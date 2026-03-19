Viajar para comer: Floripa oferece cardápio prazeroso de praias e boa mesa

Jornalista, com MBA em Mídias Digitais e subeditor da Editoria de Turismo. Atua há 28 anos no jornal Estado de Minas onde passou por várias editorias: fotografia, EM Digital e Redes Sociais

Viajar apenas para comer? Essa é a essência do turismo gastronômico, uma tendência global que transforma a mesa em destino principal. Milhões de viajantes planejam roteiros inteiros em torno de sabores autênticos, ingredientes frescos e tradições culinárias. Em Florianópolis, esse conceito ganha contornos mágicos: a Ilha da Magia não só oferece pratos irresistíveis, mas os serve em cenários de tirar o fôlego, unindo mar, natureza preservada e criatividade.

Pioneira no Brasil, Florianópolis recebeu em dezembro de 2014 o título de Cidade Criativa da Gastronomia pela UNESCO, tornando-se a primeira cidade brasileira a integrar a Rede Mundial de Cidades Criativas na categoria. O reconhecimento valoriza a preservação do patrimônio açoriano, a pesca artesanal sustentável, a inovação com ingredientes locais (como taioba, butiá e pinhão) e o estímulo à economia criativa. Depois dela, outras joias brasileiras foram agraciadas: Belém (Pará, 2015), com sua Amazônia gastronômica; Paraty (Rio de Janeiro, 2017), que mescla herança quilombola e caiçara; e Belo Horizonte (Minas Gerais, 2019), rainha dos botecos e da cozinha mineira. Hoje, o Brasil conta com quatro cidades criativas da gastronomia na UNESCO, mas Floripa abriu o caminho.

Florianópolis foi pioneira ao receber o título de Cidade Criativa da Gastronomia pela Unesco, em 2014 Carlos Altman Piscina no rooftop do LK Design oferece vista privilegiada de Florianópolis Carlos Altman/EM Chef Felipe Silva assina o cardápio refinado do Retaurante Osli, no hotel LK Design Carlos Altman/EM A comida basca é o carro forte do El Señor, do chef Alysson Müller proprietário de seis restaurante renomados em Florianópolis Carlos Altman/EM Chef Pedro Soraes, do Puro Oyster Bar, só trabalha com pescados frescos Carlos Altman/EM Ravioli de abóbora com frutos do mar do Chef Pedro Soares, do Puro Oyster Bar, na Praia de Jurerê Carlos Altman/EM Tainhota e anéis de lula, frutos do mar servidos pelo Restaurante Cabral, no pier 19, na Lagoa da Conceição, em Florianópolis Carlos Altman/EM Voltar Próximo

O que atrai esses “gastronômicos” a Florianópolis? A ostra reina absoluta — Santa Catarina é a maior produtora do Brasil e a capital é conhecida como “Capital Nacional da Ostra”. Restaurantes em Ribeirão da Ilha servem ostras frescas, gratinadas ou ao bafo, colhidas ali mesmo, em fazendas marinhas visíveis da mesa. A icônica sequência de camarão — entrada, prato principal e sobremesa à base do crustáceo — é tradição em bares e restaurantes da Lagoa da Conceição e da Armação: camarão frito, grelhado, na moranga, com arroz, pirão e salada. Peixes frescos como tainha, anchova, robalo, olhete e polvo completam o cardápio, acompanhados de moquecas, casquinhas de siri e influências açorianas. Tudo regado a cerveja artesanal local ou caipirinha de butiá.





