Um corpo envolto em uma lona foi encontrado no fim da tarde de terça-feira (24/11) em uma estrada vicinal entre a comunidade de Barrocão e o distrito de Catuni, na zona rural de Francisco Sá, no Norte de Minas. A suspeita era de que fosse o motorista de aplicativo Allan Jackson Rodrigues Oliveira, de 29 anos, desaparecido desde sexta-feira (20/11) em Montes Claros. O corpo foi levado para o Instituto Médico-Legal (IML) de Montes Claros.

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A delegada Francielle Drumond, da Delegacia de Homicídios de Montes Claros, convocou uma entrevista coletiva para o fim da manhã desta quarta-feira (25/11) para “apresentar esclarecimentos sobre a localização de um corpo em avançado estado de decomposição, na área rural do município de Francisco Sá, e as providências investigativas adotadas pela Polícia”.

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O Estado de Minas confirmou que o corpo encontrado na estrada é do motorista de aplicativo. Allan Jackson era natural de Adão Colares, distrito de Botumirim, também no Norte de Minas. Na manhã desta quarta-feira, a morte foi confirmada pela Prefeitura de Botumirim.

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O prefeito de Botumirim, Eder Lima Rios, decretou luto oficial de três dias no município, considerando o “trágico e prematuro falecimento de Allan Jackson Rodrigues Oliveira”. O motorista de aplicativo era sobrinho do prefeito e de dois secretários municipais. O expediente na prefeitura foi suspenso nesta quarta-feira. No decreto, a prefeitura também manifesta solidariedade à família.