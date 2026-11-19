Quem pretende pegar a estrada na véspera do feriado do Dia da Consciência Negra, nesta quinta-feira (19/11), deve redobrar a atenção. Os 853 municípios de Minas Gerais estão sob alerta de tempestade, com previsão de chuva intensa, ventos fortes e possibilidade de queda de granizo.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O alerta mais grave em vigor, de cor laranja, que indica perigo, abrange 376 municípios mineiros. Nessas cidades, a previsão é de até 100 milímetros de chuva por dia e ventos que podem chegar a 100 km/h.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) aponta risco de corte no fornecimento de energia elétrica, danos em plantações, queda de árvores e alagamentos. Por isso, a orientação é evitar áreas sujeitas a inundações e não se abrigar debaixo de árvores durante as rajadas de vento.

Nas outras 477 cidades, o alerta é amarelo, que indica perigo potencial. Apesar de representar um risco menor, a previsão também exige atenção, principalmente de quem pretende viajar no feriado. São esperados até 50 milímetros de chuva por dia e ventos de até 60 km/h.

Nessas cidades, segundo o instituto, há baixo risco de interrupção no fornecimento de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.

Cuidados na estrada



Para quem vai viajar no feriadão, a chuva exige cuidados extras ao volante. Em caso de chuva intensa, a recomendação é reduzir a velocidade aos poucos, acender o farol baixo e aumentar a distância em relação ao veículo da frente.

Com a pista molhada, os pneus perdem aderência, o que aumenta o espaço necessário para frear. Também é importante evitar o farol alto, porque a luz refletida nas gotas de água pode prejudicar a visibilidade.

Outra orientação é manter os vidros desembaçados, usando o ar-condicionado na função de circulação externa ou abrindo levemente as janelas. Também é melhor evitar ultrapassar caminhões e ônibus durante a chuva, já que esses veículos levantam muita água e provocam deslocamento de ar.

Se a chuva estiver muito forte e comprometer a visibilidade, o mais seguro é procurar um local protegido para parar, longe de árvores e de estruturas que possam cair.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Cidades sob alerta laranja

