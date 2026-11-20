Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado para combater um incêndio que atingiu um galpão no município de Nova Serrana, no Centro-Oeste do estado, nesta sexta-feira (20/11). Não houve registro de vítimas.

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Segundo a corporação, as chamas teriam iniciado em um veículo que se encontrava dentro do galpão e propagado para a edificação. No local havia uma grande quantidade de materiais como borracha e PVC, que teriam contribuído para a propagação do incêndio.

No entorno se encontram outros galpões com materiais inflamáveis. Por isso, os bombeiros concentraram os esforços no isolamento da área atingida. A Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) foi acionada e desligou o fornecimento de energia no local.

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As chamas foram controladas e o rescaldo foi iniciado durante a tarde. A perícia da Polícia Civil foi acionada para investigar as causas do incêndio. A Defesa Civil também foi acionada para averiguar a estrutura.