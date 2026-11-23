Jornalista formada pelo Centro Universitário Newton Paiva, com passagem pelo jornal Hoje em Dia e pelos portais BRFree e LigBr.

Uma fisioterapeuta de 36 anos ficou presa às ferragens de seu carro depois de se envolver em um acidente na Avenida Pedro I, sentido Venda Nova, altura do Bairro São João Batista, Região de Venda Nova, em Belo Horizonte, na tarde desta segunda-feira (23/11). O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estão no local para socorrer a vítima.

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Segundo informações de testemunhas, o veículo que a mulher dirigia foi atingido na traseira por um caminhão. Com o impacto, ele foi lançado em direção à pista do Move e acabou atingido em cheio por um ônibus que passava pelo local.

A força do acidente fez com que a motorista ficasse presa às ferragens do carro. Com isso, duas viaturas dos bombeiros prestam atendimento à ocorrência. Os militares utilizam maquinário próprio para desmontar o veículo e retirar a mulher de lá. Ainda não há informações sobre o estado de saúde da vitima.

Além do Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) e o Samu estão no local auxiliando no atendimento.

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*Matéria em atualização