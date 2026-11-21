Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

Uma carreta tombou na BR-265, altura do km 275, em São João del-Rei, no Campo das Vertentes, em Minas Gerais. Com o acidente, a carga de cal virgem (óxido de cálcio) ficou espalhada sobre a pista. A ocorrência foi registrada na noite dessa sexta-feira (20/11).

Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), não houve vítimas. No entanto, o tombamento exigiu cuidados especiais em razão da natureza do produto transportado, classificado como substância química sob o número ONU 1910. A via foi interditada.

De acordo com a corporação, o contato do cal virgem com a água, especialmente em situações de chuva, pode provocar uma reação química que libera calor, além de gerar riscos decorrentes da dispersão de partículas.

A polícia isolou e sinalizou a área, mantendo a segurança no local e adotando as medidas preventivas necessárias. O Núcleo de Emergências Ambientais (NEA) e o Corpo de Bombeiros Militar foram acionados para avaliar a situação e adotar as providências técnicas pertinentes.

A rodovia permanece interditada nos dois sentidos até que sejam concluídos os procedimentos de avaliação, remoção da carga e limpeza da pista, com posterior liberação pelas equipes responsáveis.

"A Polícia Militar Rodoviária orienta os motoristas a utilizarem rotas alternativas, evitarem aproximação do local do acidente e redobrarem a atenção durante os deslocamentos", disse a corporação em nota.