Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

Um homem morreu e duas pessoas ficaram feridas devido à colisão de dois carros de passeio na BR-354, na altura do km 348, nas proximidades de Guarda dos Ferreiros, distrito de Rio Paranaíba, no Alto Paranaíba, na manhã desta sexta-feira (20/11).

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De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), a corporação foi acionada por meio da guarnição do Posto Avançado de Campos Altos. Ao chegarem ao local, os militares encontraram o condutor de um dos veículos sem sinais vitais. O óbito foi constatado pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O segundo veículo foi encontrado já tomado pelas chamas. Os dois ocupantes, um homem e uma mulher, foram atendidos pelo Samu do município de São Gotardo, na mesma região. A mulher apresentava suspeita de fratura nos braços e pernas.

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A guarnição dos bombeiros realizou o combate às chamas do veículo que se incendiou, e realizou o desencarceramento da vítima presa às ferragens, possibilitando os trabalhos da Polícia Civil. As equipes permaneceram no local aguardando a realização dos trabalhos periciais.