Destaques imperdíveis

- El Señor Asador de Brasa — Rua Bocaiúva, 2098, Centro. Comandado pelo chef Alysson Müller, um dos mais renomados da cena gastronômica catarinense, nascido em Biguaçu (SC) e filho de donos de restaurante, ele se apaixonou pela gastronomia desde cedo. Conhecido nacionalmente como o “Rei do Polvo” por sua maestria em preparar o molusco de forma impecável — especialmente no icônico Polvo à Rosso, que se tornou assinatura em suas casas —, Alysson comanda um grupo de restaurantes premiados e influentes em Florianópolis. Entre eles, o Rosso (em Santo Antônio de Lisboa, à beira-mar, especializado em frutos do mar e onde o polvo ganhou fama), o Artusi Ristorante (italiano sofisticado no Centro, com toques autorais e considerado um dos melhores da cidade), o El Señor (focado em clássicos ibéricos na brasa), além de outros como Alys Classic Burger e Karabã. Seus estabelecimentos são frequentemente citados como referências no segmento médio-alto, com elogios por inovação, qualidade e consistência. Pratos criativos no El Señor incluem o Bacalhau à brasa (interpretação autoral de um clássico português), Gambas al Ajillo (camarões salteados no azeite com alho e pimenta) e o cordeiro defumado, suculento e com ponto perfeito. O chef Alysson Müller traz novidades: “no final do mês, vamos inaugurar uma filial do Artusi no Beiramar Shopping. Será uma oportunidade de atender aqueles clientes que nos procuram e não conseguem uma mesa, por estar sempre lotado.

A comida basca é o carro forte do El Señor, do chef Alysson Müller proprietário de seis restaurante renomados em Florianópolis Carlos Altman/EM







- Cabral — Costa da Lagoa, Parador 19 (acesso por barco ou trilha). Um clássico desde 1989, fundado por uma família de pescadores, especializado em frutos do mar frescos e culinária ilhéu/tradicional açoriana. Hoje, o chef Pedro Cabral — neto dos fundadores — comanda a cozinha junto com sua mãe, Maria Inês Cabral, trazendo uma renovação ao cardápio com toques de cozinha criativa, mantendo a essência familiar e o uso de ingredientes fresquíssimos da lagoa e do mar. Pratos criativos incluem a moqueca de peixe, camarão com coalhada, peixe grelhado e petiscos como siri e camarão ao alho e óleo, tudo com vista para a lagoa. O ambiente combina tradição e natureza, com elogios constantes à qualidade, fartura e hospitalidade. “Tento fazer uma releitura dos clássicos que servimos aqui no restaurante nesses 37 anos. Todos trazem o sabor do mar, dos pescados, camarões e ostras. Ainda tenho muito o que aprender e oferecer aos clientes”, comenta o jovem chef.

Cevice sobre tortilha de milho do chef Pedro Cabral, na Lagoa da Conceição Carlos Altman/EM

- Osli Restaurante — Rua Bocaiúva, 1755 (no LK Design Hotel), Centro/Beira-Mar Norte. Sob o comando do chef Felipe Silva, oferece cozinha contemporânea sofisticada com mescla de técnicas modernas e inspirações regionais. Destaques criativos: menu degustação de 7 etapas (R$360+), feijoada premium, brunch e criações como ovos beneditinos em brioche. O chef Felipe Silva representa Floripa em eventos internacionais da UNESCO, e o restaurante é elogiado por “explosões de sabores” em experiências gourmet. "Por ser um restaurante dentro de um hotel, oferecemos clássicos que os hóspedes já conhecem. Mas oferecemos um cardápio diversificado, carregado de sabor com o que há de melhor daqui na região. E sugerimos bons vinhos de Santa Catarina para a harmonizar e a degustação seja algo prazeroso”, comenta Felipe.

Chef Felipe Silva assina o cardápio refinado do Retaurante Osli, no hotel LK Design Carlos Altman/EM

- Puro Oyster Bar — Avenida dos Búzios, 1800, Jurerê (no Jurerê Open Shopping). Especializado em ostras e frutos do mar fresquíssimos, comandado pelos chefs Pedro Soares (catarinense criativo) e Narbal Corrêa (pescador, chef e escritor que fornece ingredientes do mar local). Pratos autorais incluem sequências de ostras variadas, criações com ouriço, caviar de ouriço, lula, camarão e menu degustação inovador. Reconhecido como um dos melhores bares do Brasil (96º no ranking EXAME 2025), representou SC em festivais globais da UNESCO. Narbal Corrêa e Pedro Soares destacam a essência catarinense: “os sabores que atravessam gerações” e a maestria em preparar frutos do mar frescos do fundo do mar local. Antes de embarcar para Macau, onde participa do evento das Cidades Criativas da Gastronomia, da Unesco, o jovem adiantou o que vai mostrar no país asiático: “ vamos preparar frutos do mar com o melhor tempero daqui de Florianópolis. Essa é a nossa segunda ida ao evento e fazer parte é mostrar a nossa cultura e gastronomia premiada”.

