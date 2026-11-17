Um levantamento aponta que a taxa de condomínio média dos imóveis anunciados à venda na cidade de Belo Horizonte subiu 6,5% entre janeiro e outubro de 2026, na comparação com o mesmo período de 2025. O estudo é da Loft – empresa de tecnologia e serviços financeiros para o setor imobiliário – que analisou 76 mil anúncios de imóveis à venda em portais imobiliários.

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Dos 97 bairros analisados, 88% registraram alta. Belvedere (R$ 2.666), Funcionários (R$ 1.224) e Lourdes (R$ 1.181) têm as maiores taxas médias em 2026. Já os maiores aumentos aparecem no Mantiqueira (+66,2%, de R$ 187 para R$ 311), Jardim Guanabara (+40,1%, de R$ 266 para R$ 372) e Santa Mônica (+38,8%, de R$ 146 para R$ 203).

Para medir o crescimento da taxa, a empresa considerou apenas bairros com ao menos 2 mil anúncios em cada um dos dois períodos e um aumento de ao menos 20%.

“A taxa de condomínio é um gasto relevante para quem está procurando imóvel, porque ela dificilmente vai diminuir ao longo do tempo, e é algo que requer pagamento recorrente”, afirma Fábio Takahashi, gerente de dados da Loft.

Pesquisas da empresa mostram que a taxa de condomínio é um dos três fatores mais considerados por clientes que buscam um novo imóvel.

Bairros com as maiores taxas de condomínio Loft/Reprodução

Bairros com maior aumento da taxa de condomínio Loft/Divulgação

Como a pesquisa foi feita?

O levantamento considera dados de anúncios de apartamentos e casas à venda em portais imobiliários de Belo Horizonte. A comparação abrange o período de janeiro a outubro de 2026 e os mesmos meses de 2025, mantendo os mesmos bairros nos dois recortes. Os valores correspondem aos preços informados nos anúncios e podem não refletir os efetivamente cobrados pelos condomínios. Também não houve correção pela inflação.

Para identificar os bairros com maior crescimento, foram selecionados aqueles que registraram alta de pelo menos 24,7% na taxa média de condomínio. O percentual corresponde à variação mediana entre os bairros (10,2%) acrescida de dois desvios-padrão, calculados com base na mediana dos desvios absolutos. Também foi exigido aumento no valor do condomínio por metro quadrado, como forma de reduzir possíveis distorções provocadas por mudanças no perfil dos imóveis anunciados. Bairros com oscilações atípicas nas taxas mensais foram excluídos por apresentarem inconsistências nos dados.

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Os resultados representam médias e podem sofrer influência de alterações no conjunto de imóveis anunciados em cada período.