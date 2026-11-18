Viajar é muito mais do que conhecer destinos. É também descobrir lugares que transformam a hospedagem em parte inesquecível da viagem. Alguns hotéis me conquistam pela arquitetura, outros pela gastronomia, pela paisagem ou pela maneira como conseguem traduzir a personalidade de uma região. Há aqueles, ainda, que reúnem tudo isso e fazem do simples ato de se hospedar uma experiência especial.

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A terceira edição do ranking Casual EXAME 50 Melhores Hotéis do Brasil acaba de reconhecer alguns desses endereços. A seleção reúne empreendimentos de 33 cidades e 13 estados, escolhidos por um júri de 34 jornalistas, críticos e especialistas em turismo e estilo de vida.

Entre os 50 eleitos, reencontro sete hotéis que tive a oportunidade de conhecer. Cada um ocupa um lugar diferente na minha memória de viajante e representa uma maneira particular de entender a hospitalidade brasileira. É hora de revisitar essas experiências e conferir suas posições no ranking de 2026.

Pets são muito bem-vindos ao Rosewood e recebem o carinho dos funcionários Carlos Altman/EM

São Paulo não costuma desacelerar, mas encontrei no Rosewood um endereço onde a arte e a natureza conseguem criar uma pausa no ritmo frenético da metrópole. Instalado no complexo da antiga Maternidade Matarazzo, o hotel impressiona pela combinação entre patrimônio histórico, arquitetura contemporânea e paisagismo exuberante.

A Torre Mata Atlântica, projetada pelo arquiteto Jean Nouvel, é um espetáculo à parte. Sob a direção artística de Philippe Starck, mais de 450 obras de artistas brasileiros ocupam os ambientes, transformando corredores, suítes e espaços de convivência em uma verdadeira galeria. Entre jardins, piscinas, restaurantes e o Asaya Spa, descobri que o luxo pode ter personalidade, identidade e muita brasilidade.

Em Campos do Jordão, Hotel Ort é um refúgio de 40 mil m² onde natureza, luxo e hospitalidade se encontram de forma rara Carlos Altman/EM

Na Serra da Mantiqueira, encontrei um hotel que parece ter sido desenhado para quem aprecia o charme das montanhas. Cercado por araucárias, o Ort combina arquitetura de inspiração bávara, gastronomia e uma atmosfera acolhedora que convida a aproveitar o frio sem pressa.

A experiência ganha novos sabores com os três restaurantes e a produção de vinhos e espumantes autorais da linha Despina, elaborados com Chardonnay e Pinot Noir. A possibilidade de acompanhar etapas da vinificação e participar da pisa das uvas acrescenta uma experiência especial à hospedagem. Entre uma boa refeição, uma taça de vinho e o clima serrano, entendi que alguns destinos ficam ainda melhores quando a gente simplesmente desacelera.

Piscina com borda infinita e aquecida do Clara Arte Carlos Altman/EM

Em Minas Gerais, a arte encontra a hospitalidade em um cenário privilegiado. O Clara Arte Resort tem como um de seus grandes diferenciais a proximidade e a integração com o universo de Inhotim, em Brumadinho, um dos mais importantes museus de arte contemporânea a céu aberto do mundo.

Gosto especialmente dessa possibilidade de unir hospedagem, contemplação e cultura. A natureza deixa de ser apenas pano de fundo e passa a integrar a experiência. É um convite para percorrer caminhos, apreciar a arte, descansar e descobrir que uma viagem pode alimentar tanto o olhar quanto a alma. Um endereço que valoriza a vocação cultural e turística de Minas Gerais.

Com muita beleza ao redor, a Praia do Forte concentra os melhores resorts de bandeira internacional na Bahia; o portuguÃªs Tivoli Ã© um deles Carlos Altman/EM

Na Bahia, o mar tem outro ritmo, e o Tivoli Ecoresort Praia do Forte sabe aproveitar muito bem esse privilégio. A paisagem tropical, a proximidade com a praia e a estrutura de lazer fazem do empreendimento um dos grandes nomes da hotelaria de resort no país.

Ali, gosto da liberdade de escolher como aproveitar cada momento: caminhar à beira-mar, desfrutar das piscinas, experimentar a gastronomia ou simplesmente contemplar a natureza. A proposta de bem-estar e a diversidade de experiências fazem da hospedagem uma viagem dentro da própria viagem. É a Bahia mostrando que hospitalidade também é saber receber com alegria, sabor e leveza.

Primeiro hotel de luxo em Búzios, o Casas Brancas Boutique Hotel &Spa fez 50 anos, debruçado sobre a Baía da Armação Carlos Altman/EM

Búzios tem uma beleza que dispensa apresentações, mas o Casas Brancas consegue oferecer um jeito especial de apreciá-la. Com arquitetura de inspiração mediterrânea, ambientes claros, terraços e vistas privilegiadas para o mar, o hotel tem uma atmosfera intimista que combina perfeitamente com o charme da península fluminense.

É daqueles lugares em que o cenário parece participar de todos os momentos. A luz do sol, o azul do oceano e o prazer de observar o entardecer compõem uma experiência que valoriza a tranquilidade e a elegância sem excessos. Para mim, o Casas Brancas representa uma das formas mais charmosas de aproveitar Búzios.

Piscina no rooftop do LK Design oferece vista privilegiada de FlorianÃ³polis Carlos Altman/EM

Em Florianópolis, encontrei no LK Design Hotel uma interpretação contemporânea da hospitalidade urbana. Com arquitetura moderna, interiores sofisticados e localização privilegiada, o empreendimento dialoga com o estilo de vida da capital catarinense.

O design é protagonista, mas sem deixar o conforto em segundo plano. Os ambientes valorizam a estética contemporânea e a praticidade, enquanto o rooftop e a piscina oferecem uma perspectiva especial da cidade. É uma hospedagem que combina com quem gosta de explorar um destino, aproveitar sua gastronomia e voltar para um espaço onde cada detalhe foi pensado para proporcionar bem-estar.

Em Angra, o relaxamento está garantido nas piscinas do Fasano com vista paradisíaca Matias Ternes/Fasano

Angra dos Reis tem um dos cenários mais bonitos do litoral brasileiro. Entre ilhas, montanhas e águas verdes, o Fasano acrescenta ao espetáculo da natureza sua conhecida assinatura de sofisticação e hospitalidade.

A arquitetura contemporânea, a integração com a paisagem e a atmosfera exclusiva fazem do empreendimento um endereço para quem procura privacidade, conforto e contato com o mar. É o tipo de lugar em que o tempo parece passar de outra maneira. Entre a paisagem de Angra e a experiência de hospedagem, fica a certeza de que o luxo também está na possibilidade de contemplar, descansar e aproveitar cada instante.

Sete hotéis, muitas histórias para contar

Revisitar esses sete endereços é também reconhecer a diversidade da hotelaria brasileira. São experiências que vão da arte à gastronomia, das montanhas ao litoral, da sofisticação urbana à tranquilidade dos resorts.

Mais do que posições em um ranking, esses hotéis representam encontros com lugares, pessoas, sabores e paisagens que fazem parte da minha trajetória como viajante e jornalista de turismo.

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Afinal, os melhores hotéis não são apenas aqueles que oferecem serviços impecáveis. São os que conseguem transformar uma hospedagem em lembrança e fazer com que a gente tenha vontade de voltar.