Dormir dentro de Inhotim: o privilégio de se hospedar no Clara Arte

Jornalista, com MBA em Mídias Digitais e subeditor da Editoria de Turismo. Atua há 28 anos no jornal Estado de Minas onde passou por várias editorias: fotografia, EM Digital e Redes Sociais

Há experiências que começam antes mesmo de a porta de um museu se abrir. Em Inhotim, uma delas é dormir dentro do próprio parque centro de arte. Hospedar-se no Clara Arte é ter o privilégio de acordar cercado por jardins, obras de arte e natureza e, mais do que visitar o parque botânico e cultural, é poder viver sua atmosfera por mais tempo e em outro ritmo.

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Único hotel do Brasil localizado dentro de um museu a céu aberto, o Clara Arte ocupa um lugar singular no universo da hotelaria brasileira. A proposta não é apenas oferecer hospedagem de alto padrão, mas fazer da estadia uma extensão da experiência cultural de Inhotim — com a exclusividade de estar ali quando o movimento de visitantes diminui e a possibilidade de dedicar dois dias ao parque com mais tranquilidade.

A carioca Tatynne Lauria ficou hospedada no Clara Arte para desfrutar as vantagens de visitar e apresentar Inhotim ao marido, Raphael Andreozzi, e a filha, Liz Lauria Andreozzi Carlos Altman/EM

É esse privilégio que atrai famílias como a da produtora da Rede Globo, a carioca Tatynne Lauria. Depois de visitar Inhotim quatro vezes, ela voltou na semana passada acompanhada do marido, Raphael Andreozzi, e da filha, Liz Lauria Andreozzi.

“Quero que a Liz conheça as belezas do Brasil, como este museu surpreendente, antes de visitar a Disney. O Brasil é muito rico em belezas naturais e quero que minha filha valorize o que temos de melhor”, conta Tatynne.

A escolha da família traduz a proposta do Clara Arte: criar uma experiência em que conforto, arte e natureza convivem no mesmo endereço e em que o próprio hotel se torna parte da viagem.

Um hotel dentro do museu

Inauguração da Ala Galeria, em agosto deste ano com 30 apartamentos, recebeu investimento de R$ 59,3 milhões e foi concebido para ampliar a experiência de hospedagem Clara Arte/Divulgação

Inaugurado em dezembro de 2024 pelo grupo Clara Resorts, sob o comando da CEO e chef Taiza Krueder, o Clara Arte passa por sua maior expansão desde a abertura. O empreendimento, que começou com 46 acomodações, chegou a 76 unidades com a inauguração da Ala Galeria, em agosto deste ano.

O novo prédio, com 30 apartamentos, recebeu investimento de R$ 59,3 milhões e foi concebido para ampliar a experiência de hospedagem sem romper a relação do hotel com o universo artístico de Inhotim. A ala é 100% acessível e foi planejada especialmente para pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida e famílias com crianças pequenas.

“Crescer dentro do Inhotim é um compromisso com um padrão que já existe: cada novo espaço precisa dialogar com a arte, com a natureza e com o cuidado que já define o Clara Arte. Não é só aumentar o número de quartos, é ampliar a forma como os hóspedes vivem essa experiência”, afirma Taiza Krueder.

Exclusividade que começa no quarto

Talvez o maior luxo do Clara Arte não esteja em uma suíte, em uma banheira ou em uma obra de arte pendurada na parede. Está no tempo Carlos Altman/EM

A Ala Galeria ampliou de seis para dez as categorias de acomodação. Entre as novidades estão a Suíte Galeria, com quarto de casal privativo, camas de solteiro, banheiro com bancada dupla e banheira, e três novas categorias presidenciais.

As Presidenciais 3, 4 e 5 têm sala integrada, dois quartos, hidromassagem, sauna no box e varanda privativa. A Presidencial 5 é a maior delas, com mais de 71 m² apenas no quarto principal.

A acessibilidade também está no centro do projeto. Toda a Ala Galeria segue princípios de desenho universal, enquanto os quartos adotam um conceito de acessibilidade adaptável: os equipamentos e recursos de apoio são instalados de acordo com a necessidade de cada hóspede antes da chegada.

