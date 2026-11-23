A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) instaurou um procedimento para apurar as causas e circunstâncias do acidente com uma carreta, na manhã desta segunda-feira (23/11), na Avenida do Contorno. O veículo carregado com 32 toneladas de minério perdeu o controle, desceu de ré, atingiu dois carros e invadiu uma clínica médica na Savassi, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte.

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Em nota à imprensa, a corporação informou que a perícia e uma equipe de policiais da Divisão Especializada em Prevenção e Investigação de Crimes de Trânsito estiveram no local para iniciar os primeiros levantamentos que subsidiarão a investigação. "O motorista do caminhão foi ouvido e liberado. Um procedimento foi instaurado para apurar a causa e circunstâncias do ocorrido", disse no comunicado.

O acidente ocorreu por volta das 8h15, na altura do número 5.513, na esquina com a Rua Pium-í, no trecho de subida acentuada conhecido popularmente como "tobogã", no sentido Serra/Savassi. A pista estava molhada no momento. Ao tentar vencer a inclinação, o veículo perdeu tração, voltou desgovernado de ré e atingiu dois carros na porta do estabelecimento - uma caminhonete estacionada e um Jeep Compass em trânsito, mas parado - antes de colidir contra a fachada da Clínica Rejuvenesce. O impacto também destruiu um padrão de energia elétrica, rompendo a fiação e exigindo o acionamento de técnicos da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) devido ao risco de eletrocussão.

As vítimas feridas foram uma mulher, de 74 anos, e um homem, de 61 anos, que estavam no interior do Jeep Compass no momento da colisão. Segundo os bombeiros, o idoso sofreu laceração em uma das mãos. Ambos receberam os primeiros socorros de equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foram encaminhados para unidades hospitalares da capital. Já o proprietário da caminhonete atingida estava dentro da clínica em consulta no momento do choque e não sofreu ferimentos.

Asfalto molhado

Conduzida por Messias Pereira de Almeida, motorista com 30 anos de experiência na profissão, a carreta havia saído da Paraíba há pelo menos quatro dias e tinha como destino Nova Lima, na Região Metropolitana, onde descarregaria as 32 toneladas de minério. Abalado e com semblante preocupado, mas aliviado pela ausência de mortes ou feridos graves, o condutor afirmou que jamais havia passado pela capital mineira e desconhecia as restrições de tráfego da cidade.

Segundo o relato de Messias, o veículo perdeu o controle após os pneus “patinarem” no asfalto molhado durante a subida. “Sei que o caminhão subiu, começou a patinar no molhado, e voltou”, disse o condutor. Por não conhecer a área, ele havia colocado o trajeto no GPS, e em determinado momento, percebeu que poderia estar errado, mas seguiu o caminho após um taxista orientá-lo a subir. “O caminhão não deu conta de subir, molhou, ficou liso”. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que a carreta perde velocidade e começa a retornar de marcha à ré.

De acordo com os bombeiros, ao perceber que o caminhão descia desgovernado, o motorista girou o volante na tentativa de desviar do fluxo de veículos na via, manobra que acabou direcionando a traseira da carreta contra o estacionamento e a fachada da clínica. Após o acidente, o motorista acionou a transportadora responsável pelo veículo, sediada no Paraná, para providenciar o seguro e o suporte operacional.

Procedimentos interrompidos

No instante da batida, a clínica recebia pacientes e colaboradores, mas o movimento ainda era reduzido em razão do horário. O autônomo Geraldo Magela, que viajou de Pará de Minas, na Região Central do estado, para uma consulta médica, estava em atendimento quando ouviu o barulho da colisão - e logo descobriu que sua caminhonete era um dos veículos atingidos.

“Estava dentro da clínica. Vim para fazer uma consulta e escutamos um estrondo, um barulho de vidro quebrando. Saímos correndo, eu e a médica, e já vimos a carreta encostada lá”, relatou o paciente. Segundo ele, o impacto gerou correria e apreensão imediata, levando funcionários e clientes a saírem para verificar o ocorrido, procurar o condutor e acionar o Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG) e a Polícia Militar (PMMG).

O médico e sócio da Clínica Rejuvenesce, Leonardo Araújo, destacou que a baixa movimentação no horário evitou uma tragédia de maiores proporções. “Foi um grande susto, um barulho imenso. Muitos colaboradores estavam chegando à clínica, a gente com a visão direta ali do ocorrido. Ninguém esperava”, afirmou. Segundo ele, o impacto comprometeu apenas a fachada e a área da recepção, sem atingir a estrutura interna do imóvel. “A clínica está com os pacientes que estão na clínica, todos bem, funcionamento online, funcionamento normalizado aqui dentro e gratidão por não termos vítimas no acidente dessa tragédia horrível. Nosso foco é a segurança dos pacientes. O dano material é secundário”, completou.

Como havia pacientes realizando procedimentos estéticos no momento do acidente - alguns deles mais invasivos, que não podiam ser interrompidos bruscamente por segurança médica -, o Corpo de Bombeiros autorizou a permanência de quem já estava em atendimento no interior do imóvel, após constatar que a parte interna estava preservada. No entanto, por precaução contra possíveis danos estruturais ainda investigados, a entrada de novos clientes foi proibida. “Quem está lá dentro fazendo atendimento está saindo com uma certa escolta. Tem uma sinalização por cones e pessoas responsáveis, balizando o pessoal para sair”, detalhou o tenente Rodolfo Finamore.

Circulação proibida

De acordo com a BHTrans, Belo Horizonte mantém há mais de 15 anos uma política rigorosa de disciplinamento para o transporte de cargas nos principais corredores viários e na área central. A norma proíbe o trânsito de carretas na Avenida do Contorno em tempo integral - 24 horas por dia, sete dias por semana -, e o trecho próximo ao número 5.513 conta com placas indicativas alertando sobre a restrição.

O tráfego de cargas excepcionais ou de grandes dimensões na região só é permitido mediante licença prévia e operação especial de escolta organizada pela própria autarquia de trânsito. Procurada pela reportagem, a Guarda Civil Municipal informou que registra a infração "Transitar em local/horário não permitido pela regulamentação". Neste ano, foram efetuados 33 registros de infrações de caminhões em 2025 e 16 em 2026.

A retirada da carreta exigiu uma operação complexa. Como o veículo estava inclinado e carregado com 32 toneladas de minério, havia risco iminente de tombamento caso fosse tracionado diretamente. Por determinação do Corpo de Bombeiros, foi necessário aguardar a chegada de outro caminhão para realizar o transbordo completo da carga antes da remoção.

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Para garantir a estabilidade do veículo pesado durante o trabalho, a BHTrans deslocou dois reboques superpesados, que atuaram na ancoragem da carreta. Em razão do atendimento à ocorrência e dos trabalhos de estabilização e transbordo, duas faixas da Avenida do Contorno foram interditadas, com o fluxo de veículos no sentido Savassi/Serra sendo desviado para a Rua Professor Moraes.