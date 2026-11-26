As fortes chuvas que atingiram cidades do Sul de Minas nos últimos dias provocaram alagamentos, deslizamentos de terra e danos à infraestrutura urbana e rural. Em Brazópolis, um dos municípios mais afetados, casas foram inundadas, famílias ficaram desabrigadas e pontes foram destruídas. Já em Poços de Caldas, o acumulado de chuva em 2026 já ultrapassou os índices registrados em todo o ano de 2024 e 2025.

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Em Brazópolis, o temporal registrado entre a noite de terça-feira (24/11) e a madrugada de quarta-feira (25/11) atingiu principalmente o distrito de Cruz Vera, que ficou coberto de lama. Segundo o prefeito Júnior Torres, a estimativa é de que tenham sido registrados entre 70 e 80 milímetros de chuva no dia mais crítico.

No distrito, residências foram invadidas pela água, que chegou a atingir o teto de alguns imóveis. Moradores perderam praticamente todos os móveis e roupas. Uma escola também ficou coberta de lama. Carteiras e materiais escolares foram atingidos. Os colégios do município já retomaram as aulas nesta quinta-feira (26/11). No entanto, as atividades escolares no distrito de Cruz Vera seguem suspensas.

No bairro Vargem Grande, três casas próximas às margens do rio foram destruídas. Outras seis residências foram interditadas pela Defesa Civil após apresentarem trincas e desníveis.

Ao todo, seis famílias ficaram desabrigadas. Cinco conseguiram abrigo na casa de parentes, enquanto uma foi encaminhada pela prefeitura a um hotel da cidade. A administração municipal trabalha para liberar o aluguel social para essa família. Apesar da extensão dos danos, não houve registro de pessoas feridas, segundo o prefeito.

Pontes destruídas e rodovias afetadas

Os estragos também atingiram a infraestrutura viária de Brazópolis. Pelo menos três pontes da zona rural foram destruídas pelas chuvas. Segundo Júnior Torres, algumas estruturas dão acesso a comunidades e moradores chegaram a ficar isolados.

O levantamento dos danos na zona rural ainda não foi concluído. O prefeito afirma que o município possui aproximadamente mil quilômetros de estradas rurais, o que dificulta uma avaliação completa das ocorrências.

A rodovia MG-295, que liga Piranguinho a Brazópolis, também ficou interditada por algumas horas após a água invadir a pista e a ponte. O tráfego já foi normalizado. A via ainda registrou quedas de barreiras e árvores, que começaram a ser retiradas pelas equipes municipais.

A Defesa Civil permanece mobilizada no município, com apoio de um representante regional de Pouso Alegre. Segundo o prefeito, a administração municipal iniciou os procedimentos para elaborar um decreto de situação de emergência.

Poços de Caldas supera acumulado de chuva dos últimos anos

Em Poços de Caldas, os dados pluviométricos também chamam a atenção. De acordo com relatório da estação de tratamento de água ETA V, disponibilizado pelo Departamento Municipal de Água e Esgoto (DMAE), o município acumulou 2.188 milímetros de chuva entre janeiro e 25 de novembro de 2026.

O volume já supera o registrado durante todo o ano de 2025, quando foram contabilizados 1.480 milímetros, e também em 2024, que teve 2.105 milímetros. Na comparação com o ano passado, o acumulado atual representa aproximadamente 48% a mais de precipitação.

Somente na terça-feira (24/11), o pluviômetro registrou 45 milímetros de chuva. Os meses de janeiro, fevereiro e outubro também tiveram volumes expressivos, com 509, 420 e 378 milímetros, respectivamente.

A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas realiza serviços de desobstrução de galerias pluviais, limpeza de bocas de lobo e podas de árvores. A Defesa Civil também reforça orientações para que moradores evitem atravessar ruas alagadas, mantenham distância de córregos e fiquem atentos a sinais de possíveis deslizamentos.

Durante o temporal desta semana, ruas da região central da cidade também registraram alagamentos, com impactos no trânsito. Não houve registro de feridos ou desabrigados, conforme informações divulgadas sobre as ocorrências.

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*Estagiário sob supervisão do subeditor Gabriel Felice