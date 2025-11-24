Previsão do tempo em BH: vai chover nesta segunda-feira (24/11)?

O dia será de céu nublado em Belo Horizonte, nesta segunda-feira (24/11), com pancadas de chuva, por vezes fortes, raios e rajadas de vento ocasionais.

A temperatura mínima registrada foi de 15,3 °C, às 5h. À tarde, a máxima estimada é de 27 °C, com umidade relativa mínima do ar em torno de 60%.

Temperaturas mínimas por regional:

Barreiro: 17,1 °C, às 3h20.

Centro-Sul: 16,1 °C, às 4h20.

Oeste: 15,3 °C, com sensação térmica de 10,7 °C, às 5h.

Pampulha: 16,6 °C, com sensação térmica de 18,8 °C, às 6h.

Venda Nova: 16,9 °C, às 4h45.

O que fazer em caso de chuva?

Diante da possibilidade de pancadas de chuva, a Defesa Civil de BH reitera a importância de medidas preventivas para a segurança da população.

Recomendações:

Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.

evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos. Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.

não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico. Proteção contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.

não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas. Prevenção em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.

mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros. Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).



Previsão do tempo em Minas Gerais:

A segunda-feira permanece nublada e chuvosa em Minas Gerais. A atuação de áreas de instabilidade mantém todo o estado com condições favoráveis para ocorrência de chuva, principalmente na parte da tarde.

Os maiores volumes de chuva são esperados para o sul e para a Zona da Mata. A tendência é que estas instabilidades persistam, em todo o estado, até terça-feira (25/11), começando a melhorar no Sul e Oeste a partir de quarta-feira (26/11).

