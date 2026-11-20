Jornalista, com MBA em Mídias Digitais e subeditor da Editoria de Turismo. Atua há 28 anos no jornal Estado de Minas onde passou por várias editorias: fotografia, EM Digital e Redes Sociais

O mundo visto debaixo d’água tem outro ritmo. O silêncio, a respiração compassada, a luz que atravessa o azul e a vida marinha que se revela a cada movimento transformam o mergulho em uma experiência que vai muito além da aventura. É como visitar um planeta dentro do próprio planeta, onde o tempo desacelera e o cotidiano fica do lado de fora.

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Em Minas Gerais, onde o mar não faz parte da paisagem, essa paixão ganha contornos curiosos: o estado é o segundo que mais forma mergulhadores no Brasil, segundo a certificadora internacional SSI (Scuba Schools International). E o perfil de quem se aventura nesse universo mudou. Antes predominantemente masculino, o mergulho hoje reúne mulheres, casais, filhos e pais, em uma atividade que atravessa gerações e combina turismo, contemplação e bem-estar.

A mudança também reflete uma nova maneira de viajar. Mais do que colecionar destinos, muita gente busca experiências que promovam desconexão, equilíbrio emocional e convivência. O conceito Blue Mind, que relaciona a presença em ambientes aquáticos ao bem-estar mental, ajuda a explicar por que o mergulho tem conquistado novos adeptos.

“Depois da pandemia, percebo uma mudança importante. As pessoas continuam buscando a aventura e a descoberta do mundo subaquático, mas passaram a valorizar também a tranquilidade, o bem-estar e a conexão com a natureza que o mergulho proporciona”, observa Paula Loque, diretora da MarAmar Mergulho, escola de Belo Horizonte que completa 40 anos em novembro.

Ao longo de quatro décadas, a MarAmar formou mais de 17 mil alunos, organizou aproximadamente 800 viagens nacionais e internacionais e conquistou 40 prêmios. A evolução dos equipamentos também tornou a prática mais confortável e acessível, ampliando as possibilidades para diferentes perfis de mergulhadores.

“Quando olho para esses 40 anos, vejo uma transformação muito bonita. O mergulho deixou de ser uma atividade de poucos e passou a reunir casais, pais, filhos e até avós. Hoje, além de descobrir lugares extraordinários, as pessoas encontram no mergulho uma oportunidade de estar juntas e compartilhar experiências”, afirma Paula.

O amor também acontece debaixo d’água

Para o engenheiro Lucas Salazar, 39 anos, o mergulho é uma paixão antiga, iniciada aos 13. O que começou como curiosidade na adolescência acabou envolvendo toda a família. Pais e irmã foram conquistados pelo universo submarino, e Lucas aprofundou tanto sua formação que se tornou instrutor.

“O mergulho é um escape do cotidiano, uma oportunidade de explorar uma parte do mundo que pouca gente conhece. E existe também aquela sensação constante de superar os próprios limites”, conta.

Caribe, Mar Vermelho e Oceano Índico entraram no roteiro das viagens familiares. Entre as lembranças mais especiais está San Andrés, na Colômbia, destino da primeira experiência internacional de mergulho compartilhada com os pais e a irmã.

Mas o azul também foi cenário de uma declaração de amor. Durante uma viagem ao Caribe, Lucas pediu a namorada, Mariana Silva Dumont, em casamento debaixo d’água. Uma história que transformou o mergulho em parte da própria biografia afetiva.

Agora, os planos incluem a pequena Laura, de 2 anos. Ainda é cedo para que ela participe das aventuras submarinas, mas o pai já sonha em apresentar à filha esse universo que mudou a maneira como ele viaja e enxerga o mundo.

Uma aventura em família

A primeira experiência da família de mergulhadores Lígia Colucci, GUstavo Guimarães a jovem Marcela foi no mar foi em Angra dos Reis Arquivo Pessoal

Na família da médica dermatologista Lígia Colucci, a paixão também nasceu de um convite. O marido, o engenheiro Gustavo Magalhães, decidiu fazer o curso de mergulho e chamou a companheira para acompanhá-lo. A experiência deu tão certo que a atividade passou a integrar o calendário de viagens do casal.

