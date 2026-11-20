O feriado prolongado do Dia da Consciência Negra, nesta sexta-feira (20/11), deve aumentar o movimento nas principais rodovias federais que cortam Minas Gerais. As concessionárias responsáveis por trechos da BR-040 e da BR-381 prepararam operações especiais para atender aos motoristas durante o período.

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Somente nos trechos da BR-040, entre Belo Horizonte e Juiz de Fora, e da BR-381, entre Caeté e Governador Valadares, a expectativa é de circulação de mais de 500 mil veículos durante o feriado.

As operações incluem reforço das equipes de atendimento, monitoramento do tráfego e medidas para reduzir os transtornos provocados pelo aumento do fluxo.

BR-040: Belo Horizonte a Juiz de Fora

A BR-040, no trecho entre Belo Horizonte e Juiz de Fora, deve receber aproximadamente 257 mil veículos durante o feriado. A estimativa da concessionária EPR Via Mineira representa um aumento de 14% em relação ao movimento registrado em dias normais.

A previsão é de maior concentração de veículos nesta sexta-feira (20), entre 5h e 15h, período de saída para o feriado. No retorno, o trânsito deve ficar mais intenso no domingo (22), entre 8h e 19h.

A concessionária recomenda que os motoristas programem as viagens e, sempre que possível, evitem os horários de maior movimento.

Durante o período, as equipes estarão mobilizadas 24 horas por dia, com ambulâncias, guinchos, viaturas de inspeção de tráfego, veículos para apreensão de animais e caminhão-pipa. A rodovia conta com cinco Bases de Serviços Operacionais, localizadas em Nova Lima, Congonhas, Carandaí, Barbacena e Santos Dumont.

Em Carandaí, no km 665,1, também há um Ponto de Parada e Descanso (PPD) destinado aos caminhoneiros.

Atenção às obras em Congonhas

Os motoristas devem ficar atentos às obras de duplicação da BR-040 em Congonhas, entre os quilômetros 602 e 612.

Os trabalhos incluem terraplenagem, drenagem, implantação de bueiros e estruturas de contenção, além de intervenções em áreas rochosas.

Dois pontos apresentam bloqueios parciais de faixa, com previsão de duração de 90 dias, contados a partir de 19 de outubro.

Segundo a concessionária, as intervenções não impedem a circulação nos dois sentidos da rodovia e, até a divulgação das informações, não havia registro de retenções nos locais.

BR-040: Belo Horizonte a Goiás

No trecho da BR-040 administrado pela Via Cristais, entre Minas Gerais e Goiás, também haverá uma operação especial durante o feriado.

A concessionária prevê reforço no monitoramento do tráfego e na mobilização das equipes de atendimento ao longo dos 18 municípios atendidos.

Segundo a empresa, o sábado (21) deve registrar o menor movimento na rodovia, sendo uma alternativa para quem puder antecipar a viagem de volta.

Já no domingo (22), a expectativa é de aumento significativo no fluxo de veículos, especialmente em dois municípios mineiros. Em Curvelo, o movimento deve crescer 65%, enquanto em Felixlândia a previsão é de alta de 54%.

As equipes estarão distribuídas estrategicamente durante os quatro dias da operação para agilizar o atendimento às ocorrências.

BR-381: Caeté a Governador Valadares

A BR-381, no trecho entre Caeté e Governador Valadares, deve receber 247.539 veículos durante o feriado prolongado, segundo estimativa da concessionária Nova 381. A previsão considera o período entre quinta-feira (19) e domingo (22).

O maior movimento é esperado no domingo, com aproximadamente 69.339 veículos. Já nesta sexta-feira (20), feriado nacional, a expectativa é de circulação de 67.402 veículos.

Para melhorar as condições de tráfego, a concessionária informou que as obras e intervenções que possam interferir na circulação de veículos ficarão suspensas durante a operação especial.

A medida busca reduzir possíveis retenções e facilitar o deslocamento dos motoristas.

Orientações para viajar com segurança

Com a previsão de aumento no movimento, as concessionárias recomendam que os motoristas planejem os deslocamentos e redobrem a atenção nas rodovias.

Antes de pegar a estrada, é importante verificar as condições do veículo, respeitar os limites de velocidade e manter distância segura dos demais automóveis.

Nos trechos com obras ou bloqueios parciais, os condutores devem observar a sinalização e reduzir a velocidade.

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A recomendação também é acompanhar as informações atualizadas das concessionárias sobre as condições do trânsito durante o feriado.