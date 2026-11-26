BH terá calor de 30 °C e nova chuva com trovoadas nesta quinta-feira (26/11)
Inmet prevê pancadas de chuva com trovoadas à tarde e à noite. Capital vem de quase uma semana de alertas e transtornos causados pela chuva.
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A chuva continua em Belo Horizonte nesta quinta-feira (26/11), um dia depois de a Defesa Civil emitir alerta severo para chuva intensa na capital. O aviso foi divulgado às 15h20 de quarta-feira (25/11), com risco de enxurradas e alagamentos em diferentes regiões da cidade. Na quarta, a cidade também ficou sob alerta para pancadas de chuva com raios e rajadas de vento de até 50 km/h, que vigorou até a manhã desta quinta-feira.
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Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a manhã terá muitas nuvens e pancadas de chuva isoladas. A partir da tarde, o céu fica nublado, com pancadas de chuva e trovoadas que devem continuar à noite. A previsão por período é a seguinte:
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Manhã: muitas nuvens, com pancadas de chuva isoladas
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Tarde: nublado, com pancadas de chuva e trovoadas
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Noite: nublado, com pancadas de chuva e trovoadas
A temperatura varia entre 20 °C e 30 °C, a máxima mais alta da semana. A umidade relativa do ar continua alta, entre 100% e 60%. Com o calor e o ar úmido, o tempo deve ficar abafado, principalmente antes da chuva da tarde.
A instabilidade vem causando transtornos na Grande BH há quase uma semana. Na sexta-feira (20/11), uma casa desabou em Contagem durante a chuva forte. Na segunda-feira (23/11), com a pista molhada, uma carreta não conseguiu subir a Avenida do Contorno, na Savassi, voltou de ré, atingiu dois carros e invadiu uma clínica. Na terça (24/11) e na quarta-feira (25/11), a capital ficou sob alerta amarelo de tempestade do Inmet.
Durante o alerta de quarta, uma árvore caiu na Avenida Nossa Senhora do Carmo, na altura do Bairro Carmo, na Região Centro-Sul, e atingiu um táxi e outro veículo. A árvore bloqueou a pista exclusiva do Move, provocou retenções em uma das principais ligações entre a Centro-Sul e Nova Lima e teve de ser cortada pelo Corpo de Bombeiros para que o trânsito fosse liberado.
Segundo o Inmet, esta quinta-feira pode ter temporal à noite. Na sexta-feira (27/11), a temperatura deve cair, com máxima em torno de 23 °C, e o fim de semana ainda deve ter nebulosidade e chance de chuva.
Cuidados durante a chuva
Depois de vários dias de chuva, o solo está encharcado, e o risco de deslizamentos e quedas de árvores aumenta, mesmo com chuvas moderadas. Quem mora em áreas de encosta deve ficar atento a rachaduras nas paredes, fendas ou depressões no terreno e surgimento de minas d'água. Ao perceber qualquer um desses sinais, saia do imóvel e acione a Defesa Civil pelo telefone 199.
Durante as tempestades, não fique nem estacione o carro debaixo de árvores e evite áreas abertas. Evite ruas com histórico de alagamento e vias próximas a córregos e ribeirões, e não atravesse trechos alagados, a pé ou de carro, mesmo que a água pareça rasa. Crianças não devem brincar em enxurradas nem perto de cursos d'água. Se houver fios elétricos rompidos, mantenha distância e chame a Cemig pelo telefone 116. Em emergências, o Corpo de Bombeiros atende pelo 193.
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Como receber alertas
Os moradores podem receber avisos gratuitos da Defesa Civil por SMS: basta enviar o CEP para o número 40199. Os alertas também são divulgados no canal da Defesa Civil no WhatsApp, no Telegram (defesacivilbh) e nos perfis oficiais do órgão no Instagram, no Facebook e no X.