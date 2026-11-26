Rafael Fonteles, governador reeleito do Piauí, agora é cotado para assumir o Ministério da Educação.

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Se der certo, a missão dele seria conectar e motivar a juventude por meio de políticas públicas da pasta.

Fonteles coordenou a comunicação da campanha de Lula no segundo turno.

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Para assumir um lugar na Esplanada do Lula 4, teria de renunciar ao mandato no Piauí, abrindo espaço para o vice, que também é do PT.