Lula não altera suas convicções políticas nem sua postura de oposição ao governo federal.

Dívida de Minas

A dívida de Minas com a União, que está em cerca de R$ 206 milhões, foi o centro da reunião. Também participaram o ministro da Fazenda, Dario Durigan, a ministra-chefe da Casa Civil, Miriam Belchior, e o advogado-geral do Estado, Danilo Castro.

A equipe de Cleitinho apresentou uma contraproposta nos moldes do Propag, o programa federal de renegociação das dívidas dos estados, e Durigan vai reavaliar os termos. Uma reunião técnica está marcada para esta sexta-feira (27/11), em Brasília, e novas conversas devem ocorrer na semana seguinte.

Questionado se Lula deu algum sinal sobre a proposta mineira, Cleitinho respondeu: “A sinalização é estar aqui hoje. Tem sinalização maior que essa?”. “Quero pagar a dívida, desde que seja de uma forma que eu consiga pagar”.

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Entre as alternativas em discussão está a Codemig. Uma opção é a federalização da empresa; a outra é transferir à União o fluxo de receitas, com o estado mantendo a administração. O contrato teria duração de 30 anos e poderia chegar a R$ 30 bilhões. A equipe do governador eleito ainda não divulgou oficialmente os detalhes.