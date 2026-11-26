BH: volume acumulado de chuva supera média mensal em 150% em 3 regionais
De acordo com informações divulgadas pela Defesa Civil, as regionais mais chuvosas são Centro-Sul, Pampulha e Oeste, respectivamente
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A chuva já supera a média histórica de novembro em três das 10 regionais de Belo Horizonte. Segundo a Defesa Civil municipal, o acumulado até as 18h desta quinta-feira (26/11) ultrapassou os 236 milímetros esperados para o mês.
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A Regional Centro-Sul registra o maior volume, com 396,2 mm, equivalente a 167,9% da média mensal. Na sequência aparecem a Pampulha, com 365 mm (154,7%), e a Oeste, com 354,8 mm (150,3%).
Veja o acumulado em cada regional:
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Barreiro: 322,9 mm (136,8%)
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Centro-Sul: 396,2 mm (167,9%)
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Hipercentro: 212,8 mm (90,2%)
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Leste: 302,8 mm (128,3%)
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Nordeste: 324,4 mm (137,5%)
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Noroeste: 351,4 mm (148,9%)
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Norte: 295 mm (125%)
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Oeste: 354,8 mm (150,3%)
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Pampulha: 365 mm (154,7%)
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Venda Nova: 305,2 mm (129,3%)
Com os elevados volumes de chuva, a Defesa Civil emitiu alerta de risco geológico moderado para as regionais Oeste e Centro-Sul. O aviso é válido até segunda-feira (30/11). O órgão recomenda atenção à saturação do solo e a sinais de instabilidade em construções, devido ao risco de quedas de muros, deslizamentos e desabamentos.
Leia Mais
Sinais de risco de deslizamentos
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Trincas nas paredes;
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Portas e janelas emperrando;
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Rachaduras no solo;
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Água minando da base do barranco;
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Inclinação de postes ou árvores;
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Muros e paredes estufados;
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Estalos.
Recomendações
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Evite fazer cortes muito altos e inclinados em barrancos;
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Instale calhas no telhado;
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Conserte vazamentos em reservatórios e caixas-d'água;
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Não jogue lixo ou entulho em encostas;
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Não despeje esgoto nos barrancos.