Homem morre afogado em rio e corpo é resgatado pelos bombeiros
Vítima estava pescando na beira do rio e decidiu nadar, desaparecendo minutos depois
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O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) localizou o corpo de um homem no Rio Itaim, no município de Cambuí, no Sul do estado, na tarde desta sexta-feira (20/11).
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De acordo com a corporação, testemunhas relataram que um homem de aproximadamente 49 anos pescava na beira do rio e, por volta das 11h, resolveu entrar na água para nadar. Poucos minutos depois, ele submergiu e não retornou à superfície.
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No local, os bombeiros foram ao local e avaliaram as condições do rio para dar início às buscas. Após cerca de uma hora e meia, os militares localizaram o corpo preso entre galhadas, a aproximadamente 100 metros do ponto indicado pelas testemunhas.
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A equipe de bombeiros retirou o corpo da água e o deixou aos cuidados da perícia técnica da Polícia Civil (PC) e do serviço funerário.