Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) localizou o corpo de um homem no Rio Itaim, no município de Cambuí, no Sul do estado, na tarde desta sexta-feira (20/11).

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De acordo com a corporação, testemunhas relataram que um homem de aproximadamente 49 anos pescava na beira do rio e, por volta das 11h, resolveu entrar na água para nadar. Poucos minutos depois, ele submergiu e não retornou à superfície.

No local, os bombeiros foram ao local e avaliaram as condições do rio para dar início às buscas. Após cerca de uma hora e meia, os militares localizaram o corpo preso entre galhadas, a aproximadamente 100 metros do ponto indicado pelas testemunhas.

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A equipe de bombeiros retirou o corpo da água e o deixou aos cuidados da perícia técnica da Polícia Civil (PC) e do serviço funerário.