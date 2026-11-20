

Muito antes de Chica da Silva reinar soberana no Arraial do Tijuco, atual Diamantina, outra escravizada alforriada mostrava seu poder no Vale do Jequitinhonha, embora sem ganhar, ao longo do tempo, a mesma celebridade da mulher do então contratador local de diamantes, João Fernandes. Seu nome era Jacinta de Siqueira, africana que viveu na Bahia e chegou, em 1712, ao Arraial das Minas do Serro Frio, hoje Serro.

Neste Dia Nacional da Consciência Negra, o Estado de Minas resgata a história da africana originária da Costa da Mina que, entre realidade e lendas impressas em séculos, ficou rica com a mineração de ouro, teve nove filhos e mandou construir a Igreja da Purificação, no Serro, demolida na década de 1920. “Era chamada de matriarca do Norte de Minas”, diz o professor e escritor Danilo Arnaldo Briskievicz, natural do Serro e hoje residente em Belo Horizonte.

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TEMPO, PRECONCEITO E MEMÓRIAS APAGADAS



Ainda há muito para se conhecer sobre os mais de 300 anos de Minas Gerais – tanto os fatos ocorridos desde a chegada dos primeiros colonizadores até os grandes nomes que marcaram a história. Alguns ainda são desconhecidos da maioria dos brasileiros, porque, com o tempo e o preconceito, especialmente racial, se tornaram alvo de um “apagamento” que tirou das páginas dos livros e da memória nacional seus feitos, ideais, legado.



Jacinta de Siqueira é um desses personagens. Escravizada alforriada que viveu em Santo Amaro (BA), cidade também conhecida como Santo Amaro da Purificação, na Região do Recôncavo Baiano, se estabeleceu depois no Serro, então arraial e depois Vila do Príncipe, no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais.



A ela é creditada a construção da Igreja da Purificação, única com a dedicação a Nossa Senhora da Purificação, durante todo o século 18, em Minas Gerais. O templo católico, um dos primeiros do estado, foi demolido na década de 1920. No lugar, hoje, há um estacionamento, sem qualquer menção à africana que teve nove filhos, dos quais cinco meninas.



“A dedicação de um templo à Senhora da Purificação era comum na Bahia, mas não aqui”, explica o professor e escritor Danilo Arnaldo Briskievicz que, ontem (19/11), fez uma palestra sobre Jacinta de Siqueira no Instituto Federal de Minas Gerais (IFMG), câmpus Santa Luzia, na Grande BH, onde leciona. Segunda mais antiga do Serro, a igreja seria também uma das primeiras do Vale do Jequitinhonha. “Mesmo vazio, o espaço é símbolo de resistência e de história”, avalia o pesquisador.



A VIDA ENTRE ÁFRICA, BAHIA E MINAS GERAIS



Jacinta nasceu entre 1660 e 1670, em Benin ou na Nigéria – seu nome cristão pode ser uma referência a Santa Jacinta Marisccotti, freira italiana da Terceira Ordem Regular de São Francisco. Antes de ser escravizada no Brasil, foi sequestrada e levada para o Castelo de São Jorge da Mina, na Costa da Mina, fundado pelos portugueses entre 1482 e 1488, de onde foi embarcada rumo ao Brasil. Jacinta era uma “negra mina”, expressão genérica para designar qualquer escravo importado da Costa da Mina, conta Danilo, que há anos pesquisa a história da africana em arquivos de Portugal e do Brasil.



“Importante ressaltar que os negros não eram capturados a esmo quando trazidos para o Brasil. Era dada preferência àqueles com conhecimento sobre mineração, a exemplo de Jacinta.” Em resumo, “cada um era vítima do lucrativo comércio de escravos africanos dentro da nova ordem mundial do capitalismo mercantilista europeu”, diz o professor. Só no século 18, foram sequestrados e escravizados cerca de 1,7 milhão de africanos.



ENTRE LENDAS E TESTAMENTO



Jacinta chegou a Salvador (BA) no fim do século 17 e seguiu para Santo Amaro, onde foi concubina do capitão Antônio José de Campos Lara, seu “proprietário”. Nunca se casaram – na verdade, ela, falecida em 1751, conforme está em seu testamento, nunca se casou. O documento é um capítulo à parte nessa história, e revela a ascensão social por concubinato – Jacinta triplicou o número de escravos que tinha, chegando a 11 cativos. “Curiosamente, circulam cópias do testamento embora não se saiba exatamente onde o original se encontra”, observa.



Depois de Santo Amaro, o capitão Antônio e Jacinta seguiram para o Serro. “Ainda não encontramos documentos sobre eles antes de 1712. No Serro, há muitas lendas envolvendo a africana, a exemplo de que teria descoberto ouro no Córrego Quatro Vinténs e fundado, em 1714, a Vila do Príncipe. O certo é que morou no Morro do Bota-Vira e se tornou um modelo para escravizadas que virão depois, em especial Chica da Silva.” Sobre Chica, vale lembrar que, em 16 de fevereiro, foram lembrados os 230 anos de seu falecimento. “Foram contemporâneas, e as filhas delas tinham mais ou menos a mesma idade”, observa o professor Danilo Arnaldo Briskievicz.



