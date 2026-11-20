A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu um alerta para pancadas de chuva acompanhadas de raios e rajadas de vento de aproximadamente 50 km/h na capital mineira. O aviso é válido até as 8h deste sábado (21/11).

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Diante da previsão de instabilidade, o órgão recomenda que a população redobre a atenção, especialmente em áreas sujeitas a alagamentos, inundações e deslizamentos de terra.

Entre as principais orientações estão evitar ruas alagadas, não atravessar enxurradas e manter distância de córregos e ribeirões durante os períodos de chuva intensa.

A Defesa Civil também alerta para os riscos provocados pelos ventos fortes e recomenda que motoristas não estacionem veículos debaixo de árvores. Pedestres também devem evitar esses locais durante as tempestades.

Cuidados durante a chuva

Moradores de áreas próximas a encostas e morros devem ficar atentos a sinais de movimentação do terreno, como rachaduras em paredes, surgimento de fendas, depressões e minas d'água.

Caso identifiquem alguma dessas situações, a recomendação é acionar imediatamente a Defesa Civil, pelo telefone 199.

Em caso de fios elétricos rompidos, a população não deve se aproximar. A orientação é entrar em contato com a Cemig, pelo número 116, ou com a Defesa Civil.

Durante tempestades com raios, também é importante evitar áreas abertas e o uso de equipamentos elétricos.

O órgão reforça que crianças não devem brincar em enxurradas ou nas proximidades de córregos, devido ao risco de serem arrastadas pela correnteza.

Como receber alertas da Defesa Civil?

Os moradores de Belo Horizonte podem acompanhar os avisos de chuva forte, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos e riscos de deslizamentos pelos canais oficiais da Defesa Civil.

Uma das opções é o canal público do WhatsApp:

Também é possível receber alertas gratuitos por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem com o CEP da rua para o número 40199. O usuário receberá uma mensagem de confirmação.

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Os comunicados também são divulgados pelas redes sociais da Defesa Civil de Belo Horizonte, incluindo Instagram, Facebook, X e Telegram, pelo perfil defesacivilbh.