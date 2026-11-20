Um ônibus de turismo com 18 passageiros ficou destruído por um incêndio na noite dessa quinta-feira (19/11), na BR-381, em Pouso Alegre, no Sul de Minas. Apesar da gravidade da ocorrência, ninguém ficou ferido.

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Segundo o Corpo de Bombeiros, o incêndio foi registrado por volta das 21h25, na altura do km 850 da rodovia, próximo ao Distrito Industrial.

O coletivo havia saído da Bahia com destino a São Paulo quando o fogo começou.

De acordo com o relato do motorista aos bombeiros, ele ouviu um estouro em um dos pneus do veículo antes de perceber o início do incêndio.

O condutor ainda tentou combater as chamas utilizando extintores, mas não conseguiu controlar o fogo.

Bombeiros utilizaram 10 mil litros de água

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e conseguiram extinguir o incêndio utilizando aproximadamente 10 mil litros de água. Apesar dos esforços, as chamas consumiram o ônibus.

Conforme o motorista, 18 passageiros estavam no coletivo no momento da ocorrência. Não houve registro de vítimas. A concessionária Motiva prestou apoio no controle do trânsito durante o atendimento.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Militar também compareceram ao local. As causas do incêndio ainda não foram confirmadas.

Outro acidente

No local do incêndio envolvendo o ônibus de turismo, a pista já está liberada. No entanto, na altura de Santo Antônio do Amparo, na Região Centro-Oeste de Minas, o tráfego no sentido São Paulo está interditado na altura do km 658.

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Ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente. A recomendação é que os motoristas que trafegam pela região utilizem aplicativos de navegação para buscar rotas alternativas.