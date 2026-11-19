Vai viajar no feriadão? Chuva vai exigir atenção redobrada na estrada
Previsão indica volumes de até 100 milímetros por dia, rajadas de vento que podem chegar a 100 km/h e possibilidade de queda de granizo
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Quem pretende pegar a estrada na véspera do feriado do Dia da Consciência Negra, nesta quinta-feira (19/11), deve redobrar a atenção. Os 853 municípios de Minas Gerais estão sob alerta de tempestade, com previsão de chuva intensa, ventos fortes e possibilidade de queda de granizo.
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O alerta mais grave em vigor, de cor laranja, que indica perigo, abrange 376 municípios mineiros. Nessas cidades, a previsão é de até 100 milímetros de chuva por dia e ventos que podem chegar a 100 km/h.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) aponta risco de corte no fornecimento de energia elétrica, danos em plantações, queda de árvores e alagamentos. Por isso, a orientação é evitar áreas sujeitas a inundações e não se abrigar debaixo de árvores durante as rajadas de vento.
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Nas outras 477 cidades, o alerta é amarelo, que indica perigo potencial. Apesar de representar um risco menor, a previsão também exige atenção, principalmente de quem pretende viajar no feriado. São esperados até 50 milímetros de chuva por dia e ventos de até 60 km/h.
Nessas cidades, segundo o instituto, há baixo risco de interrupção no fornecimento de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.
Cuidados na estrada
Para quem vai viajar no feriadão, a chuva exige cuidados extras ao volante. Em caso de chuva intensa, a recomendação é reduzir a velocidade aos poucos, acender o farol baixo e aumentar a distância em relação ao veículo da frente.
Com a pista molhada, os pneus perdem aderência, o que aumenta o espaço necessário para frear. Também é importante evitar o farol alto, porque a luz refletida nas gotas de água pode prejudicar a visibilidade.
Outra orientação é manter os vidros desembaçados, usando o ar-condicionado na função de circulação externa ou abrindo levemente as janelas. Também é melhor evitar ultrapassar caminhões e ônibus durante a chuva, já que esses veículos levantam muita água e provocam deslocamento de ar.
Se a chuva estiver muito forte e comprometer a visibilidade, o mais seguro é procurar um local protegido para parar, longe de árvores e de estruturas que possam cair.
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Cidades sob alerta laranja
- Abre Campo
- Acaiaca
- Açucena
- Água Boa
- Águas Formosas
- Águas Vermelhas
- Aimorés
- Almenara
- Alpercata
- Alto Caparaó
- Alto Jequitibá
- Alto Rio Doce
- Alvarenga
- Alvinópolis
- Amparo do Serra
- Angelândia
- Antônio Dias
- Antônio Prado de Minas
- Araçuaí
- Araponga
- Aricanduva
- Astolfo Dutra
- Ataléia
- Bandeira
- Barão de Monte Alto
- Barra Longa
- Bela Vista de Minas
- Belo Oriente
- Berilo
- Berizal
- Bertópolis
- Bocaiúva
- Bom Jesus do Galho
- Bonito de Minas
- Botumirim
- Brasília de Minas
- Brás Pires
- Braúnas
- Bugre
- Buritizeiro
- Cachoeira de Pajeú
- Caiana
- Cajuri
- Campanário
- Campo Azul
- Canaã
- Cantagalo
- Caparaó
- Capelinha
- Capitão Andrade
- Capitão Enéas
- Caputira
- Caraí
- Carangola
- Caratinga
- Carbonita
- Carlos Chagas
- Carmésia
- Cataguases
- Catuji
- Catuti
- Central de Minas
- Chalé
- Chapada do Norte
- Chapada Gaúcha
- Cipotânea
- Claro dos Poções
- Coimbra
- Coluna
- Comercinho
- Conceição de Ipanema
- Conceição do Mato Dentro
- Cônego Marinho
- Conselheiro Pena
- Coração de Jesus
- Coroaci
- Coronel Fabriciano
