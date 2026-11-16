Ipatinga registra alagamentos e destruição após temporal
Chuvas deixaram ruas e imóveis inundados: previsão é que novas precipitações atinjam o município
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Os temporais que atingiram Ipatinga, no Vale do Aço, a partir do fim da tarde desta segunda-feira (16/11) deixaram ruas e imóveis inundados e causaram a queda de árvores. Moradores postaram registros dos estragos nas redes sociais.
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Um dos vídeos que circulam nas redes sociais mostra um supermercado tomado pela água no Bairro Veneza, um dos mais atingidos pelas chuvas: produtos aparecem boiando pelos corredores alagados. Também há imagens de carros sendo arrastados pela correnteza e de lixo flutuando nas vias inundadas.
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De acordo com a Defesa Civil do município, no Bairro Veneza, o volume de chuva chegou a 72 litros por metro quadrado, o que corresponde a 72 mm. Para se ter uma ideia, a previsão era de precipitações de até 40 mm entre as 14h desta segunda e as 10h de terça-feira (17/11), número já considerado elevado.
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Ainda segundo a Defesa Civil de Ipatinga, novas pancadas de chuva podem atingir o município até as 10h desta terça-feira. O órgão orienta que os moradores evitem áreas sujeitas a alagamentos e mantenham distância segura de encostas.