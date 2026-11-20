A tricentenária cidade de Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, vive dias deliciosos, históricos e muito especiais. Na comemoração dos 40 anos do Festival da Jabuticaba, moradores e visitantes curtem a experiência de provar doces e salgados feitos à base da fruta que se tornou um dos sinônimos da cultura local. Até domingo (22/11), com entrada gratuita, há muitas atrações na Praça Melo Viana e no recém-criado Corredor Cultural da Rua Dom Pedro II, com a Cozinha Kids, grandes chefs na Cozinha ao Vivo e apresentações musicais.

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Segundo a secretária municipal de Turismo, Jussara Paim, são esperadas cerca de 200 mil pessoas até domingo. "Queremos que o público vivencie a cidade em sua totalidade, desfrutando da arquitetura, da hospitalidade e de experiências inesquecíveis", afirmou Jussara.

Promovido pela Associação dos Produtores de Derivados da Jabuticaba de Sabará (Asprodejas), que congrega 30 famílias produtoras, e prefeitura local, via secretarias municipais de Turismo e de Cultura, o evento está "de dar água na boca". Os visitantes podem saborear – e levar para casa – geleias, bebidas, incluindo cerveja, chope e drinques, molhos, temperos, sorvetes, picolés, pães e muitas outras “invenções" à base da fruta.

"Não perco um festival. Cada edição fica melhor do que a outra, ainda mais nesta comemoração de 40 anos", destacou a jovem Giovanna de Oliveira, de 22 anos, formada em marketing. Desta vez, ela curtiu o chope que leva jabuticaba. Para acompanhar, empada, claro, com recheio da fruta. "Tudo muito bom!", aprovou.

Ashley Luísa com os molhos da jaboticaba Jair Amaral/EM/DA.Press

Perto dali, a pedagoga Maria das Dores de Matos Reis e a filha, a psicóloga Paloma Reis, residentes na capital, elogiaram o sorvete na tonalidade arroxeada, bonita e refrescante. "Com este cenário barroco, tudo ganha mais encanto, e podemos vivenciar a cultura da cidade", observou Maria das Dores, com o que Paloma concordou plenamente. Elas compraram pipoca gourmet, brigadeiro e casadinho.

Novidades



Em cada estande, uma novidade. A produtora Marta Avendagna, residente no Arraial Velho, mostrou o pão coberto com casca de jabuticaba, além de canudinho de doce de leite com doce de jabuticaba, compotas e molho especial para carne. Já no Sabará & Sabor, de dona Iara Biasi e da filha, Carolina Biasi, a vendedora Ashley Luiza Veloso mostrou a variedade de molhos, entre outros produtos.

Enquanto isso, no estande da Ouro Negro, o barman Victor Faber, da Bons Drinks BH, preparava bebidas, algumas com nomes referentes à história da cidade, a exemplo do "Sabarabuçu". Na receita, vodca, suco de abacaxi, licor de jabuticaba e leite condensado.

Patrimônio

Realizado no "coração" do Centro Histórico de Sabará, o Festival da Jabuticaba homenageia a fruta elevada à categoria de Patrimônio Imaterial e Cultural do município. O prefeito Sargento Rodolfo ressalta o impacto social e econômico do evento: "Alcançar a marca de 40 edições reafirma a grandeza da nossa identidade. É um evento de enorme importância, pois movimenta a economia local, gera renda, fortalece nossas tradições e coloca a cidade no centro das atenções no estado."

O grande destaque desta edição está na criação do Corredor Cultural, rota que conduz a equipamentos de relevância como o Teatro Municipal, o Solar do Padre Corrêa, a Casa Amarela e o Solar Dona Sofia, todos com atrações especiais.

Canudinhos de jaboticaba Jair Amaral/EM/DA.Press

Celebrando quatro décadas, o festival deste ano tem programação ampliada para oferecer “uma imersão ainda maior em cultura, arte, alta gastronomia e turismo”, conforme os organizadores. Na Cozinha ao Vivo, estão presentes, para sessões gastronômicas exclusivas e sempre tendo a jabuticaba como base, os chefs Rosi Campolina, Danilo Simões e Elaine Torres. Já a Cozinha Kids, espaço e oficinas dedicadas às crianças, busca incentivar o contato da nova geração com a gastronomia e a cultura da cidade.

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Os visitantes terão ainda à disposição a Feira de Derivados: exposição e comercialização dos tradicionais produtos artesanais certificados pela Asprodejas (geleias, licores, vinhos, molhos, sorvetes e doces), shows e programação musical, com apresentação de bandas e artistas regionais. E também esportes, entre eles Trail Run - Percurso Curto, Trail Run - Percurso Longo, Mountain Bike - Percurso Curto, Mountain Bike - Percurso Longo e Trekking.

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