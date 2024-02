O majestoso pôr do sol de Florianópolis se revela em todo o seu esplendor durante o passeio de Catamarã, que percorre cerca de 32 km, revelando a deslumbrante beleza natural que caracteriza a Ilha da Magia. Este espetáculo ganha ainda mais destaque com a iluminação da Ponte Hercílio Luz, transformando Florianópolis em um verdadeiro cartão postal.

Turistas e moradores ainda têm outras opções de horário de passeios, como o almoço a bordo e o passeio opcional pela Ilha de Ratones Grandes, que foi implementado para que os visitantes possam conhecer mais a rica história da região. Outra opção gastronômica é o café da manhã, servido no período das 08 às 10h com a embarcação atracada no trapiche da Beira Mar Norte.

Gastronomia e passeios a bordo do Catamarã Floripa

Desfrute do café da manhã a bordo da embarcação mais deslumbrante de Florianópolis, que fica atracada no trapiche, das 08h às 10h. É servido sucos, iogurtes, café, bolos, pão de queijo, misto frio, ovos mexidos e frutas. Ideal para reuniões sociais, corporativas ou para apreciar a vista da baía de Florianópolis.

O passeio no Catamarã Floripa tem duração de duas horas e o embarque é ao meio dia, quando é servido um delicioso almoço. Tem opções veganas e vegetarianas, saladas e sobremesas. O bar oferece uma ampla variedade de drinks para acompanhar.

LEIA TAMBÉM: CVC se prepara para a baixa temporada com promoções e produtos exclusivos

No passeio do meio dia, os visitantes também podem realizar o passeio opcional na Ilha de Ratones Grande e a parada tem a duração de 30 minutos. Na ilha, os visitantes têm a possibilidade de explorar a história e o Forte Santo Antônio, construído no século XVIII e que faz parte integrante da história colonial da região.

O passeio do pôr do sol oferece um buffet quente, frios, irresistíveis sobremesas e inclui opções veganas, vegetarianas e deliciosos drinks instagramáveis. Ainda pode contemplar o espetáculo da natureza ao redor da Ilha da magia, com a deslumbrante iluminação da Ponte Hercílio Luz.

Para reservas e informações, acesse o site e o Instagram ou entre em contato pelo telefone: (48) 99981-8759. Bilheteria: Av. Beira Mar Norte.