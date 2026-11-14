Tiradentes faria 280 anos: como o mártir foi de humilhado a herói nacional



Tempos de celebrar Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, homem dos Campos das Vertentes, em Minas Gerais, que transformou a liberdade em sua bandeira, marcou a história do Brasil com heroísmo e, passados 280 anos do seu nascimento, se mantém como livro aberto para pesquisas sobre a Inconfidência Mineira (1788-1789), a vida dos conjurados e o domínio da Coroa Portuguesa nestas terras de além-mar. Na quinta-feira (12/11), em reverência à memória do mártir, cuja certidão de batismo cita a data de 12 de novembro de 1746, houve cerimônia cívica na Fazenda do Pombal, em Ritápolis, onde nasceu o personagem histórico que ganhou ainda mais notoriedade após a proclamação da República, lembrada neste domingo (15/11).

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Quarto dos nove filhos do português Domingos da Silva Xavier, proprietário rural, e da brasileira Maria Paula da Encarnação Xavier, o menino recebeu o sacramento do batismo na Capela São Sebastião do Rio Abaixo, já demolida. O documento (batistério) fica na Biblioteca Nacional, embora haja um grupo de mineiros interessados em trazê-lo para Minas Gerais e bem confiantes no apoio do recém-eleito governador Cleitinho Azevedo para a repatriação.



Às vésperas do aniversário da Proclamação da República, ocorrida em 15 de novembro de 1889, quase um século após a morte do herói, as homenagens ganham mais luz, conforme as palavras do professor Luiz Carlos Villalta, do programa de pós-graduação em história da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), pesquisador sênior na Universidade Estadual do Maranhão e autor de vários livros sobre o período colonial. “Os republicanos, entre outros grupos, cultivaram a memória de Tiradentes. Mas não só eles, é importante frisar. A figura de Tiradentes tornou-se objeto de disputa entre os mais diversos grupos políticos. Houve quem dissesse que ele estava acima de posições políticas. Com a Proclamação da República, o culto ao personagem aumentou”, afirma Villalta.



Não por acaso, em 1890, a República instituiu o 21 de abril como uma das festas nacionais, o dia “da comemoração dos precursores da Independência brasileira, resumidos em Tiradentes”. Já em Ouro Preto, na Região Central do estado, inaugurou-se, em 1894, na Praça da Independência, atual Praça Tiradentes, a estátua do herói.



VALORIZAÇÃO



Durante a cerimônia na Fazenda do Pombal, propriedade municipal tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e sob gestão federal do ICMBio, foi descerrada uma placa alusiva aos 280 anos de Tiradentes, com a presença de autoridades e representantes do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais (IHGMG), da Academia Mineira Maçônica de Letras (AMML) e de outras entidades. “É o herói maior do nosso país, embora muitos brasileiros desconheçam seu real valor ou tentem desmerecê-lo”, destaca o presidente emérito do IHGMG, José Carlos Serufo.



Lembrando que Tiradentes ficou três anos preso numa cela solitária, na Ilha das Cobras, no Rio de Janeiro (RJ), local visitado anualmente por associados do IHGMG, Serufo, a partir de investigação em fontes primárias, organizou o livro “As onze inquirições de Joaquim José da Silva Xavier”, no qual apresenta manuscritos originais das perguntas feitas ao alferes no tempo de encarceramento. “Temos muito a descobrir sobre a vida de Tiradentes.”



Também na solenidade, o prefeito de Ritápolis, Antônio Ronato de Melo, disse que o 12 de Novembro, data do batismo de Tiradentes, não significa apenas um momento histórico, mas bem mais, pois a Fazenda do Pombal é o berço da liberdade no Brasil. “Enquanto todo o país se reúne, em 21 de abril, para relembrar o martírio e a dor da forca, nós temos o privilégio sagrado de celebrar a vida. Foi aqui, nesta fazenda, que nasceu e deu os primeiros passos Joaquim José da Silva Xavier. Portanto, realizar esta solenidade na Fazenda do Pombal é reafirmar nossas raízes, e dizer ao Brasil inteiro que a chama da Inconfidência Mineira foi acesa aqui, no interior de Minas Gerais, no coração de Ritápolis.”



NOVOS CAMINHOS



Nesta reportagem especial, o Estado de Minas conta a história do chamado Protomártir da Inconfidência Mineira, visita o distrito de Inconfidência, antigo Sebollas, em Paraíba do Sul, no estado do Rio de Janeiro, onde, após o esquartejamento de Tiradentes, foi pendurada uma parte de seu corpo. E vai também à Igreja Nossa Senhora da Lampadosa, no Centro da capital fluminense, perto da qual o alferes foi enforcado em 21 de abril de 1792. História, cultura e dignidade se entrelaçam na figura de um personagem histórico que só traz orgulho ao povo das Gerais.



ENTRE MINAS E O RIO, UMA HISTÓRIA DESAFIA O TEMPO



Rio de Janeiro – São 11h da manhã em um dia no qual o tempo se modifica em questão de minutos: ora o Sol aparece, resplandecente, ora o céu se fecha e a chuva dá o ar da graça. Mas o Centro da cidade do Rio de Janeiro ferve em calor e agitação, com filas nas portas de equipamentos culturais nos arredores da Praça Tiradentes que, apesar do nome, não tem homenagem ao mártir da Inconfidência Mineira, mas sim uma estátua equestre de dom Pedro I (1798-1834). Na movimentada Avenida Passos, se vê, espremida entre dois prédios, a Igreja Nossa Senhora da Lampadosa.



