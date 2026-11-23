O motorista de aplicativo Allan Jackson Rodrigues Oliveira, de 29 anos, de Montes Claros, no Norte de Minas, está desaparecido desde a noite de sexta-feira (20/11). Nesta segunda-feira (23), a família denunciou o desaparecimento à policia, que investiga o caso e faz buscas na região.

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A família também divulgou informações nas redes sociais, pedindo ajuda, na tentativa de encontrar o motorista, que é solteiro e não tem filhos. Também foram divulgados cartazes com os telefones para contato: (38) 99743-4830 e 9 9945-2781.



Conforme Fabrizia Rodrigues Coelho, tia de Allan Jackson, a última noticia que a família teve dele foi na sexta-feira, às 23h. Fabrizia disse que o sobrinho fez contato com um colega de aplicativo, que informou que iria atender o chamado de uma corrida no Aeroporto de Montes Claros. Ele estava no Bairro Santo Inácio, do outro lado da cidade.



Allan Jackson também teria combinado um encontro com o colega de aplicativo em uma lanchonete. Porém, não apareceu.



Desde o desaparecimento, o aparelho celular do prestador de serviços está desligado. O carro dele, um Volkswagen Fox cinza, também não foi localizado.

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