Quem costuma frequentar a Feira Hippie de Belo Horizonte aos domingos terá mais tempo para fazer uma pausa e aproveitar as opções gastronômicas oferecidas na Avenida Afonso Pena e ruas adjacentes. A partir deste domingo (22/11), o setor de alimentação passará a funcionar até as 15h, uma hora a mais do que o horário praticado atualmente.

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A mudança será permanente e atende a uma reivindicação antiga dos feirantes que trabalham com comidas e bebidas. Em dezembro, a ampliação será estendida excepcionalmente a todos os setores da feira em quatro domingos, em razão do aumento esperado na procura por produtos para as festas de fim de ano.

A alteração foi anunciada pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) e busca dar aos comerciantes mais tempo para atender os consumidores e aproveitar o movimento registrado ao longo da manhã e do início da tarde. Até então, o funcionamento do espaço de alimentação acompanhava o horário geral da feira, com encerramento às 14h.

A reivindicação dos trabalhadores foi acolhida pelo prefeito Álvaro Damião. Segundo a administração municipal, a mudança também reconhece a importância da gastronomia para a dinâmica da feira, que não se limita à comercialização de artesanato, roupas e acessórios, mas também atrai visitantes interessados nas opções de comidas e bebidas.

A ampliação do horário do setor de alimentação ocorre em um momento de preparação para o período de maior movimento do comércio popular. Em dezembro, os visitantes terão mais tempo para percorrer as barracas e antecipar as compras de Natal. Nos dias 6, 13, 20 e 27, todos os setores da Feira Hippie poderão funcionar até as 15h. Nesse caso, a extensão será excepcional e valerá somente nas quatro datas anunciadas pela prefeitura.

A expectativa do município é de que o público aumente entre 30% e 35% durante o período de compras de fim de ano. Atualmente, a feira recebe, em média, 60 mil pessoas a cada domingo. Com a previsão de crescimento, a ampliação do expediente pretende oferecer mais tempo de circulação aos consumidores e oportunidades adicionais de venda aos expositores.

Tradição no hipercentro

Realizada aos domingos na Avenida Afonso Pena, a Feira Hippie ocupa aproximadamente um quilômetro de extensão e uma área de 45 mil metros quadrados. São mais de 1,5 mil barracas ativas, distribuídas em diferentes segmentos, com produtos que vão do artesanato à decoração, passando por roupas, calçados, bijuterias, bolsas, acessórios e obras de arte.

O espaço reúne comerciantes de diferentes áreas e se tornou um dos pontos tradicionais de circulação de moradores e turistas em Belo Horizonte. Além de integrar o roteiro de lazer de quem visita a capital, a feira representa uma importante fonte de renda para milhares de trabalhadores ligados ao comércio popular e à produção artesanal.

A dimensão do evento também exige organização para que os visitantes consigam encontrar os produtos e circular pelos diferentes setores. Para facilitar essa experiência, a PBH disponibiliza o mapa digital interativo Vem pra Feira, lançado em junho deste ano.

A ferramenta permite pesquisar barracas pelo tipo de produto comercializado, pelo nome do estabelecimento ou pelo nome do feirante. Também apresenta a localização dos setores, dos sanitários e dos pontos de atendimento. Uma atualização recente acrescentou a possibilidade de traçar rotas dentro da feira, indicando o caminho entre a localização do visitante e a barraca ou o serviço procurado.

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O mapa pode ser acessado pelo Portal Belo Horizonte e pelo aplicativo BH SIM. A prefeitura também disponibiliza um vídeo tutorial com orientações para utilizar o recurso.

Local: Avenida Afonso Pena, no hipercentro de Belo Horizonte.

A partir de 22 de novembro: setor de alimentação até as 15h, permanentemente.

Dias 6, 13, 20 e 27 de dezembro: todos os setores funcionarão até as 15h.

Público médio: 60 mil visitantes por domingo.