O templo católico, vazio àquela hora da manhã, tem origem no século 18, fruto da devoção de escravizados, e, após a demolição na década de 1930, foi substituído pela construção em estilo neocolonial, com influência da arquitetura mexicana. No entorno, ficava o Largo da Lampadosa, onde foi armado o patíbulo que pôs fim aos dias de Tiradentes. Diante do templo, o inconfidente teria feito uma prece.



O repórter olha a região por onde caminhou o mártir rumo à forca e tenta imaginar a cena humilhante, cruel, dramática. Só desperta mesmo de uma viagem no tempo com a buzina de um carro e entende mais a história com as explicações do professor Luiz Carlos Villalta, do programa de pós-graduação em história da UFMG, pesquisador e autor de vários livros sobre o período colonial.



“Tiradentes foi enforcado e esquartejado, no Rio de Janeiro, pelo crime de inconfidência. Em 1792, os demais réus foram condenados ao degredo: os padres, em Portugal; e os demais, na África. O 21 de abril é, portanto, o dia do epílogo da repressão à Inconfidência Mineira, da condenação dos que nela se envolveram. A Inconfidência foi uma conspiração abortada, que não se materializou em revolta, pois foi descoberta pelas autoridades coloniais e reprimida por elas, sob o olhar severo da rainha de Portugal, dona Maria I (1734-1816)”.



“TRAIÇÃO” E TRAIDORES



“A palavra inconfidência significa traição”, diz o professor Villalta, que volta os olhos para a história do Largo da Lampadosa e para uma contradição. “Perto do Largo da Lampadosa, está a atual Praça Tiradentes, antigamente chamada Largo do Rocio. Lá, existe desde 1862 a estátua de dom Pedro I, neto de dona Maria I. Não de Tiradentes. Pensemos um pouco sobre o uso por nós do nome inconfidência (traição) e sobre a estátua de dom Pedro I, o neto da rainha que condenou os inconfidentes, numa praça que se chama Tiradentes.”



Os fatos históricos jogam luz sobre a cena imaginada pelo repórter. “A monarquia portuguesa comandou a punição aos inconfidentes, principalmente Tiradentes, como uma encenação teatral, um espetáculo. Houve tropas nas ruas, ordem para janelas serem enfeitadas e o povo veio ver o que se passava. Todos os réus foram primeiramente condenados à morte e deixados por um tempo a pensar que essa seria a pena de todos eles. Mas os juízes já tinham em mãos a comutação da pena para o degredo assinada pela rainha. O único para o qual a pena de morte se manteve foi Tiradentes. Os juízes seguraram a leitura da comutação como parte do espetáculo. O enforcamento e o esquartejamento de Tiradentes ocorreram diante do público. Era uma exibição de força da Coroa e de seu domínio”, destaca o professor.



Assim, houve gente que comemorou a morte daquele “criminoso”, daquele “traidor” chamado Joaquim José da Silva Xavier; houve também quem se compadecesse de sua má sorte. Partes do seu corpo esquartejado foram espalhadas pelo caminho entre o Rio de Janeiro e Vila Rica, a atual Ouro Preto. Os locais que receberam esse “aviso” mórbido foram aqueles onde o inconfidente falou sobre suas ideias. “Na atual Praça Tiradentes, em Vila Rica, foi colocada a cabeça de Tiradentes. Há até uma história de que alguém roubou, na calada de uma noite, a cabeça do herói. No Rio e em Vila Rica, autoridades exibiram imagens e fizeram discursos para o público, celebrando a derrota daqueles ‘criminosos’, ‘traidores de Sua Majestade’”, explica Luiz Carlos Villalta.



“PADRÃO DA INFÂMIA”



As “comemorações” se estenderam por várias vilas de Minas. Na atual Rua de São José, em Ouro Preto, na Região Central de Minas, a casa onde Tiradentes morava foi derrubada, e o terreno foi salgado para que lá nada crescesse. No local, foi construído um monumento, o chamado Padrão da Infâmia, a fim de exibir à posteridade o “crime horroroso” cometido pelo inconfidente e o castigo que ele recebeu. “Tiradentes e seus descendentes foram declarados infames, coisa muito grave”, observa o professor Villalta.

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O tempo passou e, nessas voltas que o mundo dá, em 1827, na Câmara dos Deputados, no Rio de Janeiro, o deputado Bernardo Pereira de Vasconcelos já classificava Tiradentes como “o mártir supliciado”. Duas décadas depois, em 1848, Teixeira e Souza publicou um romance sobre o tema, “Gonzaga ou a conspiração de Tiradentes”. Até que, na inauguração da estátua de dom Pedro I no Largo do Rocio (hoje Praça Tiradentes), houve protestos de cidadãos e políticos, entre eles o mineiro Teófilo Benedito Ottoni (1807-1869), que foi chefe do Partido Liberal.