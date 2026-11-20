Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

Um carro colidiu com um trem na tarde desta sexta-feira (20/11). O acidente aconteceu no Bairro Vila Independência II, na Região do Barreiro. Uma mulher, de 33 anos, ficou ferida.

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De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), a batida ocorreu na Rua Beira Linha. O veículo, com quatro ocupantes, colidiu contra a composição por volta das 12h40.

Uma passageira teve um corte na cabeça mas se encontrava consciente e orientada. Segundo os militares, ela aguardou o socorro do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) dentro do carro, pois afirmou que sentia dores por todo o corpo e estava emocionalmente abalada.

A vítima foi socorrida com quadro estável e conduzida pela Unidade de Suporte Avançado (USA).

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Detalhes sobre a dinâmica do acidente não foram divulgados.