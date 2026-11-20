O feriado do Dia da Consciência Negra, celebrado nesta sexta-feira (20/11), será marcado pela chuva em Belo Horizonte. A previsão indica tempo instável na capital mineira, com pancadas de chuva e até risco de trovoadas durante a tarde.

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De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o céu deve permanecer com muitas nuvens ao longo do dia, com previsão de pancadas de chuva isoladas.

A temperatura mínima prevista é de 18°C, enquanto a máxima pode chegar aos 29°C. A umidade relativa do ar deve ficar em, no mínimo, 65%.

Como fica o tempo no fim de semana?

Para quem pretende aproveitar o fim de semana, a previsão também indica chuva em Belo Horizonte.

Sábado (21/11)

Segundo a Defesa Civil, o sábado será de céu nublado a parcialmente nublado, com pancadas de chuva, raios e rajadas de vento ocasionais.

Há possibilidade de chuva moderada a forte, acompanhada de descargas elétricas e ventos intensos.

A temperatura mínima prevista é de 19°C, enquanto a máxima pode chegar aos 30°C. A umidade relativa do ar deve atingir o mínimo de 45% durante a tarde.

Domingo (22/11)

No domingo, a previsão indica céu com muitas nuvens e possibilidade de chuva a qualquer hora do dia.

As temperaturas devem variar entre 21°C e 26°C, com umidade relativa mínima do ar em torno de 69% durante a tarde.

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A recomendação é que os moradores acompanhem os alertas meteorológicos, especialmente diante da possibilidade de chuva forte e rajadas de vento no sábado.