Uma árvore caiu, atingiu um táxi e comprometeu o trânsito na Avenida Nossa Senhora do Carmo, na altura do número 451, no bairro Carmo, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, nesta quarta-feira (25/11). A queda ocorreu durante a emissão do alerta de chuvas da Defesa Civil sobre a pista exclusiva do Move, nas proximidades da loja Leroy Merlin, no cruzamento com a Rua Montes Claros. De acordo com o Corpo de Bombeiros (CBMMG), foi necessário cortar a árvore para liberar o trânsito.

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Segundo a corporação, os galhos da árvore atingiram um táxi que passava pelo local, além de outro veículo não especificado.



A queda da árvore provocou retenções na avenida, uma das principais ligações entre a Região Centro-Sul de Belo Horizonte e a saída para Nova Lima. A pista atingida é destinada à circulação dos ônibus do sistema Move. Após a poda da árvore, o trânsito foi liberado antes das 17h.



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Até o momento, não há informações confirmadas sobre pessoas feridas, a extensão dos danos ao veículo.

