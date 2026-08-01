Resort de luxo presenteia famílias com uma diária extra de cortesia 

Há viagens que terminam justamente quando a família começa a desacelerar. Quando as crianças já conhecem cada cantinho do resort, os pais finalmente esquecem o celular e os avós se rendem às brincadeiras dos netos, chega a hora de fazer as malas. E se fosse possível ganhar mais um dia para viver tudo isso?

É exatamente esse convite que o Clara Resorts faz com o retorno da campanha "Meu Presente". Para novas reservas realizadas por tempo limitado, quem adquirir quatro ou mais diárias ganha uma diária de cortesia nas unidades de Dourado e Ibiúna, no interior de São Paulo. Assim, quatro noites se transformam em cinco dias dedicados exclusivamente ao descanso, às experiências e, principalmente, ao tempo de qualidade em família.

A promoção é válida para hospedagens entre 2 de agosto e 20 de dezembro de 2026, exceto feriados e a Semana das Crianças, exclusivamente nos resorts Clara Dourado e Clara Ibiúna.

"Toda viagem em família começa com uma decisão sobre dias. Quatro noites cabem no calendário, mas raramente cabem na vontade de ficar. A quarta diária é a nossa forma de tirar esse limite do caminho, porque o melhor presente não é um objeto. É um dia inteiro para viver junto", afirma Taiza Krueder, CEO do Clara Resorts.

O verdadeiro luxo é ter mais tempo

Mais do que uma cortesia, o dia extra muda completamente o ritmo da viagem. É quando não existe mais a ansiedade do check-out, quando sobra tempo para repetir a atração favorita, descobrir um novo passeio ou simplesmente passar uma tarde sem relógio, conversando à beira da piscina. São justamente esses momentos espontâneos que costumam se transformar nas lembranças mais preciosas depois que a viagem termina.

Natureza, aventura e liberdade em Dourado

No Clara Dourado, cercado por 146 hectares de natureza, o tempo ganha outro significado. O dia adicional permite explorar sem pressa cachoeiras, trilhas e o lago, desafiar a adrenalina na mega tirolesa ou no rapel e viver experiências rurais no Clara Farm, onde crianças e adultos podem alimentar os animais, colher verduras na horta e descobrir, de forma divertida, a origem dos alimentos.

O enorme complexo aquático com atmosfera de praia, piscinas climatizadas, água mineral e toboáguas também convida a esquecer a pressa. E, quando o sol começa a se despedir, o deck à beira do lago se transforma em um dos cenários mais disputados do resort, embalado por música ao vivo ao entardecer.

Ibiúna: dias que passam no ritmo das águas

Já no Clara Ibiúna, a apenas 70 quilômetros da capital paulista, a represa de Itupararanga dita o ritmo da experiência. Com um dia a mais, fica fácil remar novamente de caiaque ou stand up paddle, experimentar wakeboard ou esqui aquático e, depois, relaxar nas saunas e no deck com vista para as águas tranquilas.

Fora da represa, a programação continua intensa, com tirolesa, arvorismo, parede de escalada, quadriciclos, quadras esportivas, boliche, Escape Room e a divertida Vegas Night, uma versão recreativa dos cassinos, garantindo entretenimento para todas as idades.

Sabores, conforto e diversão para todas as idades

A experiência também passa pela gastronomia. As diárias incluem pensão completa, com café da manhã, almoço, café da tarde e jantar, bebidas não alcoólicas, máquinas Starbucks We Proudly Serve à disposição dos hóspedes e estação de sorvetes durante as refeições.

Ao longo do dia, são mais de 50 atividades já incluídas na hospedagem, entre oficinas criativas, esportes, experiências gastronômicas e recreação monitorada para crianças e adolescentes de 3 a 17 anos, com programação que se estende até as 23h. As acomodações recebem até cinco pessoas e oferecem diferenciais como Copa Baby equipada, cafeteira Dolce Gusto, seleção de chás, amenities L'Occitane e o livro Clara In Casa, de Taiza Krueder, que leva para casa receitas e histórias que prolongam a experiência da hospitalidade.

"Ninguém volta de uma viagem lembrando da reserva que fez. Volta lembrando de uma tarde específica, de uma conversa que rendeu ou da primeira vez que um filho encarou a tirolesa. O dia a mais é o espaço para que isso aconteça", conclui Taiza.

Sobre o Clara Resorts Com três unidades em São Paulo e Minas Gerais, o Clara Resorts é reconhecido pelas experiências voltadas às famílias e pela proposta de integrar natureza, gastronomia, lazer e bem-estar. O Clara Dourado Resort, em Dourado (SP), eleito por três anos consecutivos como Melhor Hotel do Brasil e América do Sul para Famílias pelo TripAdvisor, conquistou em 2026 o Travellers' Choice Best of the Best, a mais alta distinção da plataforma, concedida apenas ao 1% melhor do mundo, com destaque para o 1º lugar em Luxo no Brasil, 2º lugar em Luxo na América do Sul e 3º lugar em Hotéis para Família no Mundo. O resort é também vencedor de três categorias no Sustainable Luxury Awards 2025, consolidando-se como referência internacional em hospitalidade sustentável. O Clara Arte, localizado dentro do Instituto Inhotim, em Brumadinho (MG), foi eleito South America's Leading Family Resort no World Travel Awards (WTA) 2025, considerado o Oscar do Turismo, e concorre novamente ao prêmio em 2026 nas categorias Melhor Resort de Família da América do Sul e Melhor Resort de Família do Brasil. Já o Clara Ibiúna Resort, em Ibiúna (SP), foi selecionado como Melhor Hotel com Projeto de Sustentabilidade pelo Hotéis de Luxo Brasil, reforçando o compromisso ambiental do grupo.

Serviço

Campanha: Meu Presente – Clara Dourado e Clara Ibiúna.

Benefício: uma diária de cortesia na compra de quatro ou mais diárias (por tempo limitado e sujeito à disponibilidade).

Hospedagens: de 2 de agosto a 20 de dezembro de 2026, exceto feriados e Semana das Crianças.

Diárias: a partir de R$ 1.532,20 no Clara Dourado e R$ 1.973,54 no Clara Ibiúna, para duas pessoas, com parcelamento em até oito vezes sem juros.

Condições: promoção válida para novas reservas, não cumulativa com outras ofertas.

Informações e reservas: www.clararesorts.com.br | (16) 2108-0788.

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