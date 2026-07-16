Lençóis Maranhenses vivem boom do turismo de luxo

Jornalista, com MBA em Mídias Digitais e subeditor da Editoria de Turismo. Atua há 28 anos no jornal Estado de Minas onde passou por várias editorias: fotografia, EM Digital e Redes Sociais

Até pouco tempo atrás, Atins era um segredo compartilhado entre kitesurfistas, aventureiros e viajantes em busca de lugares ainda preservados do turismo de massa. Localizada na foz do Rio Preguiças, em Barreirinhas (MA), a pequena vila de pescadores transformou-se nos últimos anos em um dos destinos mais cobiçados do país, atraindo visitantes interessados em natureza, autenticidade e experiências exclusivas.

O crescimento da região também pode ser percebido pelo número cada vez maior de personalidades que escolhem os Lençóis Maranhenses para férias e momentos de descanso. Nesta semana, a atriz Ingrid Guimarães compartilhou registros da viagem ao destino nas redes sociais, aumentando ainda mais a visibilidade da região.

Em outras ocasiões, nomes como Gisele Bündchen e Zeca Camargo, além de influenciadores e artistas brasileiros e internacionais, também passaram pelos Lençóis Maranhenses, consolidando o parque nacional como um dos cenários mais desejados do turismo de natureza no mundo.

O reconhecimento internacional confirma essa ascensão. Em 2026, a Praia de Atins conquistou a 7ª posição no ranking Best Beaches in the World, consolidando-se entre as praias mais admiradas do planeta e ampliando a visibilidade dos Lençóis Maranhenses no mercado internacional.

É justamente nesse cenário que surge o Villa Pantai Boutique Hotel Atins, novo empreendimento do Grupo Pantai. Inaugurado oficialmente neste mês de julho, após a conclusão de todas as etapas do projeto, o hotel boutique propõe uma forma diferente de viver os Lençóis Maranhenses: unindo conforto, arquitetura integrada à paisagem, hospitalidade personalizada e uma conexão profunda com a cultura e o ritmo de vida da região.

Arquitetura inspirada na natureza

A piscina do Villa Pantai Atins foi desenhada como uma extensão das lagoas dos Lençóis Maranhenses, que conta ainda com fundo de areia e aquecimento natural Villa Pantai Atins

Mais do que um hotel de luxo, o Villa Pantai Atins foi concebido para fazer parte da paisagem. A arquitetura respeita a identidade da vila, utilizando materiais naturais, volumes discretos e ambientes abertos que dialogam com o entorno.

Um dos grandes diferenciais do projeto é a piscina, criada para reproduzir a sensação das famosas lagoas dos Lençóis Maranhenses. Com aproximadamente 120 mil litros de água, ela possui fundo de areia e sistema de aquecimento natural por meio de pedras que absorvem o calor do sol, mantendo a água em temperatura agradável durante todo o ano.

A proposta é oferecer aos hóspedes uma experiência sensorial contínua, permitindo que a atmosfera das lagoas naturais permaneça presente mesmo fora da temporada de cheias.

"O Villa Pantai Atins nasceu do desejo de oferecer uma hospedagem que respeitasse a essência do destino. Mais do que construir um hotel, buscamos criar um espaço capaz de conectar o hóspede à natureza, à cultura local e às experiências que tornam Atins um lugar único", afirma Iran Cavalcante, diretor operacional do Grupo Pantai.

Lençóis Maranhenses (Brasil) - Impressionante terreno formado por raro processo geológico que combina as maiores dunas do país com lagoas da água do rio Preguiças. O parque é uma unidade de conservação 156 mil hectares nos municípios de Barreirinhas e Santo Amaro. Destaque para as lagoas Azul e a Lagoa Bonita. Brazilecotour - Flickr Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, Maranhão: Criado em 1981 para proteger a beleza natural e a importância ecológica da região, o parque é conhecido por suas vastas dunas de areia branca e lagoas azuis. Flickr François Renoncourt Len..ois Maranhenses National Park - Brazil Shutterstock 2º - Lençóis Maranhenses (Brasil) - 7.90 - Aí está ele . O território do parque está distribuído pelos municípios de Barreirinhas, Primeira Cruz e Santo Amaro do Maranhão. O parque foi criado com a finalidade precípua de "proteger a flora, a fauna e as belezas naturais, existentes no local." Flickr/alberto falletta Com a segunda melhor nota, aparece um brasileiro: o Parque dos Lençóis Maranhenses. Uma unidade de conservação brasileira de proteção integral à natureza localizada na parte nordeste do estado do Maranhão. Flickr/Klaus Langellotti Vello O Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses ocupa uma área de 155 mil hectares. É o maior parque de dunas do Brasil. Entre os passeios mais procurados por lá estão o Circuito da Lagoa Azul, o Circuito da Lagoa Bonita, a visita à Lagoa das Emendadas e ao Canto de Atins. - Flickr/PHILIPPE BOURSEILLER Gisele Bündchen postou fotos deitada nas areias dos Lençóis, aproveitando o dia de Sol Reprodução/Instagram Lençóis Maranhenses/MA Guilher Spengler/Shutterstock Voltar Próximo

Exclusividade em cada detalhe

Com apenas 22 acomodações, o hotel privilegia exclusividade, tranquilidade e atendimento altamente personalizado.