Chef Pedro Soraes, do Puro Oyster Bar, só trabalha com pescados frescos Carlos Altman/EM

Comer com vista

As belezas que esses turistas encontram vão muito além do prato. A Ilha de Santa Catarina, com mais de 42 praias, lagoas cristalinas e Mata Atlântica preservada, cria o cenário perfeito para “comer com vista”. Imagine almoçar ostras em um trapiche à beira-mar no sul da ilha, com o pôr do sol refletindo na água, ou saborear uma sequência de camarão na Lagoa da Conceição enquanto windsurfers deslizam ao fundo.

As praias encantam: Joaquina e Praia Mole, com dunas e ondas para surf; Lagoinha do Leste e Saquinho, acessíveis só por trilha, com águas esmeralda e mata virgem; Santo Antônio de Lisboa e Ribeirão da Ilha, vilarejos históricos onde o tempo parece parar e o peixe chega direto do barco. A Lagoa do Peri (maior de água doce do litoral catarinense) oferece caiaque e piqueniques naturais; a Lagoa da Conceição mistura agito e calmaria. Trilhas, dunas de areia branca e morros verdes completam o pacote — tudo a poucos minutos de um restaurante premiado.

Dados recentes confirmam o sucesso. Em 2025, Florianópolis foi eleita o 1º destino brasileiro e 4º mais buscado no mundo para o verão pela Booking.com, com crescimento de 107% nas pesquisas. A Prefeitura projeta 3 milhões de turistas na temporada 2025/2026 (novembro a maio). Santa Catarina registrou recorde de 617 mil turistas internacionais entre janeiro e outubro de 2025 (+60% em relação a 2024), com Florianópolis como segundo destino mais procurado por estrangeiros. O turismo impulsiona a economia local com bilhões em receita, empregos e inovação sustentável — exatamente o espírito que a UNESCO reconheceu há mais de uma década.

Para quem viaja para comer, Florianópolis entrega muito mais: uma experiência holística onde o sabor do mar se funde à beleza da ilha. Seja provando ostras fresquinhas no Puro Oyster Bar ou degustando criações contemporâneas no Osli, o turista gastronômico sai com a certeza de ter vivido a “Ilha da Magia” em sua forma mais completa. Floripa não é só um destino — é um convite irresistível para saborear o Brasil com todos os sentidos. Pronto para embarcar nessa jornada? A mesa (e a paisagem) estão postas.

Prazeres de alto nível

Piscina no rooftop do LK Design oferece vista privilegiada de Florianópolis Carlos Altman/EM

E para elevar ainda mais a experiência, hospedar-se no luxo do LK Design Hotel é a escolha perfeita. Localizado na Rua Bocaiúva, 1755, no ponto mais nobre da Avenida Beira-Mar Norte, com vista privilegiada para o oceano Atlântico, o hotel 5 estrelas combina design minimalista sofisticado, conforto absoluto e proximidade com o centro e as principais atrações gastronômicas e naturais da ilha — a apenas 20 minutos do aeroporto.

Os quartos e suítes (são 164 exclusivos) seguem um conceito minimalista elegante, com materiais premium, camas com pillowtop, vista para o mar em muitos deles, minibar, TV de tela plana, ar-condicionado e detalhes de design em cada canto, proporcionando serenidade e luxo urbano.

A piscina do rooftop é um dos grandes destaques: uma piscina ao ar livre incrível com vista panorâmica da cidade e do mar, perfeita para relaxar após um dia explorando praias ou saboreando ostras, com ativações especiais, drinks e o clima descontraído de verão.

Na gastronomia, o Osli Restaurante (no térreo do hotel) oferece cozinha contemporânea com toques açorianos e regionais, usando ingredientes sazonais de Santa Catarina — do brunch farto ao menu degustação, feijoada premium e pratos criativos, tudo em um ambiente sofisticado e acolhedor.

Para o bem-estar total, o spa proporciona massagens relaxantes, incluindo com pedras quentes, esportivas e até opções in-room, complementadas por academia de alta performance. Hospedar-se no LK Design Hotel significa unir praticidade, luxo e a essência da “Ilha da Magia” — o lugar ideal para recarregar energias e intensificar o prazer de viajar para comer.

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*O jornalista viajou a convite do LK Design