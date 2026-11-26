A chuva já supera a média histórica de novembro em três das 10 regionais de Belo Horizonte. Segundo a Defesa Civil municipal, o acumulado até as 18h desta quinta-feira (26/11) ultrapassou os 236 milímetros esperados para o mês.

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A Regional Centro-Sul registra o maior volume, com 396,2 mm, equivalente a 167,9% da média mensal. Na sequência aparecem a Pampulha, com 365 mm (154,7%), e a Oeste, com 354,8 mm (150,3%).

Veja o acumulado em cada regional:

Barreiro: 322,9 mm (136,8%)

Centro-Sul: 396,2 mm (167,9%)

Hipercentro: 212,8 mm (90,2%)

Leste: 302,8 mm (128,3%)

Nordeste: 324,4 mm (137,5%)

Noroeste: 351,4 mm (148,9%)

Norte: 295 mm (125%)

Oeste: 354,8 mm (150,3%)

Pampulha: 365 mm (154,7%)

Venda Nova: 305,2 mm (129,3%)

Com os elevados volumes de chuva, a Defesa Civil emitiu alerta de risco geológico moderado para as regionais Oeste e Centro-Sul. O aviso é válido até segunda-feira (30/11). O órgão recomenda atenção à saturação do solo e a sinais de instabilidade em construções, devido ao risco de quedas de muros, deslizamentos e desabamentos.

Sinais de risco de deslizamentos

Trincas nas paredes;

Portas e janelas emperrando;

Rachaduras no solo;

Água minando da base do barranco;

Inclinação de postes ou árvores;

Muros e paredes estufados;

Estalos.

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