Arte também quando a porta se fecha

No Clara Arte, a experiência artística não termina quando o visitante deixa as galerias. Em parceria com a Carbono Galeria, cada acomodação abriga uma obra de arte única de artistas brasileiros e internacionais, entre eles Sandra Cinto, Vik Muniz, Claudia Andujar, Tomie Ohtake, Regina Silveira, Sonia Gomes, Arnaldo Antunes, Julio Le Parc, Jonathas de Andrade, Nuno Ramos, Lenora de Barros, Panmela Castro e Antonio Obá.

Cada bangalô apresenta uma obra diferente, pensada para ser descoberta no cotidiano da hospedagem. Um QR Code permite conhecer mais sobre o artista e sua trajetória.

Na nova Ala Galeria, a arte ganha ainda outro significado. Os apartamentos recebem um conjunto completo do Múltiplo Tunga, edição comemorativa criada para marcar os 20 anos do Instituto Inhotim. São sete peças que reúnem um fac-símile de manuscrito do artista sobre True Rouge e seis fotografias da última montagem da instalação acompanhada por Tunga.

Assim, o quarto deixa de ser apenas um espaço de descanso e passa a funcionar como uma pequena extensão do museu.

Bangalôs cercados por natureza

Empreendimento do Clara Arte começou em 2024 com 46 acomodações em bangalôs inseridos na natureza Carlos Altman/EM

As acomodações já existentes vão da Suíte Luxo aos bangalôs Master e Master Plus. Todas contam com varanda e lareira, além de banheira — algumas esculpidas em pedra-sabão —, cama de casal, sofá e a chamada “Copa Baby”, equipada com máquina Dolce Gusto, micro-ondas, filtro de água e frigobar.

Os interiores, assinados pela arquiteta Marina Linhares, combinam mobiliário contemporâneo e materiais que dialogam com a paisagem e com a identidade mineira.

Piscinas e bem-estar

Piscina coberta e aquecida, revestida com pastilhas de cerâmica artesanais em 22 tons de cinza, criadas pelo artista pernambucano José Patrício Carlos Altman/EM

O resort possui duas piscinas climatizadas:

Uma externa com borda infinita e vista para as montanhas

Uma coberta e aquecida, revestida com pastilhas de cerâmica artesanais em 22 tons de cinza, criadas pelo artista pernambucano José Patrício — uma verdadeira obra de arte submersa

O spa opera com produtos L’Occitane, oferecendo tratamentos de alto padrão. Há ainda sauna (seca e úmida), academia completa e brinquedoteca com peças assinadas pelo artista Artur Lescher.

Gastronomia sob o comando de Taiza Krueder

A experiência gastronômica é um dos pontos altos do Clara Arte. Sob a curadoria da própria CEO Taiza Krueder (chef formada em Paris) oferece cardápio mineiro e internacional aos hóspedes Carlos Altman/EM

A experiência gastronômica é um dos pontos altos. Sob a curadoria da própria CEO Taiza Krueder (chef formada em Paris), o cardápio celebra a culinária mineira com técnica contemporânea. A diária inclui pensão completa (quatro refeições: café da manhã, almoço, café da tarde e jantar), com ingredientes orgânicos, opções vegetarianas e veganas. Um dos momentos da experiência é a Cozinha Show, onde pratos à la carte são preparados diante dos hóspedes.

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O verdadeiro privilégio: ter mais tempo para Inhotim

Talvez o maior luxo do Clara Arte não esteja em uma suíte, em uma banheira ou em uma obra de arte pendurada na parede. Está no tempo. Hóspedes têm o ingresso para Inhotim incluído na diária e acesso privilegiado ao museu. Nos dias em que o parque não abre ao público geral, às segundas e terças-feiras, o hotel oferece roteiros exclusivos e guiados. Nos demais dias, a proximidade permite começar a visita com facilidade e retornar ao hotel sem a necessidade de deslocamentos.

É essa possibilidade que diferencia a experiência: em vez de tentar conhecer Inhotim em algumas horas, o hóspede pode distribuir a visita ao longo de dois dias, fazer pausas, voltar ao quarto, aproveitar a gastronomia e retomar o passeio em outro momento.

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Dormir dentro de Inhotim, portanto, é mais do que escolher onde passar a noite. É ter acesso a uma experiência que poucos visitantes podem viver: quando o museu deixa de ser apenas um destino de viagem e passa a ser o lugar onde você acorda, circula, contempla e descansa.