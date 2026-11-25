O terceiro dia do julgamento de Wallef César Oliveira Gonçalves, acusado de matar a ex-noiva Vitória Alves da Silva a facadas em uma rua de Belo Horizonte, começou nesta quarta-feira (25/11) com o depoimento da última vítima a ser ouvida. A sessão, que ocorre no Tribunal do Júri, deve avançar para os debates entre acusação e defesa a partir das 13h, após a pausa para o almoço. Durante o interrogatório realizado na terça-feira (24/11), o réu apresentou sua versão sobre os acontecimentos que antecederam o assassinato e afirmou que atacou a jovem depois de uma discussão em frente à Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), na Pampulha.

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O Conselho de Sentença responsável por analisar o caso é formado por sete jurados, sendo quatro mulheres e três homens. Além dos depoimentos das testemunhas, o julgamento inclui o interrogatório do acusado. Na sessão de terça-feira, quatro testemunhas foram ouvidas, enquanto as demais foram dispensadas. Ao ser interrogado, Wallef respondeu somente às perguntas formuladas por seus advogados.

Versão apresentada pelo réu

Durante o interrogatório, Wallef contou que o relacionamento com Vitória terminou depois de um episódio ocorrido no fim de semana anterior ao crime. Segundo ele, os dois participaram do casamento de amigos, ocasião em que consumiu bebidas alcoólicas e drogas em excesso. O acusado afirmou que chegou transtornado à casa da então noiva e que, no dia seguinte, ela decidiu encerrar o relacionamento.

O réu disse que aceitou a decisão e que, na segunda-feira, os dois chegaram a conversar sobre questões financeiras relacionadas ao apartamento que haviam comprado juntos. Nesse intervalo, contou que encontrou um amigo e desabafou sobre o fim do noivado. Na ocasião, também teria consumido álcool e drogas.

No dia do assassinato, Wallef afirmou que procurou Vitória para conversar sobre o imóvel. Ele foi até a saída do local onde ela trabalhava e disse que a viu de mãos dadas com outro homem, caminhando em direção a um carro. Segundo sua versão, a ex-noiva teria se assustado ao encontrá-lo e passado por ele sem cumprimentá-lo.

O acusado alegou que seguiu de motocicleta pelo mesmo sentido em que o veículo havia saído por causa da circulação da via. Durante o trajeto, recebeu mensagens de Vitória. Conforme relatou, ela explicou que estava apenas pegando uma carona e reafirmou o interesse em conversar para resolver as pendências entre os dois.

O encontro aconteceu nas proximidades da UFMG, na Avenida Antônio Carlos. Wallef contou que questionou a ex-noiva sobre a presença do outro homem no carro. Segundo o interrogatório, Vitória teria dito que estava seguindo em frente e que “preferia morrer do que voltar com ele”.



Sobre o momento do ataque, o réu afirmou que Vitória tentou pegar a faca que ele carregava, mas que conseguiu alcançar o objeto primeiro e a golpeou. Ao falar sobre o relacionamento, também disse ter achado estranho que a ex-noiva tivesse seguido em frente tão rapidamente e levantou a hipótese de que ela já estivesse se relacionando com o colega de trabalho havia mais tempo.



As declarações correspondem à versão apresentada pelo acusado durante o interrogatório. Wallef respondeu apenas aos questionamentos da própria defesa.



Julgamento



O crime ocorreu em 7 de agosto de 2024, quando Vitória Alves Silva, de 22 anos, foi atacada a facadas na Avenida Antônio Carlos, na Região da Pampulha, depois de sair do trabalho. Wallef, de 27 anos, foi denunciado pelo assassinato da ex-noiva, com quem manteve um relacionamento de aproximadamente três anos.



De acordo com a denúncia, o crime foi cometido em contexto de violência doméstica e familiar, por razões da condição do sexo feminino. O Ministério Público também aponta que o acusado teria utilizado um recurso que dificultou a defesa da vítima. O ataque foi registrado por câmeras de segurança.



Na sessão desta quarta-feira (25/11), o depoimento da última vítima prevista para ser ouvida antecede a etapa de debates. Com o encerramento das manifestações da acusação e da defesa, o Conselho de Sentença deverá se reunir para decidir sobre a responsabilidade criminal do réu.



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O julgamento ocorre no Fórum Lafayette, em Belo Horizonte.