Abre Campo

Acaiaca

Açucena

Água Boa

Águas Formosas

Águas Vermelhas

Aimorés

Almenara

Alpercata

Alto Caparaó

Alto Jequitibá

Alto Rio Doce

Alvarenga

Alvinópolis

Amparo do Serra

Angelândia

Antônio Dias

Antônio Prado de Minas

Araçuaí

Araponga

Aricanduva

Astolfo Dutra

Ataléia

Bandeira

Barão de Monte Alto

Barra Longa

Bela Vista de Minas

Belo Oriente

Berilo

Berizal

Bertópolis

Bocaiúva

Bom Jesus do Galho

Bonito de Minas

Botumirim

Brasília de Minas

Brás Pires

Braúnas

Bugre

Buritizeiro

Cachoeira de Pajeú

Caiana

Cajuri

Campanário

Campo Azul

Canaã

Cantagalo

Caparaó

Capelinha

Capitão Andrade

Capitão Enéas

Caputira

Caraí

Carangola

Caratinga

Carbonita

Carlos Chagas

Carmésia

Cataguases

Catuji

Catuti

Central de Minas

Chalé

Chapada do Norte

Chapada Gaúcha

Cipotânea

Claro dos Poções

Coimbra

Coluna

Comercinho

Conceição de Ipanema

Conceição do Mato Dentro

Cônego Marinho

Conselheiro Pena

Coração de Jesus

Coroaci

Coronel Fabriciano

Coronel Murta

Córrego Novo

Crisólita

Cristália

Cuparaque

Curral de Dentro

Diamantina

Diogo de Vasconcelos

Dionísio

Divinésia

Divino

Divino das Laranjeiras

Divinolândia de Minas

Divisa Alegre

Divisópolis

Dom Cavati

Dom Silvério

Dona Eusébia

Dores de Guanhães

Dores do Turvo

Durandé

Engenheiro Caldas

Engenheiro Navarro

Entre Folhas

Ervália

Espera Feliz

Espinosa

Eugenópolis

Faria Lemos

Felisburgo

Fernandes Tourinho

Ferros

Fervedouro

Francisco Badaró

Francisco Dumont

Franciscópolis

Francisco Sá

Frei Gaspar

Frei Inocêncio

Frei Lagonegro

Fronteira dos Vales

Fruta de Leite

Galiléia

Gameleiras

Glaucilândia

Goiabeira

Gonzaga

Governador Valadares

Grão Mogol

Guanhães

Guaraciaba

Guaraciama

Guarani

Guidoval

Guiricema

Iapu

Ibiaí

Ibiracatu

Icaraí de Minas

Imbé de Minas

Indaiabira

Inhapim

Ipaba

Ipanema

Ipatinga

Itabira

Itabirinha

Itacambira

Itacarambi

Itaipé

Itamarandiba

Itamarati de Minas

Itambacuri

Itambé do Mato Dentro

Itanhomi

Itaobim

Itinga

Itueta

Jacinto

Jaguaraçu

Jaíba

Jampruca

Janaúba

Januária

Japonvar

Jenipapo de Minas

Jequeri

Jequitaí

Jequitinhonha

Joaíma

Joanésia

João Monlevade

Joaquim Felício

Jordânia

José Gonçalves de Minas

Josenópolis

José Raydan

Juramento

Juvenília

Ladainha

Lagoa dos Patos

Lajinha

Laranjal

Leme do Prado

Leopoldina

Lontra

Luisburgo

Luislândia

Machacalis

Malacacheta

Mamonas

Manga

Manhuaçu

Manhumirim

Mantena

Mariana

Marilac

Marliéria

Martins Soares

Mata Verde

Materlândia

Mathias Lobato

Matias Cardoso

Matipó

Mato Verde

Medina

Mendes Pimentel

Mesquita

Minas Novas

Mirabela

Miradouro

Miraí

Miravânia

Montalvânia

Monte Azul

Monte Formoso

Montes Claros

Montezuma

Muriaé

Mutum

Nacip Raydan

Nanuque

Naque

Ninheira

Nova Belém

Nova Era

Nova Módica

Nova Porteirinha

Novo Cruzeiro

Novo Oriente de Minas

Novorizonte

Olhos-d'Água

Oratórios

Orizânia

Ouro Verde de Minas

Padre Carvalho

Padre Paraíso

Pai Pedro

Palma

Palmópolis

Passabém

Patis

Patrocínio do Muriaé

Paula Cândido

Paulistas

Pavão

Peçanha

Pedra Azul

Pedra Bonita

Pedra do Anta

Pedra Dourada

Pedras de Maria da Cruz

Periquito

Pescador

Piedade de Caratinga

Piedade de Ponte Nova

Pingo d'Água

Pintópolis

Piranga

Pirapora

Piraúba

Pocrane

Ponte Nova

Ponto Chique

Ponto dos Volantes

Porteirinha

Porto Firme

Poté

Presidente Bernardes

Raul Soares

Recreio

Reduto

Resplendor

Riacho dos Machados

Rio Casca

Rio Doce

Rio do Prado

Rio Pardo de Minas

Rio Piracicaba

Rio Pomba

Rio Vermelho

Rodeiro

Rosário da Limeira

Rubelita

Rubim

Sabinópolis

Salinas

Salto da Divisa

Santa Bárbara

Santa Bárbara do Leste

Santa Cruz de Salinas

Santa Cruz do Escalvado

Santa Efigênia de Minas

Santa Helena de Minas

Santa Margarida

Santa Maria de Itabira

Santa Maria do Salto

Santa Maria do Suaçuí

Santana de Cataguases

Santana do Manhuaçu

Santana do Paraíso

Santa Rita de Minas

Santa Rita do Itueto

Santo Antônio do Grama

