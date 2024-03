3 destinos para aproveitar o feriado de aniversário de Florianópolis (Foto: Freepik)

Neste sábado, 23 de março, Florianópolis, a capital de Santa Catarina, celebra seus 351 anos de fundação. Conhecida como a Ilha da Magia e carinhosamente chamada de “Floripa”, a cidade tem motivos de sobra para comemorar! Para aqueles que desejam aproveitar essa data especial fora da cidade, a FlixBus, uma empresa de tecnologia em transporte rodoviário, preparou uma lista de destinos incríveis, partindo do terminal rodoviário da capital catarinense. São opções com preços acessíveis e muito conforto para garantir uma viagem inesquecível durante o feriado de aniversário de Florianópolis.

Florianópolis (SC) – Curitiba (PR)

Curitiba, capital do estado vizinho do Paraná, é uma boa opção para quem quer sair de Floripa e aproveitar um final de semana com variadas atrações disponíveis aos visitantes. A cidade é conhecida por integrar natureza e urbanidade de forma charmosa e harmônica. Vale a visita à famosa estufa de vidro do Jardim Botânico, um dos cartões postais da capital paranaense, e para quem procura se conectar com a natureza, a trilha no Bosque do Alemão é imperdível. O passeio no Centro Histórico de Curitiba também atende a todos os públicos, com atrações que mostram a trajetória da cidade, artesanato local e programações especiais.

Florianópolis (SC) – São Paulo (SP) via Curitiba (PR)

São Paulo, a maior metrópole do país, também é uma opção que oferece diversidade cultural, gastronomia renomada, vida noturna agitada e uma infinidade de atrações para os turistas que vêm de Floripa, passando por Curitiba.

Uma boa oportunidade para conhecer a força cultural da capital paulista, como o MASP – Museu de Arte de São Paulo, o MAM – Museu de Arte Moderna de São Paulo, e os museus do Ipiranga e das Favelas; se deliciar com as frutas e o famoso lanche de mortadela do Mercado Municipal Paulistano, além de conhecer pontos turísticos clássicos como a Avenida Paulista, que abriga a Casa das Rosas, a Casa do Japão e o SESC Paulista, com um mirante de dar inveja aos principais prédios da cidade.

Entre os diversos shows, peças de teatro, exposições, vale conferir a exposição do Chaves, no Mis Experience, que celebra os 40 anos do personagem com a maior exposição já realizada no mundo e recria mais de 20 cenários emblemáticos do icônico programa de TV. Sem falar que a cidade é palco do Festival Lollapaloza Brasil, que acontece entre os dias 22 e 24 de março, no Autódromo de Interlagos. São mais de 70 shows, incluindo apresentações de Blink-182, Kings of Leon, The Offspring, Limp Bizkit, Arcade Fire, Sam Smith, Titãs, Hozier, Gilberto Gil, Marcelo D2, Luísa Sonza e muito mais.

Florianópolis (SC) – Londrina (PR)

Londrina convida os visitantes a explorarem sua cultura, beleza natural e hospitalidade. Com uma mistura de tradição e modernidade, a “pequena Londres” proporciona uma experiência única pela diversidade de locais para o turismo. Seja em família, sozinho ou em casal, a cidade oferece muitas opções, como o Bosque Municipal Marechal Cândido Rondon, na região central, bastante procurado pelos turistas. O destino também é conhecido pela sua “Rota do Café”, recheada com atrações históricas e joias gastronômicas como cafeterias e vinícolas!

O Zerão é o refúgio perfeito para os amantes da natureza, enquanto o Lago Igapó proporciona momentos relaxantes e cenários encantadores para fotos. Para os interessados na cultura japonesa, o Templo Budista Honpa Hongwanji oferece uma experiência tranquila e contemplativa. Sem dúvida nenhuma, uma boa pedida para aproveitar o feriado de aniversário de Florianópolis.

Os bilhetes podem ser adquiridos pelo site ou aplicativo da FlixBus, disponível nas lojas dos smartphones iOS e Android. No site e no aplicativo, é possível encontrar o melhor horário e mais opções de destinos. Para aproveitar ao máximo a viagem, reserve sua passagem com antecedência, faça sua mala, que pode ser despachada gratuitamente, de acordo com o destino escolhido, e desfrute da paisagem até chegar ao seu destino.