CITAÇÃO DE GILBERTO FREYRE EM “CASA GRANDE & SENZALA”



Autor de vários livros, entre eles “O ouro do Brasil” (Editora Appris), trilogia que traz, no primeiro volume, a história das minas do Serro Frio de 1702 a 1714, Danilo conta que o local era um dos mais importantes da América Latina no século 18. Na obra, destaca a importância de Jacinta para Minas, citada, inclusive, pelo sociólogo e antropólogo Gilberto Freyre (1900-1987) em “Casa grande & senzala”. Baseado em anotações do genealogista Alferes Luís Pinto, ele escreve que os pais dos filhos de Jacinta foram homens importantes, ricos e integrantes da governança colonial.



A paternidade dos filhos é realçada pelo professor Danilo, lembrando que cada um deles tinha um sobrenome diferente. No testamento, foram registradas as cinco filhas: Bernarda da Conceição e Lara, Quitéria Joana Batista Lopes, Rita de Jesus Mascarenhas, Josefa Gonçalves Siqueira e Vitória Pereira Tavares (já falecida em 1751).



Quando as filhas estavam na idade de se casar, Jacinta sempre procurava o “melhor partido”, geralmente homens brancos e de posses. “Era a ‘economia do matrimônio’, pois, quanto mais ricas, mais brancas as pessoas ficavam. Dessa forma, todas se casaram bem.”



VIDA RELIGIOSA NAS IRMANDADES



Fora de cena desde a década de 1920, a Igreja da Purificação, dedicada a Nossa Senhora da Purificação, evidencia a presença de Jacinta de Siqueira na vida religiosa da antiga Vila do Príncipe. Conforme pesquisas, ela pagou o risco (projeto) do templo que, durante o século 18, foi o único com essa dedicação em Minas Gerais. “Era uma das mais antigas do nosso estado e a segunda do Vale do Jequitinhonha, vindo na frente a Matriz Nossa Senhora da Conceição, do Serro, cuja primeira construção data de 1713”, informa Danilo Briskievicz.



“E por que a Igreja da Purificação foi demolida?”, pergunta o repórter. “No século 19, após a Abolição da Escravatura (1888), cresceu o preconceito contra os ex-escravizados. E não escapou o templo construído por uma negra, mesmo que fosse forra. As autoridades, incluindo o clero, viraram as costas e não se preocuparam com a degradação, até que, em 1921, houve um decreto para demolir.” O espaço, no Centro Histórico, se transformou na Praça Dom Epaminondas, e atualmente é uma área de estacionamento.



Jacinta era católica, pertenceu às irmandades da Purificação, do Rosário e de São Francisco. “O interior da igreja abrigava um cemitério, então é um espaço de memórias, de sepultamento. Fundamental, portanto, que o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), que tombou o Serro em 1938, uma das primeiras cidades a ganhar esse tipo de proteção no Brasil, dê um tratamento diferenciado ao lugar da igreja. Se houve o apagamento da memória de Jacinta, que, pelo menos, a história seja respeitada”, defende Danilo Arnaldo Briskievicz.

DEPOIMENTO

Onde Minas, África e Bahia se encontram

Gustavo Werneck

Foi caminhando pelo Centro Histórico do Serro que ouvi falar pela primeira vez sobre a Igreja Nossa Senhora da Purificação. Na hora, me lembrei logo de Santo Amaro (BA), aonde fui inúmeras vezes movido pela amizade com uma família muito querida de lá. “Como assim? Purificação? Tem ligação com a Bahia?”, perguntei. Na hora, não obtive respostas. Lamentei o triste fim da construção.



Querendo saber mais, fui informado de que a imagem da padroeira do templo se encontra na Igreja Nossa Senhora do Rosário. E outras peças estão no Museu Regional Casa dos Ottoni, vinculado ao Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), que ocupa uma construção do século 18.



Fui até lá para ver o que restou: dois anjos adoradores, sem policromia, fragmentos de altar, retratos.



Criado em 1949, o museu abriga acervo formado, principalmente, por imagens de arte católica (como as imagens de roca que saíam na Procissão de Cinzas e as que pertenceram à demolida igreja de Nossa Senhora da Purificação). Agora, na entrevista com o professor e escritor Danilo Briskievicz, pude entender melhor e unir as três pontas da trajetória de Jacinta de Siqueira: África, Bahia e Serro.

HISTÓRIA EM TRÊS TEMPOS

ARQUIVO HISTÓRICO DE AUGUSTO CARLOS DA CUNHA PEREIRA/reprodução



1) A foto de 1910 mostra a Igreja da Purificação, que teria sido erguida a mando de Jacinta de Siqueira e foi demolida na década de 1920.

REPRODUÇÃO LIVRO "SERRO – PATRIMÔNIO DO BRASIL"

2) Já em 1942, a área da antiga igreja, que também abrigava um cemitério, deu lugar ao primeiro formato de praça

GILMARA PAIXÃO/prefeitura do serro/Divulgação

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3) Com o nome de Praça Dom Epaminondas, o espaço com capítulos importantes da história do Serro se tornou área de estacionamento