- Coronel Murta
- Córrego Novo
- Crisólita
- Cristália
- Cuparaque
- Curral de Dentro
- Diamantina
- Diogo de Vasconcelos
- Dionísio
- Divinésia
- Divino
- Divino das Laranjeiras
- Divinolândia de Minas
- Divisa Alegre
- Divisópolis
- Dom Cavati
- Dom Silvério
- Dona Eusébia
- Dores de Guanhães
- Dores do Turvo
- Durandé
- Engenheiro Caldas
- Engenheiro Navarro
- Entre Folhas
- Ervália
- Espera Feliz
- Espinosa
- Eugenópolis
- Faria Lemos
- Felisburgo
- Fernandes Tourinho
- Ferros
- Fervedouro
- Francisco Badaró
- Francisco Dumont
- Franciscópolis
- Francisco Sá
- Frei Gaspar
- Frei Inocêncio
- Frei Lagonegro
- Fronteira dos Vales
- Fruta de Leite
- Galiléia
- Gameleiras
- Glaucilândia
- Goiabeira
- Gonzaga
- Governador Valadares
- Grão Mogol
- Guanhães
- Guaraciaba
- Guaraciama
- Guarani
- Guidoval
- Guiricema
- Iapu
- Ibiaí
- Ibiracatu
- Icaraí de Minas
- Imbé de Minas
- Indaiabira
- Inhapim
- Ipaba
- Ipanema
- Ipatinga
- Itabira
- Itabirinha
- Itacambira
- Itacarambi
- Itaipé
- Itamarandiba
- Itamarati de Minas
- Itambacuri
- Itambé do Mato Dentro
- Itanhomi
- Itaobim
- Itinga
- Itueta
- Jacinto
- Jaguaraçu
- Jaíba
- Jampruca
- Janaúba
- Januária
- Japonvar
- Jenipapo de Minas
- Jequeri
- Jequitaí
- Jequitinhonha
- Joaíma
- Joanésia
- João Monlevade
- Joaquim Felício
- Jordânia
- José Gonçalves de Minas
- Josenópolis
- José Raydan
- Juramento
- Juvenília
- Ladainha
- Lagoa dos Patos
- Lajinha
- Laranjal
- Leme do Prado
- Leopoldina
- Lontra
- Luisburgo
- Luislândia
- Machacalis
- Malacacheta
- Mamonas
- Manga
- Manhuaçu
- Manhumirim
- Mantena
- Mariana
- Marilac
- Marliéria
- Martins Soares
- Mata Verde
- Materlândia
- Mathias Lobato
- Matias Cardoso
- Matipó
- Mato Verde
- Medina
- Mendes Pimentel
- Mesquita
- Minas Novas
- Mirabela
- Miradouro
- Miraí
- Miravânia
- Montalvânia
- Monte Azul
- Monte Formoso
- Montes Claros
- Montezuma
- Muriaé
- Mutum
- Nacip Raydan
- Nanuque
- Naque
- Ninheira
- Nova Belém
- Nova Era
- Nova Módica
- Nova Porteirinha
- Novo Cruzeiro
- Novo Oriente de Minas
- Novorizonte
- Olhos-d'Água
- Oratórios
- Orizânia
- Ouro Verde de Minas
- Padre Carvalho
- Padre Paraíso
- Pai Pedro
- Palma
- Palmópolis
- Passabém
- Patis
- Patrocínio do Muriaé
- Paula Cândido
- Paulistas
- Pavão
- Peçanha
- Pedra Azul
- Pedra Bonita
- Pedra do Anta
- Pedra Dourada
- Pedras de Maria da Cruz
- Periquito
- Pescador
- Piedade de Caratinga
- Piedade de Ponte Nova
- Pingo d'Água
- Pintópolis
- Piranga
- Pirapora
- Piraúba
- Pocrane
- Ponte Nova
- Ponto Chique
- Ponto dos Volantes
- Porteirinha
- Porto Firme
- Poté
- Presidente Bernardes
- Raul Soares
- Recreio
- Reduto
- Resplendor
- Riacho dos Machados
- Rio Casca
- Rio Doce
- Rio do Prado
- Rio Pardo de Minas
- Rio Piracicaba
- Rio Pomba
- Rio Vermelho
- Rodeiro
- Rosário da Limeira
- Rubelita
- Rubim
- Sabinópolis
- Salinas
- Salto da Divisa
- Santa Bárbara
- Santa Bárbara do Leste
- Santa Cruz de Salinas
- Santa Cruz do Escalvado
- Santa Efigênia de Minas
- Santa Helena de Minas
- Santa Margarida
- Santa Maria de Itabira
- Santa Maria do Salto
- Santa Maria do Suaçuí
- Santana de Cataguases
- Santana do Manhuaçu
- Santana do Paraíso
- Santa Rita de Minas
- Santa Rita do Itueto
- Santo Antônio do Grama
- Santo Antônio do Jacinto
- Santo Antônio do Retiro
- São Domingos das Dores
- São Domingos do Prata
- São Félix de Minas
- São Francisco
- São Francisco do Glória
- São Geraldo
- São Geraldo da Piedade
- São Geraldo do Baixio
- São Gonçalo do Rio Abaixo
- São João da Lagoa
- São João da Ponte
- São João das Missões
- São João do Manhuaçu
- São João do Manteninha
- São João do Oriente
- São João do Pacuí
- São João do Paraíso
- São João Evangelista
- São José da Safira
- São José do Divino
- São José do Goiabal
