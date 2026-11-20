O feriado prolongado da Consciência Negra, entre esta sexta-feira (20/11) e domingo (22/11), será marcado pela combinação de calor, umidade elevada e pancadas de chuva em Minas Gerais. Em Belo Horizonte, os termômetros podem chegar aos 29°C, com possibilidade de temporais isolados, raios e rajadas de vento principalmente entre a tarde e a noite.

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No interior, as temperaturas podem alcançar 33°C, enquanto o Norte de Minas concentra a possibilidade de maiores volumes de precipitação e até queda de granizo.

O cenário exige atenção de quem pretende viajar ou aproveitar os dias de folga em atividades ao ar livre. Embora o sol possa aparecer durante a manhã em diferentes regiões, o aquecimento ao longo do dia, combinado à presença de umidade na atmosfera, favorece a formação de nuvens carregadas. Com isso, a chuva pode chegar de forma rápida e localizada, acompanhada de descargas elétricas e ventos fortes.

A previsão do Sistema de Meteorologia e Recursos Hídricos de Minas Gerais (Simge), vinculado ao Instituto Estadual de Florestas (IEF), aponta instabilidade em grande parte do território mineiro nesta sexta-feira. A situação é mais preocupante nas regiões Central e Norte, mas outras áreas também podem registrar tempestades pontuais.

Em Belo Horizonte e na Região Metropolitana, a previsão é de chuva isolada, com maior possibilidade de ocorrência e de volumes mais expressivos durante a tarde e a noite. A temperatura máxima na capital deve atingir 29°C.

Na Região Metropolitana, os acumulados podem variar entre 20 e 40 milímetros, com possibilidade de precipitações localmente intensas.

O Norte de Minas aparece entre as áreas que merecem maior atenção. Segundo o Simge, há possibilidade de acumulados entre 40 e 60 milímetros em pontos isolados da região. Também não está descartada a formação de granizo. No Noroeste, na Região Central, no Jequitinhonha e nos vales do Mucuri e do Rio Doce, a previsão indica volumes entre 20 e 40 milímetros.

No Triângulo Mineiro, as temperaturas podem chegar a 32°C. Já no Noroeste, a máxima pode alcançar 33°C. No Sul de Minas, por outro lado, os termômetros não devem ultrapassar 27°C.

El Niño aumenta o calor e o abafamento

A configuração do tempo ocorre em meio à influência do El Niño, fenômeno climático caracterizado pelo aquecimento anormal das águas superficiais do Oceano Pacífico Equatorial. O episódio atual entra em novembro em uma fase de maior intensidade, com previsão de persistência até janeiro de 2027, conforme informações meteorológicas divulgadas pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

O fenômeno contribui para elevar as temperaturas e pode favorecer períodos mais quentes do que a média histórica. Em Minas Gerais, porém, não é o único responsável pela ocorrência de chuva. A instabilidade prevista para o feriado também está relacionada à atuação de cavados atmosféricos e áreas de baixa pressão, que ajudam a transportar umidade e favorecem a formação de nuvens de tempestade.

De acordo com a análise meteorológica, o aquecimento durante o dia funciona como um dos fatores que intensificam a instabilidade. A combinação de temperaturas elevadas e ar úmido favorece a formação de nuvens carregadas, especialmente nos períodos de maior aquecimento da superfície.

O resultado é um tempo que pode alternar rapidamente entre períodos de sol, aumento da nebulosidade e pancadas de chuva. Mesmo quando a precipitação não ocorre durante todo o dia, episódios localizados podem apresentar intensidade suficiente para provocar transtornos.

Instabilidade deve continuar no fim de semana

A mudança nas condições do tempo não deve ficar restrita à sexta-feira. A previsão do Simge indica manutenção da instabilidade atmosférica em Minas Gerais durante o sábado (21/11) e o domingo (22/11), com possibilidade de chuvas volumosas e tempestades em diferentes regiões.

O Norte e a faixa Centro-Leste do estado continuam entre as áreas de maior atenção. A presença de um canal de umidade deve contribuir para a formação de áreas de chuva, que podem ocorrer em diferentes momentos do dia.

Na capital, a tendência é de temperaturas máximas entre 27°C e 29°C, com períodos de sol entre nuvens e possibilidade de pancadas rápidas no fim da tarde. A previsão do Inmet para Belo Horizonte também indica máximas próximas de 30°C no sábado e no domingo, com possibilidade de trovoadas isoladas.

A instabilidade também deve alcançar destinos turísticos procurados pelos mineiros durante feriados. Em Ouro Preto, a máxima prevista é de 27°C nesta sexta-feira e pode chegar a 28°C no fim de semana. Em Tiradentes, os termômetros podem marcar 30°C na sexta-feira e 29°C no sábado e no domingo. Já em Capitólio, a temperatura pode alcançar 31°C, mantendo a sensação de calor.

Em Monte Verde, na Região Sul, o cenário é um pouco mais ameno, com máxima prevista de 28°C nesta sexta-feira e de 27°C durante o fim de semana. Ainda assim, há possibilidade de trovoadas isoladas à tarde.

Cuidados durante o feriado

Com a previsão de pancadas fortes, descargas elétricas e rajadas de vento, a recomendação é acompanhar os avisos meteorológicos antes de sair de casa e durante deslocamentos. A atenção deve ser redobrada nas estradas, especialmente nos trechos sujeitos a alagamentos, enxurradas e redução da visibilidade.

Em caso de chuva intensa, motoristas devem reduzir a velocidade, aumentar a distância em relação ao veículo da frente e evitar parar no acostamento. Também é importante não tentar atravessar vias alagadas, mesmo quando a profundidade da água parecer pequena.

Durante temporais, a orientação é evitar permanecer debaixo de árvores, próximo a postes, placas e estruturas metálicas. Em caso de incidência de raios, o mais seguro é procurar abrigo em uma construção fechada ou dentro de um veículo com teto rígido, mantendo distância de áreas abertas.

Moradores e viajantes também podem receber alertas gratuitos da Defesa Civil Nacional por SMS. Para isso, basta enviar o CEP da localidade de interesse para o número 40199. O serviço permite acompanhar avisos relacionados a chuvas intensas, tempestades e outros eventos com potencial de risco.

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A previsão pode sofrer alterações ao longo do feriado, especialmente porque as pancadas são localizadas e a intensidade da chuva varia de uma região para outra. Por isso, a recomendação dos órgãos meteorológicos é acompanhar as atualizações antes de viagens e passeios.