Santo Antônio do Jacinto

Santo Antônio do Retiro

São Domingos das Dores

São Domingos do Prata

São Félix de Minas

São Francisco

São Francisco do Glória

São Geraldo

São Geraldo da Piedade

São Geraldo do Baixio

São Gonçalo do Rio Abaixo

São João da Lagoa

São João da Ponte

São João das Missões

São João do Manhuaçu

São João do Manteninha

São João do Oriente

São João do Pacuí

São João do Paraíso

São João Evangelista

São José da Safira

São José do Divino

São José do Goiabal

São José do Jacuri

São José do Mantimento

São Miguel do Anta

São Pedro dos Ferros

São Pedro do Suaçuí

São Romão

São Sebastião da Vargem Alegre

São Sebastião do Anta

São Sebastião do Maranhão

São Sebastião do Rio Preto

Sardoá

Sem-Peixe

Senador Firmino

Senador Modestino Gonçalves

Senhora de Oliveira

Senhora do Porto

Sericita

Serra Azul de Minas

Serra dos Aimorés

Serranópolis de Minas

Setubinha

Silveirânia

Simonésia

Sobrália

Taiobeiras

Taparuba

Tarumirim

Teixeiras

Teófilo Otoni

Timóteo

Tocantins

Tombos

Tumiritinga

Turmalina

Ubá

Ubaí

Ubaporanga

Umburatiba

Urucânia

Vargem Alegre

Vargem Grande do Rio Pardo

Várzea da Palma

Varzelândia

Verdelândia

Veredinha

Vermelho Novo

Viçosa

Vieiras

Virgem da Lapa

Virginópolis

Virgolândia

Visconde do Rio Branco

Cidades sob alerta amarelo

Abadia dos Dourados

Abaeté

Água Comprida

Aguanil

Aiuruoca

Alagoa

Albertina

Além Paraíba

Alfenas

Alfredo Vasconcelos

Alpinópolis

Alterosa

Alvorada de Minas

Andradas

Andrelândia

Antônio Carlos

Araçaí

Aracitaba

Araguari

Arantina

Araporã

Arapuá

Araújos

Araxá

Arceburgo

Arcos

Areado

Argirita

Arinos

Augusto de Lima

Baependi

Baldim

Bambuí

Bandeira do Sul

Barão de Cocais

Barbacena

Barroso

Belmiro Braga

Belo Horizonte

Belo Vale

Betim

Bias Fortes

Bicas

Biquinhas

Boa Esperança

Bocaina de Minas

Bom Despacho

Bom Jardim de Minas

Bom Jesus da Penha

Bom Jesus do Amparo

Bom Repouso

Bom Sucesso

Bonfim

Bonfinópolis de Minas

Borda da Mata

Botelhos

Brasilândia de Minas

Brazópolis

Brumadinho

Bueno Brandão

Buenópolis

Buritis

Cabeceira Grande

Cabo Verde

Cachoeira da Prata

Cachoeira de Minas

Cachoeira Dourada

Caetanópolis

Caeté

Caldas

Camacho

Camanducaia

Cambuí

Cambuquira

Campanha

Campestre

Campina Verde

Campo Belo

Campo do Meio

Campo Florido

Campos Altos

Campos Gerais

Canápolis

Cana Verde

Candeias

Capela Nova

Capetinga

Capim Branco

Capinópolis

Capitólio

Caranaíba

Carandaí

Careaçu

Carmo da Cachoeira

Carmo da Mata

Carmo de Minas

Carmo do Cajuru

Carmo do Paranaíba

Carmo do Rio Claro

Carmópolis de Minas

Carneirinho

Carrancas

Carvalhópolis

Carvalhos

Casa Grande

Cascalho Rico

Cássia

Catas Altas

Catas Altas da Noruega

Caxambu

Cedro do Abaeté

Centralina

Chácara

Chiador

Claraval

Cláudio

Comendador Gomes

Conceição da Aparecida

Conceição da Barra de Minas

Conceição das Alagoas

Conceição das Pedras

Conceição do Pará

Conceição do Rio Verde

Conceição dos Ouros

Confins

Congonhal

Congonhas

Congonhas do Norte

Conquista

Conselheiro Lafaiete

Consolação

Contagem

Coqueiral

Cordisburgo

Cordislândia

Corinto

Coromandel

Coronel Pacheco

Coronel Xavier Chaves

Córrego Danta

Córrego do Bom Jesus

Córrego Fundo

Couto de Magalhães de Minas

Cristais

Cristiano Otoni

Cristina

Crucilândia

Cruzeiro da Fortaleza

Cruzília

Curvelo

Datas

Delfim Moreira

Delfinópolis

Delta

Descoberto

Desterro de Entre Rios

Desterro do Melo

Divinópolis

Divisa Nova

Dom Bosco

Dom Joaquim

Dom Viçoso

Dores de Campos

Dores do Indaiá

Doresópolis

Douradoquara

Elói Mendes

Entre Rios de Minas

Esmeraldas

Espírito Santo do Dourado

Estiva

Estrela Dalva

Estrela do Indaiá

Estrela do Sul

Ewbank da Câmara

Extrema

Fama

Felício dos Santos

Felixlândia

Florestal

Formiga

Formoso

Fortaleza de Minas

Fortuna de Minas

Fronteira

Frutal

Funilândia

Goianá

Gonçalves

Gouveia

Grupiara

Guapé

Guaranésia

Guarará

Guarda-Mor

Guaxupé

Guimarânia

Gurinhatã

Heliodora

