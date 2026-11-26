O novo ministério pensado para Rafael Fonteles
Governador do Piauí já foi citado para a Fazenda, que tem como novo favorito Luiz Carlos Trabuco
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Rafael Fonteles, governador reeleito do Piauí, agora é cotado para assumir o Ministério da Educação.
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Se der certo, a missão dele seria conectar e motivar a juventude por meio de políticas públicas da pasta.
Fonteles coordenou a comunicação da campanha de Lula no segundo turno.
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Para assumir um lugar na Esplanada do Lula 4, teria de renunciar ao mandato no Piauí, abrindo espaço para o vice, que também é do PT.