- São José do Jacuri
- São José do Mantimento
- São Miguel do Anta
- São Pedro dos Ferros
- São Pedro do Suaçuí
- São Romão
- São Sebastião da Vargem Alegre
- São Sebastião do Anta
- São Sebastião do Maranhão
- São Sebastião do Rio Preto
- Sardoá
- Sem-Peixe
- Senador Firmino
- Senador Modestino Gonçalves
- Senhora de Oliveira
- Senhora do Porto
- Sericita
- Serra Azul de Minas
- Serra dos Aimorés
- Serranópolis de Minas
- Setubinha
- Silveirânia
- Simonésia
- Sobrália
- Taiobeiras
- Taparuba
- Tarumirim
- Teixeiras
- Teófilo Otoni
- Timóteo
- Tocantins
- Tombos
- Tumiritinga
- Turmalina
- Ubá
- Ubaí
- Ubaporanga
- Umburatiba
- Urucânia
- Vargem Alegre
- Vargem Grande do Rio Pardo
- Várzea da Palma
- Varzelândia
- Verdelândia
- Veredinha
- Vermelho Novo
- Viçosa
- Vieiras
- Virgem da Lapa
- Virginópolis
- Virgolândia
- Visconde do Rio Branco
Cidades sob alerta amarelo
- Abadia dos Dourados
- Abaeté
- Água Comprida
- Aguanil
- Aiuruoca
- Alagoa
- Albertina
- Além Paraíba
- Alfenas
- Alfredo Vasconcelos
- Alpinópolis
- Alterosa
- Alvorada de Minas
- Andradas
- Andrelândia
- Antônio Carlos
- Araçaí
- Aracitaba
- Araguari
- Arantina
- Araporã
- Arapuá
- Araújos
- Araxá
- Arceburgo
- Arcos
- Areado
- Argirita
- Arinos
- Augusto de Lima
- Baependi
- Baldim
- Bambuí
- Bandeira do Sul
- Barão de Cocais
- Barbacena
- Barroso
- Belmiro Braga
- Belo Horizonte
- Belo Vale
- Betim
- Bias Fortes
- Bicas
- Biquinhas
- Boa Esperança
- Bocaina de Minas
- Bom Despacho
- Bom Jardim de Minas
- Bom Jesus da Penha
- Bom Jesus do Amparo
- Bom Repouso
- Bom Sucesso
- Bonfim
- Bonfinópolis de Minas
- Borda da Mata
- Botelhos
- Brasilândia de Minas
- Brazópolis
- Brumadinho
- Bueno Brandão
- Buenópolis
- Buritis
- Cabeceira Grande
- Cabo Verde
- Cachoeira da Prata
- Cachoeira de Minas
- Cachoeira Dourada
- Caetanópolis
- Caeté
- Caldas
- Camacho
- Camanducaia
- Cambuí
- Cambuquira
- Campanha
- Campestre
- Campina Verde
- Campo Belo
- Campo do Meio
- Campo Florido
- Campos Altos
- Campos Gerais
- Canápolis
- Cana Verde
- Candeias
- Capela Nova
- Capetinga
- Capim Branco
- Capinópolis
- Capitólio
- Caranaíba
- Carandaí
- Careaçu
- Carmo da Cachoeira
- Carmo da Mata
- Carmo de Minas
- Carmo do Cajuru
- Carmo do Paranaíba
- Carmo do Rio Claro
- Carmópolis de Minas
- Carneirinho
- Carrancas
- Carvalhópolis
- Carvalhos
- Casa Grande
- Cascalho Rico
- Cássia
- Catas Altas
- Catas Altas da Noruega
- Caxambu
- Cedro do Abaeté
- Centralina
- Chácara
- Chiador
- Claraval
- Cláudio
- Comendador Gomes
- Conceição da Aparecida
- Conceição da Barra de Minas
- Conceição das Alagoas
- Conceição das Pedras
- Conceição do Pará
- Conceição do Rio Verde
- Conceição dos Ouros
- Confins
- Congonhal
- Congonhas
- Congonhas do Norte
- Conquista
- Conselheiro Lafaiete
- Consolação
- Contagem
- Coqueiral
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- Cordislândia
- Corinto
- Coromandel
- Coronel Pacheco
- Coronel Xavier Chaves
- Córrego Danta
- Córrego do Bom Jesus
- Córrego Fundo
- Couto de Magalhães de Minas
- Cristais
- Cristiano Otoni
- Cristina
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- Estrela do Sul
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- Formoso
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- Fortuna de Minas
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- Grupiara
- Guapé
- Guaranésia
- Guarará
- Guarda-Mor
- Guaxupé
- Guimarânia
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- Heliodora
- Ibertioga
- Ibiá
- Ibiraci
- Ibirité
- Ibitiúra de Minas
- Ibituruna
- Igarapé
- Igaratinga
- Iguatama
- Ijaci
- Ilicínea
- Inconfidentes
- Indianópolis
- Ingaí
- Inhaúma
- Inimutaba
- Ipiaçu
- Ipuiúna
- Iraí de Minas
- Itabirito
- Itaguara
- Itajubá
