Nove regiões de BH estão sob alerta de desabamentos e deslizamentos
Comunicado da Defesa Civil é válido até a próxima terça-feira (24/11)
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Após as chuvas intensas que atingiram Belo Horizonte nos últimos dias, a Defesa Civil atualizou o alerta de risco geológico. O solo encharcado colocou nove das 10 regiões da cidade sob o perigo de desabamentos e deslizamentos de terra.
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Segundo o órgão municipal, em virtude dos volumes de chuvas registrados e a previsão de novas chuvas, existe risco geológico forte nas regionais Barreiro, Oeste, Centro-Sul, Leste, Noroeste, Pampulha, Venda Nova e Norte, e moderado na regional Nordeste até a próxima terça-feira (24/11). O comunicado foi dado nessa sexta-feira (20/11), às 23h53.
"Recomenda-se atenção no grau de saturação do solo, sinais construtivos e cuidados com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos", informou a Defesa Civil. Caso a população note algum sinal de risco, a medida é sair imediatamente do seu imóvel, e ligar para a Defesa Civil (199) e em caso de emergência, ligar para o Corpo de Bombeiros Militar (193).
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Sinais de deslizamentos:
* Trinca nas paredes.
* Água empoçando no quintal.
* Portas e janelas emperrando.
* Rachaduras no solo.
* Água minando da base do barranco.
* Inclinação de poste ou árvores.
* Muros e paredes estufados.
* Estalos.
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Recomendações:
* Não faça cortes muito altos e inclinados nos barrancos.
* Coloque calha no telhado da sua casa.
* Conserte vazamentos em reservatórios e caixas-d’água.
* Não jogue lixo ou entulho na encosta.
* Não despeje esgoto nos barrancos.
* Não faça queimadas.