Ibertioga

Ibiá

Ibiraci

Ibirité

Ibitiúra de Minas

Ibituruna

Igarapé

Igaratinga

Iguatama

Ijaci

Ilicínea

Inconfidentes

Indianópolis

Ingaí

Inhaúma

Inimutaba

Ipiaçu

Ipuiúna

Iraí de Minas

Itabirito

Itaguara

Itajubá

Itamogi

Itamonte

Itanhandu

Itapagipe

Itapecerica

Itapeva

Itatiaiuçu

Itaú de Minas

Itaúna

Itaverava

Ituiutaba

Itumirim

Iturama

Itutinga

Jaboticatubas

Jacuí

Jacutinga

Japaraíba

Jeceaba

Jequitibá

Jesuânia

João Pinheiro

Juatuba

Juiz de Fora

Juruaia

Lagamar

Lagoa da Prata

Lagoa Dourada

Lagoa Formosa

Lagoa Grande

Lagoa Santa

Lambari

Lamim

Lassance

Lavras

Leandro Ferreira

Liberdade

Lima Duarte

Limeira do Oeste

Luminárias

Luz

Machado

Madre de Deus de Minas

Maravilhas

Mar de Espanha

Maria da Fé

Mário Campos

Maripá de Minas

Marmelópolis

Martinho Campos

Mateus Leme

Matias Barbosa

Matozinhos

Matutina

Medeiros

Mercês

Minduri

Moeda

Moema

Monjolos

Monsenhor Paulo

Monte Alegre de Minas

Monte Belo

Monte Carmelo

Monte Santo de Minas

Monte Sião

Morada Nova de Minas

Morro da Garça

Morro do Pilar

Munhoz

Muzambinho

Natalândia

Natércia

Nazareno

Nepomuceno

Nova Lima

Nova Ponte

Nova Resende

Nova Serrana

Nova União

Olaria

Olímpio Noronha

Oliveira

Oliveira Fortes

Onça de Pitangui

Ouro Branco

Ouro Fino

Ouro Preto

Paineiras

Pains

Paiva

Papagaios

Paracatu

Pará de Minas

Paraguaçu

Paraisópolis

Paraopeba

Passa Quatro

Passa Tempo

Passa Vinte

Passos

Patos de Minas

Patrocínio

Pedra do Indaiá

Pedralva

Pedrinópolis

Pedro Leopoldo

Pedro Teixeira

Pequeri

Pequi

Perdigão

Perdizes

Perdões

Piau

Piedade do Rio Grande

Piedade dos Gerais

Pimenta

Piracema

Pirajuba

Piranguçu

Piranguinho

Pirapetinga

Pitangui

Piumhi

Planura

Poço Fundo

Poços de Caldas

Pompéu

Pouso Alegre

Pouso Alto

Prados

Prata

Pratápolis

Pratinha

Presidente Juscelino

Presidente Kubitschek

Presidente Olegário

Prudente de Morais

Quartel Geral

Queluzito

Raposos

Resende Costa

Ressaquinha

Riachinho

Ribeirão das Neves

Ribeirão Vermelho

Rio Acima

Rio Espera

Rio Manso

Rio Novo

Rio Paranaíba

Rio Preto

Ritápolis

Rochedo de Minas

Romaria

Sabará

Sacramento

Santa Bárbara do Monte Verde

Santa Bárbara do Tugúrio

Santa Cruz de Minas

Santa Fé de Minas

Santa Juliana

Santa Luzia

Santana da Vargem

Santana de Pirapama

Santana do Deserto

Santana do Garambéu

Santana do Jacaré

Santana do Riacho

Santana dos Montes

Santa Rita de Caldas

Santa Rita de Ibitipoca

Santa Rita de Jacutinga

Santa Rita do Sapucaí

Santa Rosa da Serra

Santa Vitória

Santo Antônio do Amparo

Santo Antônio do Aventureiro

Santo Antônio do Itambé

Santo Antônio do Monte

Santo Antônio do Rio Abaixo

Santo Hipólito

Santos Dumont

São Bento Abade

São Brás do Suaçuí

São Francisco de Paula

São Francisco de Sales

São Gonçalo do Abaeté

São Gonçalo do Pará

São Gonçalo do Rio Preto

São Gonçalo do Sapucaí

São Gotardo

São João Batista do Glória

São João da Mata

São João del Rei

São João Nepomuceno

São Joaquim de Bicas

São José da Barra

São José da Lapa

São José da Varginha

São José do Alegre

São Lourenço

São Pedro da União

São Roque de Minas

São Sebastião da Bela Vista

São Sebastião do Oeste

São Sebastião do Paraíso

São Sebastião do Rio Verde

São Thomé das Letras

São Tiago

São Tomás de Aquino

São Vicente de Minas

Sapucaí-Mirim

Sarzedo

Senador Amaral

Senador Cortes

Senador José Bento

Senhora dos Remédios

Seritinga

Serra da Saudade

Serra do Salitre

Serrania

Serranos

Serro

Sete Lagoas

Silvianópolis

Simão Pereira

Soledade de Minas

Tabuleiro

Tapira

Tapiraí

Taquaraçu de Minas

Tiradentes

Tiros

Tocos do Moji

Toledo

Três Corações

Três Marias

Três Pontas

Tupaciguara

Turvolândia

Uberaba

Uberlândia

Unaí

União de Minas

Uruana de Minas

Urucuia

Vargem Bonita

Varginha

Varjão de Minas

Vazante

Veríssimo

Vespasiano

Virgínia

Volta Grande

Wenceslau Braz

*Estagiária sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria