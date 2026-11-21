Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

Após as chuvas intensas que atingiram Belo Horizonte nos últimos dias, a Defesa Civil atualizou o alerta de risco geológico. O solo encharcado colocou nove das 10 regiões da cidade sob o perigo de desabamentos e deslizamentos de terra.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Segundo o órgão municipal, em virtude dos volumes de chuvas registrados e a previsão de novas chuvas, existe risco geológico forte nas regionais Barreiro, Oeste, Centro-Sul, Leste, Noroeste, Pampulha, Venda Nova e Norte, e moderado na regional Nordeste até a próxima terça-feira (24/11). O comunicado foi dado nessa sexta-feira (20/11), às 23h53.

"Recomenda-se atenção no grau de saturação do solo, sinais construtivos e cuidados com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos", informou a Defesa Civil. Caso a população note algum sinal de risco, a medida é sair imediatamente do seu imóvel, e ligar para a Defesa Civil (199) e em caso de emergência, ligar para o Corpo de Bombeiros Militar (193).

Sinais de deslizamentos:



* Trinca nas paredes.

* Água empoçando no quintal.

* Portas e janelas emperrando.

* Rachaduras no solo.

* Água minando da base do barranco.

* Inclinação de poste ou árvores.

* Muros e paredes estufados.

* Estalos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Recomendações:



* Não faça cortes muito altos e inclinados nos barrancos.

* Coloque calha no telhado da sua casa.

* Conserte vazamentos em reservatórios e caixas-d’água.

* Não jogue lixo ou entulho na encosta.

* Não despeje esgoto nos barrancos.

* Não faça queimadas.