São três categorias de hospedagem, desenhadas para diferentes perfis de viajantes. Entre elas, destacam-se as Suítes Lagos Maranhenses, as mais procuradas pelos hóspedes graças à vista privilegiada para a piscina-lagoa e aos ambientes amplos integrados à natureza.

Já o Bangalô Atins, principal acomodação do empreendimento, oferece ainda mais privacidade, piscina exclusiva e espaços generosos, tornando-se uma escolha frequente para luas de mel, celebrações especiais e estadias prolongadas.

Todos os ambientes valorizam iluminação natural, elementos da arquitetura regional e materiais que dialogam com o território, traduzindo um conceito de luxo elegante, discreto e sem excessos.

Experiências além da hospedagem

A proposta do Villa Pantai Atins vai muito além do conforto das acomodações. O empreendimento desenvolve roteiros personalizados para que cada visitante descubra diferentes facetas dos Lençóis Maranhenses.

Entre as experiências estão passeios pelas lagoas do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, circuitos de lancha pelo Rio Preguiças, contemplação do nascer e do pôr do Sol nas dunas, observação da fauna e da flora, prática de kitesurf e vivências junto à comunidade local.

Para casais, o hotel oferece jantares privativos, ambientações românticas, massagens e experiências criadas especialmente para comemorações inesquecíveis.

Sabores que revelam a identidade do Maranhão

A gastronomia ocupa posição central na proposta do Villa Pantai Atins.

Sob a coordenação da equipe gastronômica do Grupo Pantai, com supervisão de Iran Cavalcante e Dona Rosa, os cardápios valorizam ingredientes adquiridos de produtores locais e reinterpretam a culinária nordestina em versões contemporâneas.

Pescados frescos, camarões, polvo, mandioca, coco, frutas tropicais e ervas regionais dão origem a pratos autorais harmonizados com uma seleção de vinhos nacionais e internacionais.

Ao longo do ano, o hotel promove jantares temáticos, menus especiais e experiências gastronômicas exclusivas, fortalecendo a relação entre cozinha, cultura e território.

Além do restaurante — aberto também ao público externo — o empreendimento oferece spa, loja dedicada ao artesanato brasileiro e diversos espaços de contemplação e bem-estar.

Atins no centro do turismo de experiência

A evolução de Atins acompanha o crescimento expressivo do turismo nos Lençóis Maranhenses. O Parque Nacional vem registrando recordes sucessivos de visitantes e consolidou-se como um dos principais destinos de natureza do Brasil.

O número de visitantes saltou de cerca de 141 mil pessoas em 2019 para mais de 656 mil em 2025, refletindo a procura crescente por destinos que unem paisagens preservadas, turismo sustentável e hospedagens de alto padrão.

Esse movimento acompanha uma tendência mundial: turistas cada vez mais interessados em experiências autênticas, contato com a natureza e atendimento personalizado.

Atins reúne exatamente esses atributos. Além das dunas, lagoas cristalinas e do encontro do rio com o mar, a vila preserva um estilo de vida tranquilo, uma forte identidade cultural e um ritmo que convida o visitante a desacelerar.

Para o Grupo Pantai, a expectativa é consolidar o Villa Pantai Atins como uma das principais referências da hotelaria de experiência nos Lençóis Maranhenses, fortalecendo a presença da marca nos mercados nacional e internacional e contribuindo para posicionar Atins como um destino de luxo durante todo o ano.

"Mais do que um novo hotel, o Villa Pantai Atins representa uma nova forma de descobrir um dos cenários mais extraordinários do Brasil. Entre dunas, lagoas e mar, a natureza continua sendo a grande protagonista", conclui Iran Cavalcante.

Uma trajetória construída pela hospitalidade

A história do Grupo Pantai começou há mais de vinte anos, quando Rosa Cavalcante inaugurou, em Japaratinga (AL), o tradicional restaurante Companhia da Lagosta, que se tornou referência na gastronomia da Costa dos Corais.

O sucesso levou a família à hotelaria. Há 17 anos nasceu o Vila de Taipa Exclusive Hotel, um dos pioneiros no conceito pé na areia da região.

Sob a liderança de Iran Cavalcante, o grupo iniciou uma expansão voltada para hotéis boutique de charme e luxo. Em 2014 foi incorporado o Villa Pantai Milagres; em 2021 surgiu o Villa Pantai Maragogi, primeiro empreendimento totalmente construído pelo grupo; agora chega o Villa Pantai Atins, nos Lençóis Maranhenses.

O portfólio inclui ainda o Villa Pantai Secret Place, no interior de São Paulo, reunindo hotéis que compartilham a mesma filosofia: atendimento personalizado, gastronomia autoral e experiências profundamente conectadas ao destino.

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A expansão continua. O próximo projeto do Grupo Pantai já está em desenvolvimento em Jericoacoara (CE), com inauguração prevista para 2028, reforçando a estratégia de investir em alguns dos cenários naturais mais exuberantes do Brasil.