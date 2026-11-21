Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

Uma colisão frontal entre duas caminhonetes deixou três pessoas mortas e outras duas feridas na tarde deste sábado (21/11), na MG-410, em Presidente Olegário, na Região Noroeste de Minas Gerais. O acidente ocorreu por volta das 14h, na altura do km 54 da rodovia.

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Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), uma Chevrolet Tracker seguia no sentido BR-040, enquanto a outra caminhonete, ainda não identificada, trafegava na direção de Patos de Minas.

Informações preliminares colhidas no local apontam que o motorista da Tracker estaria utilizando o celular quando teria invadido a contramão, provocando a batida. As circunstâncias do acidente ainda serão apuradas pelos órgãos competentes.

Na Tracker, o motorista e um passageiro morreram no local. Um terceiro ocupante sobreviveu e apresentava suspeita de fratura em uma das pernas. Ele foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Na outra caminhonete, o condutor também morreu no local e ficou preso às ferragens. Uma segunda ocupante foi resgatada com vida por uma equipe do Samu. Até a divulgação das informações pelos bombeiros, não havia atualização sobre o estado de saúde dela.

As equipes do Corpo de Bombeiros permaneciam no local aguardando a chegada da perícia da Polícia Civil. Após a conclusão dos trabalhos periciais e a liberação da cena, os militares fariam o desencarceramento e a retirada do corpo da vítima que ficou presa às ferragens.

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A ocorrência seguia em andamento.