“Desde então, tentamos fazer pelo menos uma viagem de mergulho por ano. Quando nossa filha, Marcela, completou 10 anos, pediu o curso de presente de aniversário”, conta.

A primeira experiência dos três no mar foi em Angra dos Reis. Fora da piscina de treinamento, a dimensão da aventura era outra: o ambiente natural, os animais e a imensidão azul tornavam tudo mais surpreendente.

“Foi muito divertido, bem diferente da piscina. Mas o mais importante foi perceber como toda a preparação e as repetições durante as aulas teóricas e práticas na MarAmar foram fundamentais para a nossa segurança”, ressalta Lígia.

A próxima viagem do casal será para a Austrália, com mergulhos na Grande Barreira de Corais. Marcela não poderá acompanhá-los desta vez, pois os limites de profundidade para sua idade não permitem participar de todas as experiências previstas no roteiro.

O reencontro com o mar e novas memórias

Depois de um intervalo de anos, a juíza Lilian Bastos, de 52 anos, está se preparando para voltar ao mergulho. A diferença é que, desta vez, a aventura será compartilhada com o marido, Renato Luís Marques Pessoa, e as duas filhas.

O casal se certificou em 2010, em Arraial do Cabo, e conheceu destinos como Austrália e Caribe. Com o nascimento das meninas, em 2012 e 2015, as viagens de mergulho foram interrompidas. Agora, a família decidiu retomar a atividade em conjunto. Todos fizeram uma atualização do curso e aguardam a etapa final da formação básica, o chamado check-out.

“O mergulho proporciona um relaxamento enorme, um desligamento do cotidiano. Você entra naquele mundo de água, cercado de animais diferentes, de uma beleza que não existe do lado de fora. É uma sensação muito gostosa”, relata Lilian.

Em janeiro de 2027, a família embarca para Galápagos, no Equador, onde espera viver os primeiros mergulhos no mar com as meninas.

“Mesmo que ainda não estejam certificadas, queremos que tenham a experiência do batismo. Depois do curso, a percepção sobre os equipamentos, os animais e o próprio ambiente muda completamente”, explica.

Entre as lembranças mais marcantes de Lilian e Renato está um mergulho no Caribe, quando encontraram um naufrágio. Não puderam entrar na embarcação porque a certificação não permitia, mas a experiência foi suficiente para despertar ainda mais o fascínio pelo universo submerso.

Para Lilian, o mergulho tem uma característica especial: permite que pessoas de diferentes idades compartilhem a mesma experiência, respeitando seus limites e níveis de preparo.

“Em muitos esportes, as diferenças de idade e condicionamento físico acabam dificultando a participação de todos. No mergulho, respeitados os limites de cada um, crianças e adultos podem viver a experiência juntos. Isso aproxima a família, cria histórias, rende muita conversa depois e fotos lindas para recordar”, diz.

O azul como destino

Mergulhar é, de certa forma, aprender a desacelerar. Abaixo da superfície, não há notificações, compromissos ou pressa. Há respiração, movimento, silêncio e uma natureza que não precisa de filtros para surpreender.

Talvez por isso o mergulho tenha se transformado em muito mais do que uma atividade turística. Para alguns, é aventura. Para outros, uma forma de aliviar o estresse, superar limites ou descobrir lugares que nunca imaginariam visitar. Para tantas famílias, é a oportunidade de encontrar algo em comum, compartilhar descobertas e construir lembranças que não cabem apenas em um álbum de viagem.

O oceano continua sendo um território de mistérios, e cada mergulho abre uma janela para esse mundo. Mas o que muitos viajantes trazem de volta à superfície não são apenas imagens de corais, tartarugas ou cardumes. É a sensação de ter estado em outro ritmo, de ter se conectado com a natureza e com quem estava ao seu lado.

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No fim, a viagem ao mundo submerso pode começar com a curiosidade de conhecer o fundo do mar, mas acaba revelando algo muito maior: às vezes, para enxergar a vida de uma maneira diferente, basta mergulhar.