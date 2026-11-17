A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) cumpriu, na manhã desta terça-feira (17/11), um mandado de busca e apreensão na casa de um homem de 39 anos, suspeito de praticar crimes cibernéticos contra uma mulher em Juiz de Fora, na Zona da Mata Mineira. A ação ocorreu no Bairro Grama e foi feita pela equipe que investiga crimes cibernéticos na cidade.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Desenrolar do caso

De acordo com a PCMG, o investigado recebeu fotos e vídeos íntimos da vítima, criou um perfil falso em uma rede social e passou a chantageá-la, a ponto de exigir novas imagens sob a ameaça de divulgar o material que já tinha. Como a mulher se recusou, ele publicou uma foto íntima dela no perfil criado por ele. Depois, segundo a polícia, o mesmo enviou mensagens privadas com ofensas recorrentes à mulher e a um familiar dela.

Investigação cibernética

Por meio de uma investigação cibernética, os policiais identificaram o responsável pelo perfil falso, que, segundo as apurações feitas pela corporação, é um conhecido da família da vítima. Com esses elementos, a equipe pediu à Justiça o mandado de busca e apreensão.

Durante o cumprimento da ordem, os policiais apreenderam o celular do investigado e constataram que o perfil falso ainda estava ativo. Em depoimento, o homem confessou os crimes à PCMG

Alerta do delegado

O delegado Daniel Buchmüller, responsável pelo caso, alertou para os riscos de compartilhar imagens íntimas. Segundo ele, a partir do momento em que uma imagem é enviada ou colocada na internet, "perde-se, muitas vezes, o controle sobre sua circulação". O comissário ainda afirmou que esse tipo de material pode chegar a pessoas mal intencionadas, que o usam para ameaçar, extorquir ou constranger a vítima, e orientou que, diante de qualquer ameaça, a pessoa procure imediatamente a Polícia Civil.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O homem poderá responder pelos crimes de estupro virtual, divulgação de pornografia e injúria majorada praticada por meio virtual. Segundo a corporação, as investigações continuam.