Um homem foi morto a tiros na noite dessa quinta-feira (19/11), no Bairro São Jorge II, conhecido como parte do Aglomerado Morro das Pedras, na Região Oeste de Belo Horizonte. A família suspeita que o assassinato tenha relação com uma disputa entre facções criminosas.

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Segundo a Polícia Militar (PM), a ocorrência foi registrada por volta das 23h15, na Avenida Silva Lobo. Quando os militares chegaram ao endereço, encontraram a vítima caída no chão, com ferimentos provocados por disparos de arma de fogo.

O tio do homem contou aos policiais que ouviu os tiros e saiu de casa para verificar o que havia acontecido. Ao chegar à rua, encontrou o sobrinho baleado.

A testemunha afirmou que não viu os autores dos disparos e, por isso, não soube fornecer características dos suspeitos.

Família suspeita de disputa entre facções

O pai da vítima relatou à Polícia Militar que acredita que o assassinato esteja relacionado a uma disputa entre facções criminosas.

Segundo ele, o filho seria integrante do Comando Vermelho (CV) e foi morto por integrantes de um grupo rival, o Terceiro Comando Puro (TCP).

A hipótese, no entanto, ainda não foi confirmada pelas autoridades e deverá ser investigada pela Polícia Civil.

A perícia esteve no local e constatou que a vítima apresentava ferimentos no braço, na perna, no peito e no rosto. Não foi possível determinar, inicialmente, a quantidade exata de perfurações.

De acordo com a Polícia Militar, o homem tinha registros policiais anteriores por roubo, tráfico de drogas e fuga de sistema prisional.

Não havia câmeras de segurança no local do crime que pudessem auxiliar na identificação dos envolvidos.

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Até o momento, nenhum suspeito havia sido localizado. A autoria e a motivação do homicídio serão investigadas.