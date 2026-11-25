A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu um alerta severo nesta quarta-feira (25/11) às 15h20 para a ocorrência de chuvas intensas na capital mineira nas próximas horas. Segundo o órgão, há risco de enxurradas e alagamentos em diferentes regiões da cidade.



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A recomendação é que a população fique atenta às condições do tempo e evite situações de risco durante as precipitações, especialmente em áreas sujeitas a inundações e transbordamentos de córregos.



A orientação é não atravessar ruas alagadas, seja a pé ou de carro, e evitar transitar por áreas próximas a córregos e ribeirões durante a chuva. Também é importante não se abrigar debaixo de árvores e manter distância de redes elétricas e estruturas que possam ser atingidas por descargas atmosféricas.



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Em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193.