- Itamogi
- Itamonte
- Itanhandu
- Itapagipe
- Itapecerica
- Itapeva
- Itatiaiuçu
- Itaú de Minas
- Itaúna
- Itaverava
- Ituiutaba
- Itumirim
- Iturama
- Itutinga
- Jaboticatubas
- Jacuí
- Jacutinga
- Japaraíba
- Jeceaba
- Jequitibá
- Jesuânia
- João Pinheiro
- Juatuba
- Juiz de Fora
- Juruaia
- Lagamar
- Lagoa da Prata
- Lagoa Dourada
- Lagoa Formosa
- Lagoa Grande
- Lagoa Santa
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- Lamim
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- Lavras
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- Liberdade
- Lima Duarte
- Limeira do Oeste
- Luminárias
- Luz
- Machado
- Madre de Deus de Minas
- Maravilhas
- Mar de Espanha
- Maria da Fé
- Mário Campos
- Maripá de Minas
- Marmelópolis
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- Mateus Leme
- Matias Barbosa
- Matozinhos
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- Monte Alegre de Minas
- Monte Belo
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- Monte Santo de Minas
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- Morada Nova de Minas
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- Morro do Pilar
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- Muzambinho
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- Ouro Branco
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- Piranguinho
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- Pouso Alto
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- Quartel Geral
- Queluzito
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- Ressaquinha
- Riachinho
- Ribeirão das Neves
- Ribeirão Vermelho
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- Rio Espera
- Rio Manso
- Rio Novo
- Rio Paranaíba
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- Sabará
- Sacramento
- Santa Bárbara do Monte Verde
- Santa Bárbara do Tugúrio
- Santa Cruz de Minas
- Santa Fé de Minas
- Santa Juliana
- Santa Luzia
- Santana da Vargem
- Santana de Pirapama
- Santana do Deserto
- Santana do Garambéu
- Santana do Jacaré
- Santana do Riacho
- Santana dos Montes
- Santa Rita de Caldas
- Santa Rita de Ibitipoca
- Santa Rita de Jacutinga
- Santa Rita do Sapucaí
- Santa Rosa da Serra
- Santa Vitória
- Santo Antônio do Amparo
- Santo Antônio do Aventureiro
- Santo Antônio do Itambé
- Santo Antônio do Monte
- Santo Antônio do Rio Abaixo
- Santo Hipólito
- Santos Dumont
- São Bento Abade
- São Brás do Suaçuí
- São Francisco de Paula
- São Francisco de Sales
- São Gonçalo do Abaeté
- São Gonçalo do Pará
- São Gonçalo do Rio Preto
- São Gonçalo do Sapucaí
- São Gotardo
- São João Batista do Glória
- São João da Mata
- São João del Rei
- São João Nepomuceno
- São Joaquim de Bicas
- São José da Barra
- São José da Lapa
- São José da Varginha
- São José do Alegre
- São Lourenço
- São Pedro da União
- São Roque de Minas
- São Sebastião da Bela Vista
- São Sebastião do Oeste
- São Sebastião do Paraíso
- São Sebastião do Rio Verde
- São Thomé das Letras
- São Tiago
- São Tomás de Aquino
- São Vicente de Minas
- Sapucaí-Mirim
- Sarzedo
- Senador Amaral
- Senador Cortes
- Senador José Bento
- Senhora dos Remédios
- Seritinga
- Serra da Saudade
- Serra do Salitre
- Serrania
- Serranos
- Serro
- Sete Lagoas
- Silvianópolis
- Simão Pereira
- Soledade de Minas
- Tabuleiro
- Tapira
- Tapiraí
- Taquaraçu de Minas
- Tiradentes
- Tiros
- Tocos do Moji
- Toledo
- Três Corações
- Três Marias
- Três Pontas
- Tupaciguara
- Turvolândia
- Uberaba
- Uberlândia
- Unaí
- União de Minas
- Uruana de Minas
- Urucuia
- Vargem Bonita
- Varginha
- Varjão de Minas
- Vazante
- Veríssimo
- Vespasiano
- Virgínia
- Volta Grande
- Wenceslau Braz
*Estagiária sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria