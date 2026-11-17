Arte barroca mineira na Santa Sé. Aberta nesta terça-feira (17), no complexo dos Museus Vaticanos, na Itália, uma exposição inédita com obras do mestre Antônio Francisco de Lisboa, o Aleijadinho (1738-1814). Na mostra, que celebra o bicentenário das relações diplomáticas entre o Brasil e a Santa Sé, se encontram três imagens, do século 18, pertencentes a templos vinculados às arquidioceses de Belo Horizonte e Mariana.

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Os visitantes vão conhecer a Sant’Ana Mestra, da Capela de Sant’Ana, da comunidade Chapada, de Ouro Preto, o São Joaquim, da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, em Raposos, e o São Manuel, do acervo da Paróquia Nossa Senhora do Bom Sucesso, em Caeté. As peças ficam em destaque no percurso de visitação que conduz à Capela Sistina.

As obras de Aleijadinho saem do Brasil pela primeira vez com destino aos Museus Vaticanos. Na exposição, estarão também fotografias de Marcel Gautherot feitas em Congonhas, cedidas pelo Instituto Moreira Salles, vídeos que registram o restauro das esculturas, em 2021, e a festa em honra a Sant’Ana Mestra.

Além de celebrar os 200 anos das relações diplomáticas entre Brasil e Santa Sé, a mostra marca os 50 anos da Fiat no Brasil e duas décadas da Casa Fiat de Cultura. Em Roma para compromissos, a primeira-dama do Brasil, Rosângela Lula da Silva, esteve presente na abertura da exposição que ficará em cartaz até 13 de fevereiro.

CELEBRAÇÃO Neste mês, os brasileiros reverenciam a memória do escultor, entalhador, marceneiro e perito (na época, chamado “louvado”) natural de Ouro Preto, no Dia do Aleijadinho e do Barroco Mineiro (18 de novembro). Assim, a iniciativa leva ao público internacional um conjunto representativo da produção de um dos maiores nomes da arte brasileira e estabelece uma conexão inédita entre o patrimônio barroco mineiro e um dos mais importantes acervos de arte sacra do mundo.

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A exposição é uma realização da APPA – Cultura & Patrimônio, Ministério da Cultura e Governo do Brasil, com correalização da Casa Fiat de Cultura, Instituto Guimarães Rosa e Embaixada do Brasil junto à Santa Sé. O projeto conta com patrocínio da Stellantis, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, e apoio do Iphan, Museus Vaticanos, Arquidiocese de Belo Horizonte, Arquidiocese de Mariana e Instituto Moreira Salles.